Latvijas kamaniņu braucējiem divas devītās vietas sezonas otrajās Sprinta kausa sacensībās

Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjods sestdien Pārksitijā sezonas otrajā Sprinta kausa sacensībās izcīnīja devīto vietu, kamēr vīriešu divnieku sacensībās tāds pats sasniegums padevās Mārtiņam Botam un Robertam Plūmem.

Vīriešu sacensībās uzvaru izcīnīja itālis Dominiks Fišnallers, kurš sprinta nogriezni veica 27,552 sekundēs. Zaudējot 0,088 sekundes, otro vietu ieņēma austrietis Dāvids Gleiršers, bet labāko trijnieku noslēdza Vācijas kamaniņu braucējs Fēlikss Lohs, kurš atpalika no uzvarētāja 0,130 sekundes.

Aparjods piekāpās labākā rezultāta īpašniekam 0,333 sekundes, bet Gints Bērziņš finišā bija 0,468 sekundes lēnāks nekā uzvarētājs un ierindojās 13.pozīcijā.

Tikmēr divnieku sacensībās uzvaru svinēja Vācijas ekipāža Tobiass Vendls un Tobiass Arlts, kuri finišu sasniedza pēc 31,862 sekundēm.

Bots/Plūme Vācijas divniekam piekāpās 0,211 sekundes, kamēr otra Latvijas ekipāža Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts saņēma diskvalifikāciju.

Sieviešu Sprinta kausa sacensībās pirmo vietu izcīnīja vāciete Jūlija Taubicam kura sprinta nogriezni veica 31,717 sekundēs. No Latvijas kamaniņu braucējām Sprinta kausā šoreiz startēja tikai Elīna Ieva Vītola, kura, zaudējot 0,411 sekundi, ierindojās 15.pozīcijā.

Sprinta kausā piedalījās 15 labākie sportisti pēc pamatsacensībām, bet sieviešu divnieku sacensībās startēja visas astoņas ekipāžas.

Sieviešu divnieku ekipāžu sacensībās latvietes posmos Ziemeļamerikā nestartē.

Pēc tam sacensību kalendārā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8.janvārim sacenšoties Siguldas trasē. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.