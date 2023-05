Latvijas kamaniņu komandu vadīs Zintis Šaicāns

Latvijas kamaniņu sporta izlase pēc vaurāk nekā piecu gadu pārtraukuma atkal izvēlējusies galveno treneri un šajā amatā apstiprināts Zintis Šaicāns.

Pēc 2018. gada XXIII Ziemas olimpiskajām spēlēm Phjončhanā, Dienvidkorejā, Latvijas kamaniņnieki mainīja darbības struktūru un piecus gadus funkcionēja bez izlases galvenā trenera, aizvadot veiksmīgas XXIV Pekinas Ziemas olimpiskās spēles. Taču Latvijas Kamaniņu sporta federācijas vadība pēc pagājušās sezonas rezultātu izvērtēšanas, treneru un nacionālās izlases sportistu intervijām, kā arī izvērtējot nepieciešamību pilnvērtīgi sagatavoties 2026. gada XXV Ziemas olimpiskajām spēlēm, nolēma, ka izlasē ir jāievieš korekcijas, par Latvijas kamaniņu sporta izlases treneri ieceļot Zinti Šaicānu, vēsta Latvijas Kamaniņu sporta federācija.

"Ņemot vērā pieaugošo fiziskās sagatavotības un starta rāviena faktoru augstu rezultātu sasniegšanā, kā arī nepieciešamo psihoemocionālo stāvokļa sagatavošanu pirms nākamās sezonas, bija nepieciešamas pārmaiņas izlases sagatavošanās plānos, ko arī sekmīgi ceram komanda izdarīs jaunā galvenā trenera vadībā," tā LKSF prezidents Klāvs Vasks.

Atbildot apstiprinoši uz aprīlī izskanējušo piedāvājumu vadīt Latvijas Nacionālo kamaniņu sporta izlasi, Zintis Šaicāns, sākot ar 2023./24. gada sezonu, stāsies Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases galvenā trenera amatā. Savukārt jau vasaras darba procesā Z. Šaicāns piedalīsies treniņu darbā, lai ieviestu papildus vingrinājumus starta rāvienu uzlabošanai.

Pēc jaunās pozīcijas pieņemšanas Zintis Šaicāns komentē: "Tas ir gods un milzīga atbildība vadīt izcilu komandu. Komanda man ir ļoti labi zināma. Visi esošie Nacionālās izlases atlēti ir mani bijušie audzēkņi. Līdz ar to rakstura iezīmes un darba ētika ir skaidra. Mana vīzija ir izveidot saliedētu komandu, kur sportisti ir pārliecināti par sevi un katrs no viņiem pierāda sev, ka viņi ir labākie. Tāpat ir svarīgi nebaidīties no jauniem izaicinājumiem un turpināt attīstības ceļu. Kā arī ļoti svarīga ir komandas iekšējā ķīmija un disciplīna. Es ticu, ka es komandā ienesīšu pozitīvas vēsmas."

Zintis Šaicāns 2017. gadā uzsāka darbu Junioru un jauniešu izlases galvenā trenera amatā, šo sešu gadu laikā ir izcīnītas medaļas gan divās Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs gan Junioru Pasaules un Eiropas čempionātos.

"Vadot junioru un jauniešu komandu esam izcīnījuši ļoti augstus rezultātus, bet tas ir bijis tikai un vienīgi liels komandas darbs. Sasniegumu pamatā bija izveidota saliedēta un mērķtiecīga komanda, kurai bija tiešs un skaidrs redzējums, lai sasniegtu visaugstākos mērķus. Jāsaka, ka mans vislielākais gandarījums ir tas, ka manā vadība junioru un jauniešu sportisti kļuva par personībām, bezbailīgiem atlētiem, kuri gatavi pārvarēt jebkādas grūtības. Tas, manuprāt, veicināja milzīgo izaugsmi. Disciplīna, uzticēšanās un cieņa raksturo jauniešu un junioru komandas fantastiskos sasniegumus," tā Zintis Šaicāns.

Par to, ko jaunais Nacionālās izlases treneris sagaida no jaunajiem kolēģiem un atlētiem, Z. Šaicāns dalās: "Sagaidu sapratni un sadarbību! Mums visiem ir kopīgs mērķis - attīstīties un pilnveidoties, kas sekmēs izcilus rezultātus. Lai šos mērķus mēs realizētu, ir nepieciešama uzticība un disciplīna, jo komanda ir spēks."