Latvijas kamaniņu sportisti intensīvos treniņos meklē labākos regulējumus pirms Eiropas čempionāta Siguldā

Latvijas izlase Siguldas trasē jau Latvijas kausa izcīņas laikā meklēja labākos regulējumus Eiropas čempionātam kamaniņu sportā, kas nākamnedēļ notiks Latvijā, Latvijas izlases menedžeri un treneri Danielu Fogeli citē Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija (FIL).

Siguldā notiks divi Pasaules kausa posmi pēc kārtas. Pirmais norisināsies no 6. līdz 8.janvārim, bet nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

"No 26.decembra sākām trenēties Siguldas trasē un priecājāmies atgriezties mūsu mājas trasē," stāsta Fogelis.

"Tās bija dažas intensīvas treniņu un darba pie tehnikas dienas. Viss izskatās labi, un trases kvalitāte ir lieliska," turpina Latvijas izlases treneris. "Mēs veicām arī materiālu testēšanu un jau Latvijas kausa izcīņas laikā centāmies atrast labākos regulējumus nākamās nedēļas Eiropas čempionātam Siguldā."

Viņš ir pārliecināts, ka Siguldas trasē nav vienas konkrētas virāžas vai vietas, kas būtu panākumu atslēga, bet vietu nosaka viss brauciens.

"Trase nav viegla, un sportistiem ir smagi jāstrādā, lai atrastu optimālo vai perfekto līniju," par trasi saka Fogelis. "Vissvarīgākais ir nepieļaut jebkādas lielas kļūdas. Pretējā gadījumā gaidāma kļūdu ķēdes reakcija."

"Protams, mūsu cerības Siguldas sacensībās ir īpaši lielas, un ceram, ka tās izdosies piepildiet mūsu skatītāju priekšā," saka Fogelis.

Viņš skaidro, ka komandai ir bijušas piecas Ziemassvētku brīvdienas bez treniņiem, "lai sportisti kaut nedaudz atgūtos un izvēdinātu galvu no kamaniņu sporta".

Pirmdien Siguldā ieradās sacensību dalībnieki, un trešdien sāksies oficiālie treniņi, taču papildu treniņus iespējams aizvadīt jau otrdien.

Sacensības Siguldā ar Nāciju kausu, kas vienlaikus ir kvalifikācija Pasaules kausa posmam, sāksies piektdien, bet sestdien un svētdien noritēs Pasaules kausa mači.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk turpat Vācijā notiks nākamie divi Pasaules kausa posmi - no 3. līdz 5.februārim Altenbergā un no 10. līdz 12.februārim Vinterbergā.

Astotais posms norisināsies Šveicē, sportistiem sacenšoties dabīgajā Sanktmoricas trasē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.