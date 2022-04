LOK aicinās Fogeli skaidrot FIL lēmumu par labu Krievijai

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) publiski uzsver, ka tā nepiekrīt Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) nostājai attiecībā uz karu Ukrainā, kā arī aicinās tās prezidentu Einaru Fogeli skaidrot FIL lēmumus par labu Krievijas kamaniņu sporta videi.

2022. gada 8. aprīlī pēc sešu valstu (Austrālija, Kanāda, ASV, Īrija, Lielbritānija un Jaunzēlande) ierosinājuma tika sasaukts FIL ārkārtas kongress, raksta LOK. Tika izskatīti jautājumi par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem organizācijā un Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL. Balsojot par šiem jautājumiem, tika pieņemts lēmums par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem FIL, savukārt netika nobalsots par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL.

Krievijas atlētiem šajā sporta veidā tiek atļauts piedalīties starptautiskajās sacensībās līdzās citu valstu sportistiem, tai skaitā arī no Ukrainas un Latvijas.

LOK ir nosodījusi agresiju pret Ukrainas valstisko neatkarību un aicinājusi liegt Krievijas un Baltkrievijas atlētiem dalību starptautiskās sacensībās. Organizācija uzskata, ka Latvijas sporta nozares pārstāvjiem jebkurā pārstāvniecības līmenī ir jāpauž skaidra, nepārprotama un stingra nostāja Ukrainas jautājumā.

LOK aicina Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) prezidentu Ati Strengu skaidrot Latvijas pozīciju FIL ārkārtas kongresā un balsojumos, kā arī LKSF valdes viedokli par tālāko Latvijas kamaniņu sporta komandas dalību vai tās liegšanu starptautiskās sacensībās, kurās iespējams startēs Krievijas pārstāvji, sniedzot informāciju LOK Izpildkomitejas sēdē trešdien, 2022. gada 13. aprīlī.

Ņemot vērā LOK un FIL šobrīd kardināli atšķirīgās pozīcijas Ukrainas jautājumā un to, ka FIL ir pirmā starptautiskā sporta federācija, kas ir atjaunojusi Krievijas sportistu dalību starptautiskā sporta apritē un pasākumu rīkošanā, LOK aicina LOK Izpildkomitejas sēdē LOK viceprezidentu un vienlaikus FIL prezidentu Einaru Fogeli skaidrot radušos situāciju un turpmāko rīcību.

Tāpat LOK lūdz Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), pieaicinot LOK pārstāvjus, organizēt tikšanos šīs situācijas analīzei un turpmākai rīcībai, ņemot vērā, ka kamaniņu sportam un sporta veida starptautisko sacensību organizēšanai SIA ""Bobsleja un kamaniņu trase" "Sigulda"" ikgadēji tiek novirzīti ievērojami valsts budžeta finanšu līdzekļi.