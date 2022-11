Mauriņš: Eiropas čempionāta rīkošana Siguldā latviešiem sniedz priekšrocības izcīnīt medaļas

Latvijas kamaniņu braucējiem Eiropas čempionāta un Pasaules kausa posma norisināšanās Siguldas trasē ir izdevīga vairāku iemeslu dēļ, uzskata Latvijas Kamaniņu sporta federācijas ģenerālsekretārs un sacensību organizators Kristaps Mauriņš.

Jau vēstīts, ka sākotnēji šīs sacensības bija plānots uzņemt Lillehammeres trasē, tomēr organizatorisku apsvērumu dēļ tās tika pārceltas uz Siguldu.

"Latvijas Kamaniņu sporta federācija Pasaules kausa piektā posma un 54. FIL Eiropas čempionāta rīkošanai Siguldā piekrita vairāku iemeslu dēļ. No sportiskā viedokļa tās ir lielas priekšrocības mūsu sportistiem izcīnīt medaļas Eiropas čempionātā savā mājas trasē," neslēpa Mauriņš. "Siguldā būs dubultais posms, kas nozīmē to, ka būs iespēja iegūt vairāk punktu Pasaules kausu kopvērtējumā, kā arī vietu stiprāko grupā Pasaules čempionātā. Stiprāko grupa tiek noteikta pēc pēdējiem trīs posmiem pirms Pasaules čempionāta, un, ja divi no tiem ir Siguldā, tad ir skaidrs, ka lielākajai daļai mūsu sportistu vajadzētu būt stiprāko grupā, startējot pasaules čempionātā.

Mauriņš arī priecājās par lielisko iespēju popularizēt kamaniņu sportu Latvijā.

"Sniegt iespēju visiem kamaniņu sporta līdzjutējiem Siguldā redzēt pasaules labākos kamaniņu braucējus klātienē. Izbaudīt sacensību atmosfēru un atbalstīt savējos. No organizatoriskā viedokļa skaidrs, ka ir palicis diezgan īss laiks līdz Eiropas čempionātam un ir jāpaspēj izdarīt viss nepieciešamais, lai sacensības noritētu veiksmīgi. Mēs esam gatavi šim izaicinājumam," apņēmības pilns bija Mauriņš.

Nākamā gada sākumā Siguldā bija ieplānots viens Pasaules posms, sacensībām notiekot no 6. līdz 8. janvārim. Tajā plānota arī komandu stafete. No Lillehammeres pārceltās sacensībās Siguldā notiks no 13. līdz 15. janvārim.