Mūžībā aizgājis kamaniņu sporta treneris Jānis Ozoliņš

Ceturtdien 73 gadu vecumā mūžībā devies kamaniņu sporta treneris Jānis Ozoliņš, informē Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF).

Ozoliņš strādāja par Murjāņu Sporta ģimnāzijas Kamaniņu sporta nodaļas treneri.

"Jānis Ozoliņš bija lielisks treneris, viņam no sirds rūpēja ikviens no viņa audzēkņiem. Viņš mīlēja savu darbu un to darīja ar vispatiesāko prieku un atdevi," teikts LKSF paziņojumā.

Starp Ozoliņa audzēkņiem ir arī vairāki olimpisko spēļu un pasaules čempionātu medaļnieki, piemēram, Mārtiņš Rubenis, Elīza Tīruma, Juris un Andris Šici. Pie Ozoliņa savas prasmes kamaniņu sportā kaldinājuši arī lielākā daļa no patreizējās Latvijas izlases sportistiem.