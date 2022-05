Naudas balvām par sasniegumiem 2022.gada olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs Pekinā piešķir 912 000 eiro

Valdība otrdien piešķīrusi 912 082 eiro naudas balvām sportistiem par sasniegumiem 2022.gada Ziemas olimpiskajās spēlēs un 2022.gada Ziemas paralimpiskajās spēlēs Pekinā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopējā nepieciešamā summa šim mērķim ir 959 768 eiro, no kuriem 42 686 eiro tiks izmaksāti no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta, bet 917 082 eiro - no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Priekšlikums par naudas balvu piešķiršanu tika atbalstīts Latvijas Nacionālās sporta padomes 5.maija sēdē, izvērtējot Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju iesniegumus naudas balvu piešķiršanai.

49 468 eiro naudas balva tiks izmaksāta katram Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam - Elīzai Tīrumai, Kristeram Aparjodam, Mārtiņam Botam un Robertam Plūmem - par izcīnīto trešo vietu kamaniņu sporta stafetē.

23 949 eiro naudas balvu izmaksās Aparjodam par izcīnīto piekto vietu kamaniņu sportā, savukārt 29 936 eiro naudas balvu izsniegs Botam un Plūmem par izcīnīto ceturto vietu kamaniņu divniekā. 17 536 eiro naudas balvu izmaksās kamaniņu braucējiem Jurim Šicam un Andrim Šicam par izcīnīto piekto vietu kamaniņu divniekā.

23 523 eiro naudas balvu pasniegs trenerim Kristapam Mauriņam, 20 531 eiro - trenerim Ināram Kivleniekam, 25 321 eiro - trenerim Zintim Šaicānam, 21 626 eiro - treneriem Mihailam Arhipovam un Sandrim Bērziņam, 21 727 eiro - trenerim Mārtiņam Rubenim, 13 944 eiro - Sandim Prūsim, 6759 eiro - Jānim Ozolam, savukārt 19 332 eiro naudas balvu izsniegs trenerim Danielam Fogelim. Papildus 2568 eiro naudas balvu saņems apkalpojošais sporta darbinieks Kaspars Konrāds un 4604 eiro saņems apkalpojošais sporta darbinieks Viesturs Pērkons.

17 536 eiro naudas balvu saņems Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportisti Oskars Ķibermanis, Dāvis Spriņģis, Matīss Miknims un Edgars Nemmems par izcīnīto piekto vietu bobsleja četriniekos.

142 288 eiro naudas balvu saņems Latvijas Kamaniņu sporta federācija par izcīnītajām vietām kamaniņu sportā. 35 572 eiro naudas balvu saņems Latvijas Bobsleja un skeletona federācija par izcīnīto piekto vietu bobsleja četriniekiem. 142 288 eiro saņems Latvijas Hokeja federācija par vīriešu nacionālās izlases dalību Ziemas olimpiskajās spēlēs. Savukārt 71 144 eiro saņems Latvijas Kērlinga asociācija par nacionālās ratiņkērlinga izlases dalību Ziemas paraolimpiskajās spēlēs.