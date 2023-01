Pēc kamanu izlidošanas no Siguldas trases sola pievērst lielāku uzmanību riskiem

Pēc kamanu izlidošanas no trases svētdien Siguldas trasē notikušajā Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā sacensību rīkotāji pievērsīs lielāku uzmanību iespējamajiem riskiem, žurnālistiem pirmdien atzina Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) ģenerālsekretārs Kristaps Mauriņš, kurš vienlaikus ir sacensību menedžeris.

Svētdien vīriešu vieninieku sacensībās austrietis Jonass Millers piedzīvoja kritienu, kura rezultātā viņa kamanas sagriezās šķērseniski trasei un pārlidoja pāri apmalei pusē, kurā nav skatītāju.

Šajā nedēļas nogalē Siguldā notiks vēl vienas sacensības, jo Latvijas trase uzņems arī Pasaules kausa piekto posmu, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

"Uzreiz tajā vietā tika nolikts apsargs, un tā būs arī šajā nedēļas nogalē. Tāpat izliksim brīdinājuma zīmes, taču arī pašiem skatītājiem ir atbildība nestāvēt tik cieši pie trases," uzsvēra Mauriņš.

Pārrunājot situāciju ar Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) pārstāvjiem, secināts, ka šajā trases posmā nav iespējams aiztaisīt trasi ciet.

Visas trases esot būvētas tā, lai kritienos kamanas paliktu trasē, jo tā ir drošāk ne tikai skatītājiem, bet arī pašam sportistam.

"Cik zināms, tādi gadījumi, kad kamanas izlido no trases, bijuši tikai kādi pieci. Trīs no tiem bijuši pēdējos gados Sočos, viens no tiem bija senāk Georgam Haklam Austrijā, bet šis bija piektais," teica Mauriņš.

Pēc Eiropas čempionāta būs pārtraukums kalendārā, bet no 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā.