Priecājamies par katru sasniegumu, saka Upīte

Latvijas sieviešu ekipāža Anda Upīte/Sanija Ozoliņa ir priecīga par sestdien Siguldā Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, ieņemto otro vietu, sarunā ar žurnālistiem atklāja Upīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāpat medaļas tika dalītas arī U-23 Eiropas čempionātā, kurā Latvijas divnieks tika pie zelta medaļām.

"Mēs esam diezgan apmierinātas ar sasniegto, jo tā ir mūsu pirmā īstā sezona pie pieaugušajiem un ķeram mirkļus, izbaudām katru braucienu un priecājamies par katru sasniegumu," pēc panākuma teica Upīte.

Pirms nedēļas Upīte/Ozoliņa Siguldā bija nepārspētas un sasniedza jaunu trases rekordu - 42,435 sekundes, un Upīte neslēpa, ka divas veiksmīgas nedēļas nogales ļauj gūt pašpārliecinātības sajūtu, kas var palīdzēt arī nākamajās sacensībās.

"Dabūjām pārliecinātības sajūtu," izcēla Upīte. "Nekad divvietīgajā ekipāžā nebiju braukusi tik ātri pa šo trasi. Beidzot pēc ilgāka laikā arī izdevās labi nobraukt šādos laikapstākļos. Noteikti daudz pieredzes ieguvām šajās nedēļas nogalēs."

Tāpat Upīte neslēpa, ka siltie laikapstākļi ietekmējuši sasniegto rezultātu. "Braukšanas sajūtas ir pavisam citādākas un ir tā, ka katrs brauciens var būt pilnībā savādāks. Tas arī padara to visu kamaniņu sportu tik interesantu," piebilda Upīte.

Sieviešu ekipāža Anda Upīte/Sanija Ozoliņa sestdien Siguldā Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā, kas vienlaikus ir Eiropas čempionāts, ieņēma otro vietu.

Uzvaru izcīnīja itālietes Andrea Fetere un Mariona Oberhofere, bet labāko trijnieku noslēdza vācietes Jesika Dēgenharta un Šaiena Rozentāla.

Pasaules kausa kopvērtējumā Upīte/Ozoliņa, piedaloties četrās no septiņām sacensībām, ar 315 punktiem ir pakāpušās uz astoto vietu, kamēr pirmo vietu ar 600 punktiem ieņem itālietes Fetere un Oberhofere.

Jau ziņots, ka otro vietu vīriešu divnieku sacensībās sestdien izcīnīja Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma trešo vietu.

Vīriešu vieninieku sacensībās braucieni tiks aizvadīti plkst.13.10 un plkst.14.35.

Svētdien trasē dosies sievietes vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.