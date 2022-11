Rubenis pirms kamaniņu sezonas saskata pēdējo gadu grūtāko izaicinājumu tehnikas jautājumos

Latvijas kamaniņu sporta izlasei vasarā ieguldītā darba pirmais atskaites punktus būs jaunās Pasaules kausa sezonas sākums, otrdien notikušajā preses konferencē uzsvēra komandas treneris un mehāniķis Mārtiņš Rubenis.

2022./2023.gada Pasaules kausa sezona sāksies pēc divarpus nedēļām, sportistiem pirmajā posmā sacenšoties Insbrukas trasē Austrijā.

Rubenis minēja, ka viens no pēdējo gadu grūtākajiem izaicinājumiem bija jaunās tehniskās izmaiņas starptautiskajos kamaniņu sporta noteikumos, kā dēļ kamanas būs nedaudz zemākas.

"Esam aiztaustījušies līdz kaut kam braucamam, un ticu, ka ieguldītais darbs atmaksāsies. Vēl notiek pēdējie darbi pirms sezonas, lai novestu līdz galam, kas iesākts, bet pirmais atskaites punkts būs Pasaules kausa sākums," atzīmēja Rubenis.

Šosezon pirmo reizi Pasaules kausa kalendārā būs sieviešu divnieku sacensības, kuras plānots iekļaut arī 2026.gada Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu programmā. No Latvijas Pasaules kausā startēs divnieks Anda Upīte/Sanija Ozoliņa.

"Braucējas iekļaujas komandā ļoti organiski un labi, šobrīd nav iemesla bažīties, ka kaut kas varētu nesanākt. Lielākais izaicinājums būs apgūt visas trases. Viņas mani patīkami pārsteigušas, cerams, ka tā būs arī sezonas turpinājumā. Atšķirībā no citām disciplīnām, sieviešu divniekos joprojām ir viena ražotāja kamanas, kuras drīkst nedaudz pielabot. Iespējams, līdz olimpiskajām spēlēm būs kādas izmaiņas reglamentācijā un valstis pašas varēs ražot sev kamanas," stāstīja Rubenis.

Tikmēr Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) prezidents Klāvs Vasks atzina, ka komandā veiksmīgi noritējusi paaudžu maiņa.

"Ceram, ka izdosies nostiprināties Pasaules kausa kopvērtējuma augšgalā, un domāju, ka ir visi priekšnosacījumi, lai tas notiktu, jo strādājuši ir gan treneri, gan sportisti, gan administratīvais personāls. Arī LKSF šis ir bijis izaicinošs gads, taču ir izdevies piesaistīt vairākus lielus atbalstītājus," teica Vasks.

LKSF ģenerālsekretārs un izlases menedžeris Kristaps Mauriņš pastāstīja plašāk par sieviešu divnieku sacensību kalendāru.

"No desmit sacensībām vismaz astoņās būs tā, ka sieviešu divniekiem braucieni būs uzreiz pēc vīriešu sacensībām. Pēc tam būs trases sagatavošana, kam sekos nākamie divi braucieni. Divās trasēs sieviešu divnieku ekipāžām būs atsevišķa sacensība ar trases sagatavošanu pa vidu," atklāja Mauriņš.

2022./2023.gada sezonā pirmo reizi kalendārā būs Kontinentālais kauss jauniešiem, kura pirmās sacensības iecerētas decembra sākumā Siguldā.

"Kontinentālais kauss ir sacensības jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem. Visos trīs iepriekšējos gados ir bijis tā, ka šie jaunieši startē vienā nedēļas nogalē ar junioriem, bet šoreiz ir atšķirīgi kalendāri. Siguldai būs tas pagodinājums uzņemt Kontinentālā kausa pirmo posmu. Plānots, ka šajās sacensībās būs ļoti kupls dalībnieku skaits - vairāk nekā 100 sportisti no 11 dalībvalstīm," stāstīja Mauriņš.

Tikmēr Latvijas izlases vadošo ekipāžu sportisti visi kā viens atzīmēja, ka gatavošanās sezonai nav beigusies un rit pilnā sparā.

"Vasarā kārtīgi patrenējāmies, taču sagatavošanās posms vēl nav galā un turpinās, lai sasniegtu savu labāko formu uz sezonas galvenajām sacensībām," teica Kendija Aparjode.

"Kamēr nav notikušas pirmās sacensības, tikmēr sagatavošanās cikls vēl nav beidzies. Ir daudz laika pavadīts sporta zālē, tāpat treneri daudz strādājuši pie kamanu sagatavošanas," piebalsoja Kendijas Aparjodes brālis Kristers.

"Turpinām gatavoties paši un arī rit darbs pie tehniskajiem izpildījumiem un trašu apgūšanas," teica divnieku ekipāžas pārstāvis Mārtiņš Bots.

"Ir bijuši sarežģījumi, taču cenšamies tikt uz pareizā viļņa. Pakāpeniski tiekam ar visām problēmām galā. Attiecībā uz treniņiem - ar Mārtiņu iztikām bez traumām, tāpēc fiziskās sagatavotības process aizritējis labi," teiktajam pievienojās Bota pārinieks Roberts Plūme.

Pirms pirmā Pasaules kausa izlase pilnā sastāvā aizvadīs treniņnometni Oberhofā. Tajā piedalīsies Gints Bērziņš, Kristers Aparjods, Elīna Ieva Vītola, Kendija Aparjode, Sigita Bērziņa, trīs divvietīgās ekipāžas - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, Anda Upīte/Sanija Ozoliņa -, kā arī juniore Frančeska Bona.

Sezonas sākums iecerēts no 2. līdz 4.decembrim Insbrukas trasē, bet pēc tam sportisti dosies uz Ziemeļameriku, kur no 8. līdz 10.decembrim būs posms Vistlera, Kanādā, bet no 15. līdz 17.decembrim - etaps Pārksitijā, ASV.

Turpinājumā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8.janvārim sacenšoties Siguldas trasē, Latvijā. Nedēļu vēlāk Lillehammerē, Norvēģijā, būs Pasaules kausa sezonas sestais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29.janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5.februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12.februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.