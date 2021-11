Tīruma izcīna septīto vietu Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā

2022. gada Pekinas olimpisko spēļu trasē Jaņcjinā sestdien Elīza Tīruma Pasaules kausa (PK) kamaniņu sportā pirmajā posmā izcīnīja septīto vietu, bet Kendija Aparjode finišēja 13., Sigita Bērziņa 18. un Elīna Ieva Vītola 23. vietā.

No latvietēm pirmo braucienu veiksmīgi aizvadīja tikai Tīruma, kura finišēja 59,864 sekundēs un bija piektā, līderei Madeleinei Eglei no Austrijas zaudējot 0,474 sekundes. Aparjode kļūdījās un Eglei zaudēja 1,145 sekundes, kas deva 16. vietu, bet divas pozīcijas zemāk bija Bērziņa, kura no līderes atpalika 1,202 sekundes. Neveiksmīgas brauciens arī Vītolai, kura bija 1,642 sekundes lēnāka par Egli un ieņēma 23. vietu, apsteidzot piecas konkurentes.

Pēc pirmā brauciena Egli un vicelīderi Jūliju Taubicu no Vācijas šķīra vien septiņas sekundes tūkstošdaļas.

Kritienu pirmajā braucienā piedzīvoja iepriekšējās sezonas uzvarētāja, divkārtējā olimpiskā čempione Natālija Geizenbergere no Vācijas.

Otrajā braucienā labāko rezultātu no latvietēm uzrādīja Aparjode, kura veica astoto ātrāko braucienu, savukārt ātrākā otrajā braucienā bija Egle, kas arī uzvarēja abu braucienu summā.

Otro vietu divu braucienu summā izcīnīja Taubica, kas atpalika no Egles 0,106 sekundes, bet labāko trijnieku noslēdza austriete Liza Šulte, kura bija par 0,528 sekundēm lēnāka.

Tīruma, kura otrajā braucienā uzrādīja vien 14. labāko rezultātu un pēc diviem braucieniem uzvarētājai piekāpās 1,037 sekundes, ierindojoties astotajā vietā. Aparjode, piekāpjoties uzvarētājai 1,575 sekundes, ieņēma 13. vietu, bet Bērziņa kopvērtējumā ierindojās 18. vietā, atpaliekot 2,086 sekundes no līderes. Vītola sacensības noslēdza 23. vietā, uzvarētājai zaudējot 2,904 sekundes.

Ulla Zirne kvotu dēļ startēja tikai Nāciju kausā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā visaugstāko vietu ieņēma Tīruma, kura ierindojās sestajā vietā, bet devītā finišēja Aparjode.

Šodien paredzēta arī komandu stafete, kas sāksies pulksten 15.25 pēc Latvijas laika. Komandu stafetē Latvijai pieteikta Kendija Aparjode, Kristers Aparjods un Andris un Juris Šici. Latvijas komanda startēs 12. no 14 komandām.

Pagājušajā sezonā Latvijas komanda kopvērtējumā ieņēma trešo vietu. Uzvaru PK kopvērtējumā izcīnīja Vācija.

Jau ziņots, ka sestdien olimpiskajā trasē vīriešu konkurencē vieniniekiem Latvijas kamaniņu braucējs Artūrs Dārznieks ieņēma 11. vietu, Riks Kristens Rozītis 12., Gints Bērziņš 14. un Kristers Aparjods 23.vietu. Savukārt divnieku sacensībās brāļi Šici izcīnīja trešo vietu, bet piektajā vietā ierindojās Mārtiņš Bots un Roberts Plūme.

Pirmajam Pasaules kausa posmam pieteikušies 170 kamaniņu braucēji no 27 valstīm: 57 sievietes, 53 vīrieši un 30 divnieki.

Pēc tam atlēti atgriezīsies Eiropā un dosies uz Sočiem, kur aizvadīs divus posmus – 27./28. novembrī un 4./5. decembrī. Turpinājumā 11./12. decembrī būs posms Altenbergā, Vācijā, bet nedēļu vēlāk – Insbrukā, Austrijā.

Jau 2022. gada pirmajās divās dienās notiks sestais posms Vinterbergā, Vācijā, bet nedēļu vēlāk kamaniņu sportisti pulcēsies Siguldā. Mēneša vidū, 15./16. janvārī būs astotais posms Oberhofā, Vācijā, bet 22./23. janvārī Sanktmoricas trasē, Šveicē, norisināsies Pasaules kausa fināls un vienlaikus arī Eiropas meistarsacīkstes.

Sezonas kulminācija būs no 4. līdz 10.februārim, kad Jaņcjinā norisināsies cīņa par olimpiskajām medaļām.