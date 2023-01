Video: Austrieša Millera kamanas izlido ārpus Siguldas trases

Kritienu Pasaules kausa posmā, kas risinājās Latvijā, svētdien 8. janvārī piedzīvoja Austrijas kamaniņu braucējs Jonass Millers, kura kamanas izlidoja pat no Siguldas trases.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Austrietis kļūmi pieļāva otrā brauciena vidū, nesavaldot kamanas pirms vienas no virāžām un pēc tās izlidojot no kamanām. Mirkli vēlāk kamanas izlidoja no trases, tomēr viss noslēdzās bez smagām sekām – kamanas izlidoja tajā trases pusē, kur nebija skatītāju.