Vītola izcīna 13. vietu Pasaules kausa trešajā posmā

Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Vītola sestdien Pārksitijā trešajā Pasaules kausa posmā kamaniņu sportā izcīnīja 13. pozīciju, nodrošinot vietu arī Sprinta kausa sacensībās, kamēr Kendija Aparjode un Sigita Bērziņa ieņēma attiecīgi 16. un 18. vietu.

Uzvaru izcīnīja Vācijas kamaniņu braucēja Dajana Eitbergere, kura bija labākā abos braucienos un divu braucienu summā finišēja minūtē un 26,471 sekundēs.

Otrajā pozīcijā ierindojās ASV sportiste Emīlija Svīnija, kura atpalika no uzvarētājas 0,140 sekundes, bet labāko trijnieku, zaudējot 0,148 sekundes, noslēdza vāciete Jūlija Taubica.

Vītola abos braucienos sasniedza 12. labāko rezultātu un kopā zaudēja Eitbergerei 0,822 sekundes.

Tikmēr Aparjode pirmajā braucienā ierindojās 15.pozīcijā, bet otrajā braucienā viņai padevās 16.labākais finiša laiks. Divu braucienu summā Aparjode piekāpās uzvarētājai 1,089 sekundes.

Savukārt Bērziņa, braucienos sasniedzot 18. un 19. labāko rezultātu, abu braucienu summā bija par 1,187 sekundēm lēnāka nekā Eitbergere.

Aparjode sezonu sāka ar 15. vietu Insbrukas trasē, bet otrajā posmā viņai izdevās uzlabot savu sniegumu un izcīnīt 11. vietu. Bērziņa pirmajā Pasaules kausa posmā ieņēma 12. vietu, kam sekoja neveiksmīgs starts Vistleras trasē, ierindojoties 29. pozīcijā.

Tikmēr Vītola sezonas pirmajā posmā izcīnīja dalītu septīto vietu, bet pirms nedēļas viņa ieņēma 22. vietu.

Trešais Pasaules kausa posms noslēgsies ar Sprinta kausa sacensībām. Pirmie trasē dosies vīrieši, kam sekos vīriešu un sieviešu divnieku ekipāžas, bet sacensības ar startu pulksten 00.35 noslēgs kamaniņu braucējas. Tās būs otrās Sprinta kausa sacensības šosezon.

No Latvijas sportistiem Sprinta kausā startēs Gints Bērziņš, Kristers Apajods, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Meķelševics/Lūkass Krasts, kā arī Vītola.

Sieviešu divnieku ekipāžu sacensības latvietes posmos Ziemeļamerikā nestartē.

Pēc tam sacensību kalendārā būs gandrīz mēnesi ilga pauze, sportistiem no 6. līdz 8. janvārim sacenšoties Siguldas trasē. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi Altenbergā no 3. līdz 5. februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12. februārim. Nākamajā nedēļas nogalē būs astotais posms Sanktmoricā, Šveicē, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.