Vītola Siguldā izcīna bronzas medaļu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā

Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Vītola svētdien Siguldā izcīnīja bronzas medaļu Pasaules kausa piektajā posmā, kas vienlaikus ir arī Eiropas čempionāts.

Tikmēr Sigita Bērziņa bija sestā, bet Kendija Aparjode, kura bija ātrāka pirmajā braucienā, samierinājās ar septīto vietu. Šādās pozīcijās latvietes bija arī Eiropas čempionāta ieskaitē.

U-23 Eiropas čempionāta ieskaitē Vītola izcīnīja zelta medaļu, bet Bērziņa - bronzas godalgu.

Divu braucienu summā uzvaru svinēja vāciete Anna Berreitere, kura otrās vietas ieguvēju, savu tautieti Dajanu Eitbergeri pārspēja par 0,031 sekundi, bet vēl sešas sekundes tūkstošdaļas zaudēja Vītola. Bērziņa bija 0,137 sekundes lēnāka par uzvarētāju, bet Aparjode summā zaudēja 0,183 sekundes.

Silto laikapstākļu dēļ agrāk startējušajām sportistēm bija iespējas uzrādīt labākus finiša laikus, nekā vēlāk startējušajām kamaniņu braucējām. Bērziņa un Aparjode, kuras piektdien Nāciju kausā izcīnīja pirmās divas vietas, pirmajā braucienā trasē devās ar attiecīgi 17. un 18.numuru pirms vadošajām braucējām, bet Vītola, kura jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu pamatsacensībās, startēja ar 24.numuru.

Pirmajā braucienā Aparjode trasi veica 42,393 sekundēs, kas bija 0,017 sekundes ātrāk par otro rezultātu uzrādījušo vācieti Merli Frēbeli. Bērziņa zaudēja sešas sekundes simtdaļas un bija ceturtā, bet Vītola atpalika 0,095 sekundes un ieņēma sesto vietu. Pirmais sešinieks bija vienas sekundes desmitdaļas robežās.

Otrais brauciens Aparjodei nebija tik sekmīgs un viņa uzrādīja 12.rezultātu, kas summā lika samierināties ar septīto vietu. Bērziņa braucienā bija devītā un atkāpās uz sesto vietu, savukārt Vītola ar ceturto ātrāko laiku pakāpās uz trešo pozīciju summā.

Visātrāk otro braucienu - 41,868 sekundēs - veica austriete Madeleine Egle, kura pirmajā braucienā bija vien 25.vietā, tāpēc summā nevarēja pakāpties augstāk par 12.vietu. Otrais ātrākais laiks bija Berreiterei, kura Eglei zaudēja 0,186 sekundes.

Pēc piecos posmos aizvadītām septiņām sacensībām, no kurām divas ir Sprinta kausa ieskaitē, kopvērtējumā Vītola ar 310 punktiem ir sestā. Aparjodei 205 punkti dod 14.vietu, bet Bērziņa ar 198 punktiem ir divas pozīcijas zemāk. Līdere ar 512 punktiem ir Eitbergere, kura par pieciem punktiem apsteidz citu vācieti Jūliju Taubicu.

Pulksten 13.45 būs komandu stafete.

Jau ziņots, ka dienu iepriekš Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ieņēma attiecīgi otro un trešo vietu Eiropas čempionātā, bet sieviešu divnieku ekipāžu sacensībās Anda Upīte/Sanija Ozoliņa izcīnīja sudraba godalgu. Tāpat sestdien notikušajās vīriešu vieninieku sacensībās Kristers Aparjods noslēdza labāko trijnieku, bet sesto vietu ieņēma Gints Bērziņš.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur nākamie divi Pasaules kausa posmi notiks Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12. februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.