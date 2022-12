Vītolai dalīta septītā vieta Pasaules kausa sacensībās kamaniņu sportā; uzvar Egle

Latvijas sportiste Elīna Ieva Vītola sestdien Insbrukā ierindojās dalītā septītajā vietā Pasaules kausa (PK) izcīņas posmā kamaniņu sportā, uzvarot mājiniecei Madeleinei Eglei (attēlā).

Pirmajā braucienā uzvarēja mājiniece Madeleine Egle, kura trasi veica 39,574 sekundēs. Viņa par 0,140 sekundēm apsteidza vācieti Jūliju Taubicu un par 0,144 sekundēm – amerikānieti Emīliju Svīniju.

Labāko rezultātu no Latvijas sportistēm sasniedza Vītola, kura trasē devās priekšpēdējā 30 sportistu konkurencē. Viņa trasi veica 0,278 sekundes lēnāk par Egli, ieņemot devīto vietu.

Dalītu 11. vietu braucienā ieņēma Kendija Aparjode, kura, startējot ar 15. numuru, no austrietes atpalika 0,320 sekundes.

Vāl deviņas tūkstošdaļas lēnāka bija Sigita Bērziņa, kura trasē devās ar 17. numuru un braucienā ieņēma 13. vietu.

Otrajā braucienā Vītola sasniedza desmito labāko laiku, taču pakāpās par divām vietām, ieņemot dalītu septīto vietu. Viņa uzvarētājai Eglei, kura bija labākā arī otrajā braucienā, zaudēja 0,508 sekundes.

12. vietā finišēja Bērziņa, kura otrajā braucienā sasniedza 11. labāko laiku, Eglei divu braucienu summā piekāpjoties 0,633 sekundes.

15. vietu ieņēma Aparjode, kurā otrajā braucienā ieņēma 17. vietu. Viņa Eglei zaudēja 0,740 sekundes.

Startēja 30 kamaniņu braucējas.

Pamatsacensībās vieta bija garantēta Vītolai, bet caur Nāciju kausu pamatsacensībām kvalificējās Aparjode un Bērziņa.

Iepriekšējā sezonā Insbrukā no šīm sportistēm pamatsacensībās startēja tikai Vītola, kura ieņēma 19. vietu, kamēr piektā bija pēc olimpiskajām spēlēm karjeru noslēgusī Elīza Tīruma. Aparjode tieši pirms šīm sacensībām guva traumu, bet Bērziņa nepārvarēja kvalifikāciju.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijas duets Anda Upīte/Sanija Ozoliņa vēsturē pirmajās sieviešu divnieku sacensībās Pasaules kausa izcīņā ierindojās ceturtajā vietā, uzvaru izcīnot mājiniecēm Selīnai Eglei un Lārai Mihaelai Kipai.

Dienas noslēgumā notiks vīriešu divnieku sacensības, kurās braucieni norisināsies pulksten 14.45 un pulksten 16. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanāls TV6.

Svētdien notiks sacensības vīriešiem vieniniekos, kā arī Sprinta kausa mači visās četrās grupās.

Pasaules kausa pirmajam posmam pieteikušies 140 sportisti no 20 valstīm.

Pēc tam sportisti dosies uz Ziemeļameriku, kur no 8. līdz 10. decembrim sacentīsies Kanādas trasē Vistlerā, bet no 15. līdz 17. decembrim noritēs etaps ASV trasē Pārksitijā.

Pēc gandrīz mēnesi ilgas pauzes sportisti no 6. līdz 8. janvārim sacentīsies Siguldas trasē. Nedēļu vēlāk turpat Siguldā notiks Pasaules kausa sezonas piektais posms, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts.

No 27. līdz 29. janvārim Oberhofā kamaniņu braucēji cīnīsies par godalgām pasaules čempionātā, bet vēlāk paliks turpat Vācijā, kur būs nākamie divi Pasaules kausa posmi – Altenbergā no 3. līdz 5. februārim un Vinterbergā no 10. līdz 12. februārim. Nākamajā nedēļas nogalē notiks astotais posms Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26. februārim.