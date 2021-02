Bendika devusies uz pasaules čempionātu distanču slēpošanā

Šo ceturtdien, 25.februārī, ar sprintu klasiskajā stilā Obersdorfā (Vācija) sāksies pasaules čempionāts distanču slēpošanā, kur startēs arī desmit Latvijas slēpotāji ar komandas līderiem Patrīciju Eiduku, Raimo Vīgantu un Induli Bikši priekšgalā, kā arī piedalīsies biatloniste Baiba Bendika, informē slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.

Pagājušajā čempionātā Zēfeldē startēja četri mūsējie, bet šogad sastāvs palicis daudz kuplāks. Latvijas komanda būs viena no pašām jaunākajām, jo vecākie dalībnieki no slēpotājiem ir 25 gadus vecais Indulis Bikše un 24 gadus vecā Kitija Auziņa. Protams, 29 gadus vecā Baiba Bendika, kura aizvada jau septīto pilnvērtīgo pasaules kausa sezonu biatlonā, ir vecākā. Tikmēr puse jeb pieci no mūsu slēpotājiem ir juniori un vēl trīs U23 grupas pārstāvji.

Pavisam nesen Somijā veiksmīgi tika aizvadīts pasaules junioru/U23 čempionāts, kur Patrīcija Eiduka sasniedza Latvijas labākos rezultātus U23 grupā distancē (7.vieta) un sprintā (9.vieta), bet Raimo Vīgants uzrādīja otru labāko rezultātu vīriešu konkurencē (17.vieta). Arī pieaugušo čempionātā ir pamats cerēt uz jauniem Latvijas sasniegumiem distanču slēpošanā un trīsdesmitnieka sasniegšanu pirmo reizi. Šobrīd sieviešu un arī kopējais labākais rezultāts 35.vieta (Eiduka 2019.gads), bet vīriešiem – 50.vieta (Oļegs Maļuhins 2009.gads).

Šīs būs 21 gadus vecās Latvijas vadošās slēpotājas Eidukas trešais pieaugušo grupas čempionāts, jo startējusi arī 2017.gadā Lahti un 2019.gadā Zēfeldē. Pirms diviem gadiem Austrijā ar slidsoļa sprintā iegūto 35.vietu Kokneses novada pārstāve Patrīcija Eiduka pirmā no Latvijas iekļuva četrdesmitniekā un sasniedza mūsu valsts augstāko vietu pasaules čempionātos, tikai 1,3 sekundēm pietrūkstot līdz trīsdesmitniekam. Šajā sezonā Justīnes Kovaļčikas komandā treniņus aizvadošā latviete pasaules kausa posmos ir uzrādījusi lieliskus rezultātus, kopš 29.novembra visos 11 startos tiekot trīsdesmitniekā un divos no tiem ar 8. un 10.vietu iekļūstot pat desmitniekā, kas ir kaut kas nebijis Latvijas distanču slēpošanā.

Skaidrs, ka trīsdesmitnieka sasniegšana, kuram pat tuvumā nav bijis neviens cits Latvijas slēpotājs, izņemot pašu Patrīciju 2019.gadā, būs mūsu jaunās slēpotājas mērķis šajā čempionātā. Taču ņemot vērā grūto sezonu ar pilnībā veikto "Tour de ski" seriālu, pēdējā posmā pret kalnu izcīnot 10.vietu un tūri noslēdzot 24.vietā, ir uzkrājies sagurums, kas izpaudās arī nupat pasaules U23 čempionātā 10km distancē. Tāpēc ir grūti pateikt, cik no tā visa, kas tika sasniegts decembra vidū Davosā un pēc tam "Tour de ski", izdosies parādīt pasaules čempionātā. Turklāt vēl ļoti siltie laika apstākļi ietekmēs slēpju smērēšanu, un svarīga būs starta grupa, jo apstākļi šādā siltumā var būt ļoti atšķirīgi.

Patrīcijai ir palicis labāk pēc Vuokati 10km distances 12.februārī, taču viņas pašreizējais stāvoklis ir normāls, nevis ļoti labs kā decembra vidū vai janvāra sākumā. Taču Patrīcija pie jebkādas pašsajūtas centīsies cīnīties un atdot visu, ko varēs tajā brīdī. Pasaules kausa distances kopvērtējumā trīsdesmitniekā esošā Eiduka plāno piedalīties sprintā, 10km brīvajā stilā un visticamāk arī 15km skiatlonā.

Madonietim, kurš čempionāta pirmajā dienā sprintā svinēs 22. Dzimšanas dienu, šis arī būs trešais čempionāts. No iepriekšējiem diviem čempionātiem, kur katrā tika startēts tikai sprintā, labākais rezultāts – 69.vieta – tika uzrādīts pirms diviem gadiem. Šogad pasaules kausa posmā Davosā viņam gan sprintā (44.vieta), gan 15km distancē (48.vieta) izdevās iekļūt piecdesmitniekā, un tā sasniegšana kā minimālais mērķis tiek virzīts arī pasaules čempionātā. Starp citu, 2009.gadā pēc J.Dementjeva diskvalifikācijas biatlonists Maļuhins sprintā pacēlās uz 50.vietu, kas tad arī ir vienīgā reize piecdesmitniekā un labākā mūsu pārstāvju vieta pasaules čempionātos slēpošanā vīriešiem.

Nupat U23 grupā Vīganta izcīnītā 17.vieta 15km brīvajā stilā pastiprina iespēju sasniegt labāko rezultātu vīriešu konkurencē. Pa šolaiku Raimo trenējies mājas trasē "Smeceres silā" Madonā, kur viņaprāt bijuši ļoti pateicīgi apstākļi, tāpēc sanācis aizvadīt kvalitatīvus treniņus. Uz ārzemēm uz Augstkalnes treniņiem viņš nav redzējis jēgu braukt. Uzsvaru madonietis šoreiz liks uz 15km distanci brīvajā stilā, bet piedalīsies arī sprintā, skiatlonā un komandu sprintā, kur kopā startēs ar novadnieku Induli Bikši, kuram tas būs ceturtais pasaules čempionāts. Līdz šim Induļa labākais rezultāts ir 55.vieta 2017.gadā 50km distancē. Decembra vidū viņš pasaules kausa posmā sprintā ieņēma 69.vietu, bet 15km distancē bija desmit pozīcijas augstāk, abos startos paliekot aiz Vīganta.

Janvāra vidū Ilmārs Bricis dalībai pasaules čempionātā pieteica Baibu Bendiku, kura nupat ļoti labi nostartēja sava sporta veida pasaules čempionātā, bet distanču slēpošanā šāda mēroga sacensībās 29 gadus vecā sportiste startēs pirmo reizi. Pirms trim gadiem pēc Phjončhanas Olimpiskajām spēlēm Baiba piedalījās Latvijas čempionātā un FIS sacensībās, kur par pusminūti piekāpās tobrīd vēl 18 gadus vecajai Eidukai. Plāns startēt slēpošanā Baibai radies jau vasarā, kamēr vēl nebija atcelts Ķīnas biatlona posms, uz kuru laika zonu maiņas dēļ nebija plānots braukt, un kā alternatīvu vēlējās izmantot slēpošanu. Lai arī 8. pasaules kausa posms biatlonā tika pārcelts uz Eiropu, slēpošanas PČ no plāna viņa neizmeta.

Par to, ko varētu sasniegt, Bendikai ir grūti pateikt, jo slēpošanas sacensības ir startējusi salīdzinoši maz, bet viņa cer uz Top30, kas esot reāls. Viņa uzskata, ka šeit esošā smagā trase ar garajiem kāpumiem 10km varētu būt parocīga. Baiba atzīst, ka šobrīd nogurums ir jūtams, bet domā, ka tas netraucēs rīt labi nostartēt 5km kvalifikācijā un kvalificēties 10 km distancei, jo ir pieradusi startēt daudz un pēc labiem treniņu periodiem kondīciju augstā līmenī var noturēt pietiekami ilgi. Baiba norāda, ka nebūs ierastie slēpju smērētāji, bet cer uz labu slēpju sagatavošanu. Biatlona čempionātā labu slēpošanas ātrumu demonstrējuši un pēdējā startā desmitniekā tikusī Bendika apliecina, ka Pokļukā ir sasniegusi savu labāko sezonas formu un cer to saglabāt arī Obersdorfā.

Cerams, ka abām mūsu vadošajām pārstāvēm sieviešu konkurencē izdosies ļoti labi nostartēt un mēs viņas ieraudzīsim trīsdesmitniekā.

Ceturtais čempionāts būs Kitijai Auziņai, kura tagad pamatā trenē jauno paaudzi un nedaudz trenējas arī pati, mēģinot ar juniorēm cīnīties par otro un trešo numuru mūsu sieviešu slēpotāju vidū. Nupat junioru čempionāta debitējušās Samanta Krampe (2003.g.) un Estere Volfa (2005.g.) pirmo reizi startēs pieaugušo čempionātā.

Uz Vāciju devies ir junioru čempionātā Latvijas augstāko vietu ieguvušais Lauris Kaparkalējs (2003.g.). Vēl vīriešu konkurencē startēs Aleksandrs Artūrs Ļūļe, Niks Saulītis, Ilvars Bisenieks. Visi šeit minētie, neskaitot lielo trijnieku, piedalīsies kvalifikācijas slēpojumā, jo reitings neatbilst tam, lai uzreiz tiktu pielaisti pamatdistancēm pasaules čempionātā, kā arī lielākā daļa sprintā, kur var startēt jebkurš. Tikmēr kontroltreniņā janvārī uzvarējušais un pasaules junioru čempionātā startējušais Edijs Eiduks atteicās no iespējas doties uz Obersdorfu, jo uzskata, ka vēl nav gatavs pienācīgi nostartēt pieaugušo konkurencē, kaut arī ir labāks par vairākiem uz Obersdorfu aizbraukušajiem.