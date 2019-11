Bijušajam Igaunijas slēpošanas trenerim Alaveram dopinga lietā piespriests nosacīts cietumsods

Igaunijas tiesa piespriedusi nosacītu cietumsodu bijušajam slēpošanas trenerim Mati Alaveram, atzīstot, ka viņš mudinājis vairākus sportistus lietot dopingu.

65 gadus vecajam Alaveram nosacīti piespriesta brīvības atņemšana uz vienu gadu ar pusotra gada pārbaudes laiku, ņemot vērā, ka viņš piekritis sadarboties ar izmeklēšanu. Viņam arī jāsamaksā tiesas izdevumi 810 eiro apmērā.

"Tiesas spriedums apliecina, ka Mati Alavers, izmantojot savu autoritāti un ietekmi, mudinājis sportistus lietot dopingu labāku rezultātu sasniegšanai," paziņojis valsts prokurors Tāvi Perns, piebilstot, ka Igaunijā tas ir pirmais gadījums, kad kāds atzīts par vainīgu sportistu mudināšanā izmantot neatļautu asins pārliešanu, lai tādējādi uzlabotu savus rezultātus.

Pēc viņa teiktā, panākt sekmīgu šīs lietas iznākumu palīdzējusi gan starptautiskā sadarbība, gan sadarbība ar dažādām Igaunijas organizācijām. Turklāt šī lieta rosinājusi sabiedrībā diskusijas par dopinga lietošanu un tās sekām gan no sportistu veselības viedokļa, gan no tiesiskās puses.

"Šis gadījums parāda, ka ar atsevišķu krimināllietu palīdzību var piesaistīt sabiedrības uzmanību sasāpējušiem jautājumiem. Izmeklēšana dopinga lietā palīdzējusi grozīt tiesību aktus un panākt efektīvāku sadarbību starp dažādām institūcijām," piebildis Perns.

Kā pastāstījis Igaunijas Centrālās kriminālpolicijas Korupcijas noziegumu izmeklēšanas biroja vadītājs Mati Omblers, par vainu pastiprinošu apstākli izmeklēšanā atzīts fakts, ka sportisti uz dopinga lietošanu mudināti atkārtoti.

"Sportam ir jābūt godīgam, un nevienam sportistam nevajadzētu ar negodīgiem līdzekļiem treniņu vai sacensību laikā iegūt priekšrocības," viņš uzsvēris. "Mums jau no mazotnes jāsāk skaidrot bērniem, kuri apmeklē sporta pulciņus, gan par sporta vērtībām, gan atbildību, un šai ziņā svarīga loma ir treneriem, kuri palīdz veidot jauno sportistu pasaules uzskatu. Treneris, kurš ļauj saviem sportistiem lietot dopingu vai pat mudina viņus uz to, nodara ļaunumu cilvēku veselībai un atbalsta negodīgu sportu."

Jau ziņots, ka a 11.martā Alavers tika aizturēts sākotnējo izmeklēšanas darbību veikšanai saistībā ar aizdomām, ka mudinājis Igaunijas slēpotājus Andreasu Vērpalu, Karelu Tammjervu un Algo Kerpu lietot dopingu. Dienu vēlāk viņš tika atbrīvots.

Trīs minētie sportisti iepriekš bija atzinuši, ka viņu treneris Alavers viņiem iedevis kāda vācu ārsta kontaktus, un šis ārsts viņiem palīdzējis uzņemt dopingu.

27.februārī Austrijā, kur norisinājās pasaules čempionāts, dopinga lietas ietvaros tika aizturēti pieci distanču slēpotāji. No Igaunijas tika aizturēti Andreass Vērpalu un Karels Tammjervs, kuri atzinās asins pārliešanā, tāpat negodīgos nodarījumos atzinās Makss Hauke un Dominiks Baldaufs no Austrijas, kā arī Aleksejs Poltoraņins no Kazahstānas. Vēlāk arī Igaunijas slēpotājs Algo Kerps atzinās, ka bijis starp aizliegtas asins pārliešanas dalībniekiem.

Vērpalu un Tammjervs bija Latvijas distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas komandas biedri "Team Haanja" vienībā, savukārt Kerps pārstāv "Viljandi" krāsas. Pēc iepriekšējās sezonas beigām Eiduka vairs nepārstāv "Team Haanja" vienību.