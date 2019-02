Daiļslidotājs Pavlovs Eiropas Jaunatnes Olimpiādē paliek bez medaļas

14. Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādei tuvojoties noslēgumam, ceturtdien, sacensību ceturtajā dienā, no Latvijas sportistiem uz starta līnijas stājās kalnu un distanču slēpotāji, kā arī izvēles programmu aizvadīja mūsu daiļslidotāji. Īpaši svarīgs starts bija Kimam Georgam Pavlovam, kurš pēc īsās programmas atradās 3.vietā, taču nespēja nosargāt medaļas pozīciju, informēja Latvijas Olimpiskā komiteja.

Pavlovs izvēles programmu veica stabili, nepieļaujot rupju kļūdu, taču pēc ilgākas tiesnešu apspriedes, mūsu sportists tika pie 112,33 punktiem, kas kopsummā deva 172,13 punktus un tas viņu ierindoja 4. vietā, uzreiz aiz goda pjedestāla. Jāpiezīmē, ka pēc īsās programmas Pavlovs atradās trešajā vietā. Pirmajam trijniekam mūsu sportists zaudēja mazāk kā trīs punktus, bet uzvaru ar 211,62 punktiem izcīnīja Krievijas daiļslidotājs Iļja Jablokovs.

Meiteņu konkurencē Anete Lāce ar 124,82 punktiem izcīnīja 11.vietu. Pēc īsās programmas viņa bija 17.vietā, bet ceturtdien uzrādīja desmito labāko rezultātu.

Kalnu slēpošanas sacensībās šodien zēni aizvadīja milzu slaloma sacensības, kur no diviem mūsu pārstāvjiem finišu abos braucienos sasniedza tikai viens. Laurim Opmanim nepaveicās tehniski sarežģītajā trasē un sportists piedzīvoja kritienu otrajā braucienā, finišu nesasniedzos. Savukārt Mārcis Klāvs Beitāns sekmīgi veica abus braucienus un finiša līniju sasniedza kā 71. labākais Eiropas jaunais atlēts kalnu slēpošanā. Viņš, uzvarētājam Andreasam Sonsterūdam Amdālam no Norvēģijas zaudēja 18,72 sekundes. Otrajā vietā ierindojās Ņikita Kazazājevs no Krievijas, bet trešo ātrāko rezultātu sasniedza Francijas pārstāvis Pablo Banfi.

Distanču slēpotāji šodien sacentās aizraujošajā sprinta disciplīnā, taču diemžēl neviens no Latvijas pārstāvjiem tālāk par kvalifikācijas kārtu netika. Meitenēm Kristīne Brunere kopvērtējumā ieņēma 64.vietu, bet Marta Klēra Priede ierindojās 73.pozīcijā 77 sportistu konkurencē, savukārt puišiem Niks Saulītis finišēja kā 64. ātrākais, Aleksandrs Artūrs Ļūļe ieņēma 73.vietu, Uvis Akmentiņš bija divas pozīcija zemāk un bija 75., bet Bruno Strupulis guva 84.vietu starp 90 sportistiem.

Gan pēc sporta veidu klāsta, gan ceremoniju ziņā Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde līdzinās Olimpiskajām spēlēm. Sporta programmā tiek izmantota Olimpiskā simbolika un atribūtika, kā arī Olimpisko spēļu tradīcijas.

Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde tiek balstīta uz Olimpisko spēļu tradīcijām un šo pasākumu laikā, dalībnieki visciešākajā mērā var sajust Olimpisko gaisotni. Gan atklāšanas un noslēguma ceremonijas, gan pašas Olimpiādes sacensības ir saistītas ar Olimpiskās kustības principiem.

Latvijas jaunie sportisti Olimpiādes sacensībās startēs biatlonā, distanču un kalnu slēpošanā, šorttrekā un daiļslidošanā. Šajā reizē Latvija nepiedalīsies nevienā no komandu sporta spēlēm.

Latvijas jaunatnes Olimpiskās komandas "Sarajeva 2019" sastāvā ir iekļauti 19 sportisti, kas startēs 5 no 8 sacensību programmā paredzētajiem sporta veidiem. Daiļslidošanā startēs divi sportisti, distanču slēpošana būs pārstāvēta ar sešiem slēpotājiem, biatlonā uz starta stāsies četri sportisti, kalnu slēpošanā meistarību pārbaudīs seši jaunie atlēti, bet šorttreka sacensībās Latvija būs pārstāvēta ar vienu sportisti.

14. Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādē notiks no 9. – 16.februārim Bosnijas un Hercegovinas pilsētā Sarajevā un Austrumu Sarajevā. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīs 1600 jauno ziemas sporta veidu atlētu no 46 Eiropas valstīm, vecumā no 14 līdz 18 gadiem.