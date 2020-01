Distanču slēpotāja Eiduka kā pirmā no Latvijas iekļūst pasaules ranga simtniekā

Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka kļuvusi par pirmo Latvijas distanču slēpošanā, kurai ir izdevies sasniegt pasaules ranga simtnieku.

Slēpotāja no Kokneses novada Vecbebriem šodien iznākušajā jaunajā Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) listē sprintā veikusi 21 vietas kāpumu un vairāku tūkstošu dalībnieču konkurencē ieņem 95.vietu. Tādējādi no visiem slēpošanas veidiem neatkarīgajā Latvijā esot pirmajai, kura pasaules ranga simtniekā ir iekļuvusi, vēl nesasniegusi 20 gadu vecumu, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis. Tikmēr vīriešu konkurencē arī nelielu kāpumu veicis un ar 293.vietu sprintā visaugstāk no mūsējiem atrodas madonietis Raimo Vīgants, pēc gada pārtraukuma atgriežoties trīssimtniekā no četriem tūkstošiem slēpotāju.

Decembra beigās pēc veiksmīgiem startiem novembrī un decembrī talantīgā un strādīgā Patrīcija Eiduka ar 116. vietu sprintā un 132. vietu distancē pasaules rangā pirmo reizi sasniedza TOP 150. Jau toreiz tika minēts, ka mūsu labākajai distanču slēpotājai ir iespējas šīs sezonas beigās sasniegt simtnieku, taču ar ļoti labu startu pasaules kausa posmā Drēzdenē pagājušajā nedēļas nogalē Inga Eiduka audzēkne to paveica jau tagad. Tāpēc Eiduku ģimene vēlas pateikties saviem atbalstītājiem – Latvijas Olimpiskā vienībai, SIA "Merks", Kokneses novada pašvaldībai, Solidaritātes fondam, "Skandi motors", "Virši-A", "Ievas siers", "MySport".

"Tour de ski" trešajā posmā 31.decemrbī Patrīcija Eiduka 10km brīvajā stilā ar intervāla startu pirmo reizi pasaules kausa posmos iekļuva četrdesmitniekā, un nupat Drēzdenē viņa to paveica arī sprintā 62 dalībnieču vidū izcīnot 35.vietu, kas ir viņas un visas Latvijas sieviešu slēpotāju augstākā vieta pasaules kausa posmos. Nākotnē medicīnu studēt vēlošā olimpiete slēpošanā Drēzdenes centrā notikušajās 1,3km sprinta sacensībās kvalifikācijā startēja ar 43.numuru un tobrīd finišā uzrādīja 32.laiku (+8,21 sekunde un 65 FIS punkti), tikai 0,2 sekundēm šķirot no trīsdesmitnieka, kas kvalificējas ceturtdaļfinālam. Vēlāk trīs konkurentes mūsu slēpotāju apsteidza un nobīdīja Patrīciju uz 35.vietu (+0,7 s līdz 30-niekam). Mūsu slēpotājas pārākumu nācās atzīt tādām slēpotājām kā 8 reizes pasaules kausa posmos sprinta finālā iekļuvušajai un trīs reizes trijniekā tikušajai krievietei Jevgēnijai Šapovalovai, pagājušā gada pasaules junioru vicečempionei sprintā polietei Monikai Skinderai, pasaules kausa posma komandu sprinta uzvarētājai Marijai Nordstrēmai no Zviedrijas.

Jaunajā FIS listē Eidukas sprinta reitings uzlabojies par 11 punktiem, dodot divdesmit vienas pozīcijas kāpumu un nodrošinot vietu simtniekā. Tikai nieka trešdaļa punkta ir pietrūcis, lai Distances rangā reitings ir uzlabots par četriem punktiem, kas arī ir devis kāpumu, šobrīd ar 54,22 FIS punktiem no 132.vietas paceļoties uz 102.vietu. Ja kalnu slēpošanā reitingam pietiek tikai ar diviem labākajiem rezultātiem, tad distanču slēpošanā ir nepieciešami pieci. Un Patrīcijas Eidukas gadījumā īpaši ir arī tas, ka viņa savu labo reitingu ir izveidojusi nevis ar dažu labvēlīgu FIS sacensību palīdzību, bet pārsvarā ar rezultātiem visaugstākā līmeņa sacensībās – viens rezultāts ir no pasaules čempionāta Zēfeldē un divi no pasaules kausa. Nākamā rangā no mūsu slēpotājām ir madoniete Kitija Auziņa, kura distancē ieņem 449. vietu (112 FIS punkti) un sprintā 607. vietu (227 FIS punkti).

Vīriešiem mūsu abu vadošo slēpotāju starpā notikusi rokāde, proti, ja iepriekš trīssimtniekā sprintā atradās olimpietis Indulis Bikše, bet distancē ar 435.vietu labākais bija madonietis Raimo Vīgants, tad tagad trīssimtniekā sprintā iekļuvis pasaules čempionāta medaļnieks rollerslēpošanā Vīgants, bet distancē priekšplānā ir izvirzījies otrs madonietis Bikše. Raimo rezultāts pasaules kausa posmā Planicā pirms pašiem Ziemassvētkiem ļāvis sprinta reitingu uzlabot par četriem punktiem, kas palīdzējis pacelties par vairāk nekā trīsdesmit vietām un ar 112 FIS punktu reitingu ieņemt 293.vietu. Savukārt Indulim šī sezonas "Tour de ski" labākus rezultātus sanāca uzrādīt distancē, tāpēc iepriekšējā tūrē 2018./2019.g. diviem labajiem sprinta rezultātiem netika rasta "kompensācija", un līdz ar to pasaules rangā šajā disciplīnā nācās piedzīvot gandrīz simts vietu kritumu, reitingam pasliktinoties par 17 punktiem un tagad ieņemot 373.vietu. Toties vienīgais pasaules kausa kopvērtējuma punktus nopelnījušais no mūsu slēpotājiem distancē ar 66 FIS punktiem ieņem 409.vietu, par vienu punktu un divām vietām apsteidzot Vīgantu.