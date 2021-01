Distanču slēpotājai Eidukai 22. vieta 'Tour de Ski' kārtējās sacensībās

Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka otrdien, 5. janvārī, "Tour de Ski" seriāla sacensībās 10 km distancē brīvajā stilā ar atsevišķu startu ieņēma 22. vietu, tiekot arī pie bonus punktiem Pasaules kausa kopvērtējuma ieskaitē.

Tādējādi Eiduka septito reizi sezonā sacensībās iekļuva starp TOP 30 slēpotājām un sasniedza karjeras trešo labāko rezultātu.

Pēc pirmajiem trim startiem Šveicē "Tour de ski" pārcēlās uz Itāliju, kur Patrīcija Eiduka, kas tūrē tagad ir palikusi vienīgā no latviešiem, ieradās svētdienas vakarā. "Tour de ski" dalībniekiem vakar bija pirmā brīvdiena, kas svētdien iedzīšanā daudz spēkus atdevušajai slēpotājai no Kokneses novada bija ļoti nepieciešama un nāca par labu. Kaut arī pēc trim posmiem Eiduka atradās 22.vietā, tomēr pat ar savu kroņa disciplīnu (10km brīvajā stilā) pakāpšanos kopvērtējumā līdz divdesmitniekam no mūsu slēpotājas nevarēja prasīt, jo divdesmitnieks atradās vairāk nekā pusminūtes attālumā. Toties šodienas sacensībās iekļūt Top20 bija paveicams uzdevums, neskatoties uz to, ka svētdien iedzīšanā brīvajā stilā tika uzrādīts 27.laiks, taču tas skaidrojams ar to, ka latviete atšķirībā no pārējām konkurentēm gandrīz visu distanci veica vienatnē. Šoreiz intervāla starta distancē pasaules kausa kopvērtējumā trīsdesmitniekā esošajai Patrīcijai Eidukai izloze nebija labvēlīga kā decembra vidū Davosā, un trasē viņai bija jādodas vienai no pirmajām – ar 4.numuru.

Eiduka sacensības sāka lielā tempā un 2,1 km atzīmē bija devītā, tiekot pie diviem bonusa punktiem Pasaules kausa kopvērtējumā. Turpinājumā Eidukas ātrums kritās, nākamajā kontrolpunktā viņa bija jau aiz labāko desmitnieka, bet finišā Latvijas labākajai distanču slēpotājai 22. vieta.

Ātrākā 10 km distancē brīvajā stilā ar atsevišķu startu bija amerikāniete Džesija Diginsa, kura ir "Tour de Ski" kopvērtējuma līdere. 14,8 sekundes uzvarētājai zaudēja cita amerikāniete Rozija Brenana, bet trešā bija zviedriete Eba Andersone (+22,2 sekundes).

Eiduka finišā uzvarētājai zaudēja vienu minūti un 32,2 sekundes.

Pēc četriem posmiem "Tour de ski" kopvērtējumā 2000.gadā dzimusī Eiduka, kura ar vēl trim dalībniecēm ir visjaunākās tūrē startējošās slēpotājas, ieņem augsto 24.vietu (+5:11). Savukārt Pasaules kausa kopvērtējumā ar 82 punktiem viņa noturas trīsdesmitniekā, bet ar 64 punktiem 10 km distancē joprojām saglabā 22.vietu.