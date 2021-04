Eiduka: Esmu pateicīga, ka ir novērtēts progress un parādītie rezultāti distanču slēpošanā

Pagājušā nedēļas nogalē "Trīs Zvaigžņu balvas 2020" ceremonijā par "Gada sportisti" pasludināja Latvijas vadošo distanču slēpotāju Patrīciju Eiduku no Kokneses novada. Pirmo reizi vēsturē, ņemto vērā arī citu gadu augstvērtīgākos apbalvojumus sportā, šādu titulu iegūst slēpošanas pārstāve, un pirmo reizi pēdējo 16 gadu laikā, kad tika rīkota "Gada balva sportā", šāds gods ticis ziemas sporta veida pārstāvei, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

2020.gads kuplās Eiduku ģimenes atvasei bija ļoti sekmīgs. Vispirms janvāra beigās viņa kā pirmā no Latvijas sieviešu konkurencē iekļuva pasaules kausa posma trīsdesmitniekā, Novemesto (Čehija) 10km distancē brīvajā stilā iegūstot 27.vietu. Mēnesi vēlāk pasaules junioru čempionātā 15km distancē brīvajā stilā ar masu startu tobrīd 20 gadus vecā latviete izcīnīja 4.vietu, sasniedzot mūsu valsts labāko rezultātu pasaules junioru čempionātos, jo bez viņas neviens cits desmitniekā junioru konkurencē nav ticis. Tikai sekunde pietrūka līdz medaļai.

Decembra vidū Polijas komandā treniņus aizvadošā Ingus Eiduka audzēkne sasniedza sezonas labāko formu un guva vēsturiskus panākumus mūsu valstij pasaules kausa posmos slēpošanā – 1) pirmā no Latvijas, kas sprintā sasniegusi ceturtdaļfinālu jeb labāko trīsdesmitnieku, izcīnot 18.vietu, un 2) 10km distancē izcīnīja 8.vietu, kļūstot par pirmo Latvijas distanču slēpotāju, kas iekļuvusi desmitniekā. Patrīcija pirmā no Latvijas distanču slēpotājiem iekļuva un turas pasaules ranga simtniekā no dažiem tūkstošiem dalībnieču – 2020.gada nogalē 65.vieta distancē un 84.vieta sprintā.

"Esmu ļoti priecīga. Jāatzīst, ka tas ir patīkams pārsteigums. Tas dod enerģijas lādiņu pēc garās un grūtās sezonas," ar savām emocijām pēc balvas iegūšanas dalās Patrīcija Eiduka. "Priecājos, ka ir novērtētas smagās treniņu stundas, ieguldītais darba un laiks. Nenoliedzami ir patīkami un arī prestiži iegūt šādu balvu. Tas sniedz gandarījumu par padarīto un dos papildu motivāciju ļoti grūtajam darbam treniņos nākotnē. Šāda atzinība ir kā pateicība visiem tiem, kuri man ir palīdzējuši visā garajā ceļā līdz šai balvai," balvas iegūšanas nozīmību skaidro 21 gadu vecā slēpotāja un turpina: "Vēlos pateikties ģimenei, treneriem, slēpju smērētājiem, dakteriem, visiem atbalstītājiem, it īpaši būvkompānijai "Merks", kas sāka palīdzēt jau pirms vairākiem gadiem un kas šobrīd sniedz vislielāko atbalstu, kā arī visiem, kuri ir bijuši kopā ar mani un atbalstījuši, jo tas ir mūsu visu kopīgais nopelns."

"Daudzus gadus esmu sekojusi līdzi "Gada balvai sportā", un šīs pasākums vienmēr ir licies ļoti prestižs. Pārsvarā sievietēm ir uzvarējušas sportistes no vieglatlētikas, basketbola, cīņas sporta vai tenisa. Distanču slēpošana Latvijā nav bijusi populāra, kā arī rezultātu ziņā mēs stipri iepalikām no citiem sporta veidiem, tāpēc agrāk, skatoties mājās "Gada balva sportā" pārraides, nekad nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt arī ar mani," gan patīkamo pārsteigumu, gan gandarījumu neslēpj Eiduka.

Kā vislielāko panākumu pagājušajā gadā viņa vēlas izcelt pasaules junioru čempionātā Obervīzentālē (Vācija) izcīnīto 4.vietu 15km masu startā brīvajā stilā, jo tās sacensības sarūpēja ļoti daudz emociju, kas tiešām likušas saprast, ka tas ir kaut kas vēl nebijis un nepieredzēts Latvijā. "Sākumā, kad iebraucu finišā, es vēl pati nemaz nenojautu, cik liels ir šis panākums. To man lika saprast visi mani atbalstītāji, ļoti daudzie sveicēji, Latvijas žurnālisti un visa sporta saime. Viņi visi ar saviem labajiem vārdiem un apsveikumiem radīja šo rezultātu tik nozīmīgu. Šīs sacensības es noteikti liktu kā 2020.gada svarīgāko panākumu," vērtē Patrīcija un piebilst: "Arī 8.vieta pasaules kausa posmā Davosā, neskatoties uz dažu ļoti spēcīgu skandināviešu prombūtni, bija ļoti svarīgs notikums man un nebijis panākums mūsu valstij. Tobrīd biju sasniegusi savu sezonas labāko formu, un jutos pat tā, ka pilnīgi gribējās "rauties" uz sacensībām. Startējot decembrī Davosā, bija tāds vieglums, ka šķita, ka lidoju, un līdz ar to arī sacensībās nevis saguru, bet guvu patīkamas sajūtas. Tas bija pilnīgs pretstats pasaules čempionātam Vācijā sezonas beigās."

"Pārējās pretendentes uz balvu bija ļoti spēcīgas un guvušas panākumus savos sporta veidos. Jebkura no viņām arī bija pelnījusi iegūt šo titulu. Uzskatu, ka mani panākumi slēpošanā nav augstāki vai labāki par pārējo meiteņu panākumiem viņu sporta veidos, un apzinos, ka žūrija ir novērtējusi sasniegtos rezultātus tieši distanču slēpošanā – vienā no pašiem pirmajiem un prestižākajiem ziemas sporta veidiem, kuros Latvijai līdz šim nav bijuši augstvērtīgi rezultāti," saikni ar realitāti nezaudē ļoti centīgā un strādīgā sportiste no Vecbebriem.