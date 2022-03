Eiduka leģendārajā Holmenkollenas 30 km distancē debitē ar lielisku rezultātu

Pasaules U-23 vicečempione Patrīcija Eiduka no Aizkraukles novada ar lielisku rezultātu – 21.vietu un mazāk nekā trīs ar pusi minūšu deficītu līdz uzvarētājai Terēzei Juhaugai – debitējusi leģendārajās sacensībās Norvēģijas sporta centrā Holmenkollenā 30 kilometru distancē, kas šogad norisinājās klasiskajā stilā. Tas ir Latvijas vadošās slēpotājas labākais rezultāts Pasaules kausa posmos šajā sezonā distancē un 16.reize karjerā labāko trīsdesmitniekā, informēja slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Holmenkollena ir viena no vēsturiskajām slēpošanas mekām, kur katru gadu norisinās vienīgais garākais slēpojums Pasaules kausa ietvaros, sievietēm sacenšoties 30 km, bet vīriešiem – 50 km. 2011.gadā tur pasaules čempionātā dažādās distancēs sacentās arī vairāki latviešu slēpotāji, prestižajā 50 km vīriešiem līdz finišam tiekot tikai Raivim Zīmelim. Tajā čempionātā par slēpju smērētāju kopā ar Mārtiņu Jakoviču strādāja arī Valts Eiduks bet šo sestdien tur pirmo reizi startēja viņa māsa Patrīcija, kļūstot par pirmo Latvijas slēpotāju, kura startējusi prestižajā Pasaules kausa posmā Holmenkollenā.

Eiduka apliecināja, ka ir progresējusi klasikā un ka var uzrādīt ļoti atzīstamus rezultātus arī šajā slēpošanas stilā. Pirms trim nedēļām 30 km brīvajā stilā olimpiskajās spēlēs, kad līdz tam vairāk par 15 km nebija slēpojusi, Eiduka pēdējā distances ceturtdaļdalā pamatīgi "noplīsa" un noslīdēja ārpus trīsdesmitnieka, taču tik un tā ar sniegumu lielākajā distances daļā parādīja, ka Top20 vai pat Top15 ir viņai reāli sasniedzams. Toreiz pietrūka izturības un pieredzes, taču tagad, otro reizi startējot tik garā distancē, nekas nepietrūka un viss sanāca lieliski.

Līdzīgi kā lielākoties masu startos slēpotāja no Vecbebriem, sacensības vairāk nekā 50 dalībnieču konkurencē uzsākot ceturtā desmita vidū, pirmajā kilometrā spēja apsteigt vairākas konkurentes un pakāpties līdz pat divdesmitniekam. Nākamos kilometros Latvijas pārstāve nostabilizējās grupiņā no 26. līdz 39.vietai. Pēc trešdaļas distances jeb 10 km tika panāktas dažas priekšā esošās slēpotājas, veidojot 16 slēpotāju grupu no 19. līdz 34.vietai, zaudējot līderei Juhaugai pusotru minūti. Turpinājumā dažas atkrita no šīs grupas, bet Patrīcija spēja noturēties līdz pat pēdējam kilometram, nodrošinot ne tikai vietu trīsdesmitniekā, kas nesanāca Pekinā, bet arī pretendējot uz divdesmitnieku.

Beigās prestižajā 30 km distancē 22 gadus vecā latviete finišēja 21.vietā. Tā kā Juhauga pašās beigās svinēja uzvaru savā pēdējā startā Holmenkollenā, kur viņa 2011. gadā pārliecinoši izcīnīja zeltu šajā distancē slidsolī pasaules čempionātā, tad deficīts nebija četras minūtes, bet nedaudz mazāk par trim ar pusi (3:22). Līdz ar to Eiduka šajā sezonā ceturto reizi iekļuva trīsdesmitniekā, sasniedzot šīs sezonas labāko rezultātu distancē, jo decembrī Davoskā 10 km bija ieguvusi 26.vietu. Tikmēr augstāko vietu Valta Eiduka trenētā Patrīcija ieguva Lencerhaides sprintā "Tour de ski" pirmajā posmā, kad izcīnīja 19.vietu. Jau pagājušajā sezonā mūsu visu laiku labākā slēpotāja ar saviem rezultātiem apliecināja, ka ir kļuvusi par pasaules elites slēpotāju un svarīga ir iegūtā vieta, tādējādi vairs nav nepieciešamības pie viņas rezultāta pieminēt iegūtos FIS punktus.

Cīņā par otro vietu daudzkārtējā olimpisko spēļu medaļniece Krista Permekoski apsteidza olimpisko čempioni sprintā Jonnu Sundlingu, kurai tikai nedaudz pietrūka līdz medaļai Pekinā. Savukārt bronzas medaļas ieguvēja 30 km Ķīnā Kertu Niskanena šoreiz palika 4.vietā.