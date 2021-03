Eiduka sezonas izskaņā jūtas gan fiziski, gan psiholoģiski iztukšota

Latvijas vadošā slēpotāja Patrīcija Eiduka sezonas pirmajā pusē priecēja sporta interesentus ar lieliskiem panākumiem, divreiz pat iekļūstot Pasaules kausa posmos desmitniekā un sasniedzot vēl arī citus nebijušus rezultātus Latvijas distanču slēpošanā.

Pirmo reizi karjerā slēpotāja no Kokneses novada pabeidza ļoti grūto "Tour de ski", turklāt ar 10.vietu pēdējā smagajā posmā pret kalnu slēpošanas trasi. Šie te visi lielie sasniegumi ir prasījuši ļoti daudz un ir atstājuši uz mūsu slēpotāju pamatīga saguruma pēdas, ko varēja spilgti redzēt sestdienas skiatlonā, tādējādi apstiprinoties bažām par formas kritumu sezonas otrajā pusē, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis. Kaut arī skiatlonā tika uzrādīts viens no visu laiku labākajiem Latvijas rezultātiem pasaules čempionātos un pirmo reizi kāds no mūsu slēpotājiem distancē tika četrdesmitniekā, tomēr par 38.vietu Patrīcija nebija ļoti priecīga, jo pie decembra un janvāra formas trīsdesmitnieku bija ļoti reāli sasniegt.

Saguruma pazīmes tika gaidītas drīzumā pēc "Tour de ski", taču ne pirmajā nedēļā pēc tūres, ne arī nākamajās divās pēc tam nekas neliecināja, ka būtu sācies formas kritums. Pēc sarežģījumiem ar pārbraukšanu no Itālijas uz Somiju februāra pirmajā pusē un dēļ tā divām negulētām naktīm Patrīcija Eiduka minēja, ka sāk just enerģijas izsūkumu, taču nekas tāds ļoti nozīmīgs nebija mainījies. Pirmajā startā U23 čempionātā sprintā klasikā pašsajūta bija laba, un sanāca nostartēt labāk nekā cerēts. Tomēr trīs sprinta braucieni (prologs, ceturtdaļfināls, pusfināls) tādā līmenī bija atstājuši iespaidu, un lielais trauksmes zvans atskanēja nākamajā dienā 10km distancē, kur sanāca dikti mocīties, pēc finiša bezspēkā nokrītot un atrodoties vēl vairākas minūtes bezsamaņā.

Pie esošā stāvokļa par labu nāca tas, ka atcēla 20. un 21.februārī Novemesto paredzēto pasaules kausa posmu, kur Patrīcija bija plānojusi startēt. Ņemot vērā pašsajūtu, tobrīd jau bija skaidrs, ka pasaules čempionātā Oberstdorfā Eidukai nebūs labākā forma, taču saglabājās cerības, ka vismaz kādus 75 vai 80% no decembra un janvāra varējuma viņai izdosies parādīt. Taču variants par "Tou de ski" nepabeigšanu līdz galam, kas būtu palīdzējis šobrīd būt labākā formā, tiek izslēgts, jo ir laiks sākt aizvadīt pilnvērtīgākas pasaules kausa sezonas, lai pārbaudītu, kā ķermenis pielāgojas lielākām slodzēm. Uz nākamajiem gadiem nevar atlikt, jo arī tad sezonas otrajā pusē būs lielās sacensības kā Olimpiskās spēles un pasaules čempionāts.

Pirmajā pasaules čempionātā startā sprintā klasikā Patrīcijas iegūtā vieta (43.) pie tik spēcīga sastāva ar daudzām uz sprintu uzsvaru liekošām konkurentēm bija laba, bet sniegums FIS punktu izteiksmē tomēr atpalika no tā, ko viņa bija uzrādījusi klasikas sprintā Rukā novembrī un priekšpēdējā "Tour de ski" posmā Valdifiemmi janvārī.

Skiatlonā pirmo klasikas pusi jeb 3,75km izdevās ļoti labi noturēties (30.vieta, +30 sek.), taču turpmāk temps kritās daudz straujāk nekā gaidīts, un nākamajos 3,75km klasikā sanāca zaudēt pat trīs ar pusi reizes vairāk nekā pirmajā aplī. Neskatoties uz to, tik un tā pēc klasikas jeb 7,5km atpalikšana no līderēm 2:15 nebija nekas ārkārtējs. Taču uzkrātais nogurums un smagums ķermenī daudz spilgtāk izpaudās slidsoļa daļā, kurā negaidīti sanāca zaudēt gandrīz par minūti vairāk nekā klasikā – trīs minūtes. Pirmajā brīdī tas daudzos radīja neizpratni, bet, ja ņem vērā esošo pārguruma stāvokli, tad tas bija tikai likumsakarīgi, jo ķermenis vairs nespēj ne tuvu tā reaģēt kā sezonas pirmajā pusē.

Pirms gada pasaules kausa posmā skiatlonā tajā pašā trasē Oberstdorfā Patrīcija zaudēja uzvarētājai Terēzei Juhaugai mazāk nekā četras minūtes, bet šogad starpība bija vairāk nekā piecas minūtes. Arī vairākas konkurentes, ar ko mūsu slēpotāja līdzīgi cīnījās sezonas laikā vai arī bija priekšā viņām, sestdien skiatlonā bija krietni priekšā un ierindojās divdesmitniekā un trīsdesmitniekā. Tas parāda, ka Patrīcijai, esot tuvu savai labākai formai, bija labas iespējas stabili iekļūt trīsdesmitniekā.

Zviedriete Emma Riboma, ar kuru līdzīgi "Tour de ski" cīnījās Patrīcija, dažās distancēs priekšā esot zviedrietei, dažās – latvietei, skiatlonā ieguva 18.vietu. Tieši aiz Ribomas 19.vietā finišēja vāciete Pia Finka un 27.vietā itāliete Frančeska Franči, kuras abas tūrē pārsvarā bija aiz Patrīcijas, kā arī zaudēja latvietei Davosā decembrī. Nupat pasaules U23 čempionātā pārmocījušos Eiduku par 10 sekundēm 10km distancē apsteigusī Sofija Laukli sestdien ieņēma 26.vietu. Pērn junioru čempionātā klasikā nedaudz priekšā bija amerikāniete, bet slidsolī latviete. Itāliete Anna Komarella "Tour de ski", lai arī ne visos posmos, bija priekšā Patrīcijai, taču ne tik daudz kā pasaules čempionātā skiatlonā. Visas iepriekš minētās konkurentes skiatlonā Latvijas pārstāvei bija priekšā robežās no 1:45 līdz 2:45. Protams, var teikt, ka iepriekš konkurentes nebija savā labākajā formā, taču tik un tā viss iepriekš minētais parāda, cik tālu no sevis pašas paceltās ļoti augstās latiņas mūsu vadošā slēpotāja ir šobrīd.

Pēc skiatlona Patrīcija Eiduka bija gan fiziski, gan psiholoģiski iztukšota un atzina, ka ir liels smagums un, lai kā arī censtos, nevar dabūt atpakaļ to vieglumu, kāds bija iepriekš.