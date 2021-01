Eiduka 'Tour de Ski' sestajā posmā atkal iekļūst TOP 30

Prestižā distanču slēpošanas seriāla "Tour de Ski" sestajā posmā, kas norisinājās slavenajā pasaules čempionātu mājvietā Valdifiemmē (Itālija), vēlreiz ļoti labi klasiskajā stilā nostartējusi Latvijas vadošā slēpotāja Patrīcija Eiduka, kas 10 km klasiskajā stilā ar masu startu 44 dalībnieču konkurencē izcīnīja 30. vietu, tādējādi visos sešos "Tour de ski" posmos tiekot Top30, bet karjerā tā jau bija desmitā reize, informē slēpotājs pārstāvis Ivars Bācis.

Uzvaru pēc gada pārtraukuma izcīnīja krieviete Natālija Ņeprajeva.

Iepriekšējo reizi 10 km klasikā ar masu startu pirms sešām dienām Valmisterā (Šveice) Patrīcija Eiduka sasniedza savu labāko rezultātu šajā slēpošanas stilā, izcīnot 24.vietu un pirmo reizi klasikā esot starp labākajām trīsdesmit. Nenoliedzami, vēlme bija vēlreiz sasniegt Top30, taču mērķis nebija to izdarīt par katru cenu, jo tomēr vēl divas sacensību dienas šajā daudz spēka prasošajā tūrē ir priekšā. Pirms divām dienām, kad 10 km iedzīšanā klasiskajā stilā centīgā Eiduka finišēja 26.vietā, posmā tika uzrādīts 33.laiks, kas vēlreiz parādīja, ka katrā posmā par trīsdesmitnieku norit spraiga un līdzvērtīga cīņa vairāku slēpotāju starpā. No aizvakar iedzīšanā 48 finišējušajām pēc brīvdienas divas francūzietes un poliete tūri izlēma neturpināt, bet šodien no starta atteicās viena somiete, tāpēc šodien sacentās 44 slēpotājas. Tā kā no pirmā trīsdesmitpiecinieka neviena neizstājās, tad visas spēcīgākās bija palikušas ierindā un mūsu slēpotājas uzdevumu ne cik neatviegloja.

Distances sākumā temps nebija ātrs un lielāko daļu pirmā apļa visa grupa noturējās kopā, bet uz pirmo bonusa sekunžu sprintu uz 2,3 km atzīmes līderes kāpināja tempu, līdz ar to grupa sadalījās, mūsu slēpotājai atrodoties ceturtā desmita otrajā pusē. Taču pēc otrā apļa jeb pusdistances Patrīcija Eiduka atradās jau tuvāk trīsdesmitniekam – 33.vietā (+28,7 sekundes). Pēc nākamā apļa jeb uz 7,5km atzīmes Latvijas slēpošanas cerība sasniedza trīsdesmitnieku – 28.vieta (+56 sekundes), taču dažas konkurentes cīņā par top30 bija līdzās. Pēdējā aplī Patrīcijai izvērtās sarežģīta un līdzvērtīga cīņa ar trim konkurentēm par noslēdzošajām divām vietām trīsdesmitniekā. Distances pēdējos metros par dažām sekundēm pārspējot šajā sezonā divas uzvaras izcīnījušo amerikānieti Roziju Brenanu un iepriekšējās divas reizes klasiskā stila distancēs tūrē Top15 iekļuvušo slovēnieti Anamariju Lampiču, slēpotāja no Vecbebriem izcīnīja 30.vietu (+1:56), līdz ar to visos sešos tūres posmos sasniedzot trīsdesmitnieku. Tūres kopvērtējumā Eiduka atrodas 26.vietā.

Pirmajā tūres masu startā klasikā, kā arī aizvakar iedzīšanā šajā pašā distancē klasiskajā stilā godalgoto vietu liktenis noskaidrojās spraigā finiša sprintā, un liela atšķirība nebija arī šoreiz. Jau aizvakar lielisku sniegumu demonstrējusī Ņeprajeva pēdējā nobraucienā bija izvirzījusies nedaudz priekšplānā un svinēja uzvaru, par 2,4 sekundēm apsteidzot vācieti Katrīnu Hennigu, kura pēc gada pārtraukuma nopelnīja savu otro godalgoto vietu un nodrošināja savai valstij pirmo godalgu šajā "Tour de ski". Tuvu savai pirmajai uzvarai bija zviedriete Eba Andersone, kura atradās vadībā lielu daļu pēdējā aplī un beigās finišēja trešā +4,1 sekudnes), trešo posmu pēc kārtas tiekot trijniekā. Tikmēr līdz šim vienīgā, kas visos iepriekšējos piecos posmos iekļuva trijniekā, Džesika Diginsa no ASV finišēja devītā (+24 sekundes). Linna Svāna, kura bija uzvarējusi pirmajā tūres masu starta klasiskajā stilā unkurai iepriekšējā dienā pirmajā testā konstatētais pozitīvais rezultāts izrādījās kļūdains un nepatiess kā mūsu pludmales volejbolistei Tīnai Graudiņai un vēl citiem, šodien ieņēma vien 13.vietu (+ 48 sekundes).

Pasaules kausa kopvērtējumā pēc 12 sacensībām Patrīcija Eiduka (viņa piedalījusies 11 startos) no vairāk nekā 80 pie punktiem tikušajām slēpotājām ieņem 32.vietu (88 punkti), bet ar 70 punktiem distancē viņa joprojām stabili turas trīsdesmitniekā – 26.vietā.