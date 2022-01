Eidukai 38. vieta 'Tour de Ski' sprinta klasikas kvalifikācijā

Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka sestdien Vācijā ieņēma 38.vietu prestižā "Tour de Ski" seriāla ceturtajā posmā, kurā notiek sacensības sprintā klasiskajā stilā.

Kvalifikācijā Eiduka 1,2 kilometrus garo distanci veica divās minūtēs un 50,33 sekundēs, uzvarētājai Johannai Matintalo no Somijas zaudējot 13,36 sekundes. Par savu sniegumu Eiduka nopelnīja 102,13 Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) punktus.

Pirmais trīsdesmitnieks, kas iekļuva izslēgšanas cīņās, bija 2,96 sekunžu attālumā. Sprintā klasiskajā stilā Latvijas sportiste pirmo reizi sezonā iekļuva labāko 40 sportistu pulkā, apsteidzot tādas slēpotājas kā Šarloti Kallu no Zviedrijas, Līzu Lomani no Vācijas un Mariju Helēnu Fossesholmu no Norvēģijas.

Iepriekš bija plānots, ka Eiduka pēc ceturtā posma noslēgs dalību tūrē.

Pirmdien un otrdien Fjemmes ielejā notiks noslēdzošie divi posmi. Vispirms būs sacensības klasiskajā stilā ar kopēju startu, bet noslēgumā sportisti veiks desmit kilometrus brīvajā stilā, daļu no distances veicot pret kalnu.

"Tour de Ski" seriāls veidots pēc leģendārās daudzdienu riteņbraukšanas tūres "Tour de France" parauga un principiem, distanču slēpošanas apritē ienākot 2006./2007. gadu mijā. Tā ir Pasaules kausa posmu sastāvdaļa.