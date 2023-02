Eidukas treneris: 3-4 gadu laikā viņa var ielauzties slēpotāju elitē

Latvijas distanču slēpotājai Patrīcijai Eidukai nākotnē ir potenciāls būt starp pašām labākajām slēpotājām pasaulē, sarunā atzina sportistes treneris Justeins Vinjerūe.

Eiduka, kura trešdien atzīmēja 23 gadu dzimšanas dienu, šajā nedēļas nogalē Toblahā, Itālijā, atgriezīsies Pasaules kausa apritē pēc gandrīz mēnesi ilga pārtraukuma, kas bija nepieciešams, lai atjaunotu spēkus pēc smagajām "Tour de Ski" sacensībām. Pirms pasaules čempionāta, kas norisināsies no 22.februāra līdz 5.martam, šīs būs pēdējās Pasaules kausa sacensības.

"Pasaules kausa sacensības būs daļa no sagatavošanās posma pasaules čempionātam. Pēc "Tour de Ski" Patrīcija nepiedalījās nevienās sacensībās, tāpēc šis Pasaules kauss būs laba iespēja atgriezties sacensību ritmā. Esam aizvadījuši vieglus treniņus un ceram nedēļas nogalē sagaidīt labus rezultātus, lai pasaules čempionātā jau būtu pavisam citā līmenī," stāstīja Vinjerūe.

"Aker Dahlie" komandas sastāvā Eiduka ir sākot ar šo sezonu, kurā sasniegusi jaunus personīgos rekordus, kas vienlaikus ir vēsturiski labāki sasniegumi Latvijas distanču slēpošanā.

"Patrīcijai šī sezona ir bijusi ļoti laba ar augstvērtīgiem rezultātiem. Ja šajā nedēļā un pasaules čempionātā izdosies pacīnīties par labāko desmitnieku vai piecpadsmitnieku, tad tas būs labs rezultāts, kā arī solis uz priekšu viņas attīstībā nākotnē. Pirmais desmitnieks pasaules čempionātā - tas jau būtu fantastisks rezultāts. Taču jāatceras, ka Patrīcija joprojām ir jauna sportiste un tuvāko 2-3 gadu laikā varam sagaidīt no viņas vēl labāku sniegumu," skaidroja norvēģu speciālists.

"Sākām sadarboties kopš rudens, kad viņa pie mums vērsās un interesējās par iespējām startēt mūsu programmā un treniņu grupā. Viņa ir izcila sportiste, taču ir vēl vietas izaugsmei. Esam ļoti gandarīti, ka viņa ir mūsu grupā un tajā ļoti labi iestrādājusies," turpināja treneris.

Kā viena no lietām, kas izmainīta Eidukas sagatavošanās procesā, ir treniņu intensitātes dažādošana.

"Piemēram, aizvadām mazus un vieglus treniņus, kā arī ātrus un grūtus treniņus, kas prasa īpaši labu sagatavošanos. Patrīcija vienmēr ir daudz trenējusies un ir ļoti laba sportiste, taču, iespējams, pārāk maz ir atpūtusies. Tāpēc nedaudz mainījām arī atjaunošanās plānu, lai viņa varētu pielāgoties un atkal būt gatava treniņiem. Viņa ļoti labi pārzina treniņu procesus un ir labi strādājusi arī līdz šim, taču ir daudz nianšu, ko iespējams uzlabot un sakārtot," skaidroja Vinjerūe.

Tiek veikti arī slēpošanas tehnikas uzlabojumi - trenera ieskatā tas ir elements, kurā jebkuram no slēpotājiem ir vieta izaugsmei.

"Strādāt ar Patrīciju šajā virzienā ir ļoti viegli, jo viņa ļoti labi uztver norādījumus tehnikas uzlabošanai un kontrolē savu ķermeni. Labāka tehnika ir viens no iemesliem, kāpēc viņa šosezon slēpo ātrāk," atzina Vinjerūe.

Turpmākajā izaugsmē gan jābūt pacietīgiem, jo progress ir iespējams, taču jārēķinās, ka tas prasīs savu laiku, uzskata treneris.

"Ja viņa iztiks bez savainojumiem un saslimšanām, tad priekšā ir daudzi gadi, kuros iespējams aizvadīt kvalitatīvus treniņus un progresēt. Manuprāt, ja viņa turpinās šādi attīstīties, tad viņai ir potenciāls pēc trīs līdz četriem gadiem būt starp pašām labākajām slēpotājām pasaulē," atzīmēja Vinjerūe.

Bez Eidukas "Aker Dahlie" komandas sastāvā Pasaules kausā distanču slēpošanā ir arī četri Lielbritānijas sportisti, tajā skaitā arī Endrū Masgreivs. Komandai gan ir pietiekami daudz resursu, lai palīdzētu slēpotājiem sacensību laikā.

"Parasti esam divi treneri un divi slēpju sagatavotāji, taču sadarbojamies arī ar Norvēģijas izlasi. Sacensībās, kad trases malā nepieciešama palīdzība informācijas sniegšanā sportistiem vai, piemēram, nūju maiņa, tad arī Norvēģijas komanda var nākt talkā. Ir izveidojusies laba sistēma," atklāja Vinjerūe.

Eiduka vienā no "Tour de Ski" seriāla posmiem - 20 kilometru distancē brīvajā stilā - izcīnīja piekto vietu, kas Pasaules kausā ir visu laiku augstākā pozīcija Latvijas distanču slēpošanas vēsturē. Vinjerūe atzina, ka daudz ko nosaka taktika, taču tikpat svarīgs ir arī paša sportista izpildījums.

"Man vai kādam citam trenerim ir viegli pateikt, kā ko paveikt, taču galu galā tā ir viņa, kas to izdarīja trasē. Viena no Patrīcijas talanta iezīmēm ir tā, ka viņa ļoti labi spēj apgūt taktiku un realizēt to sacensībās," uzsvēra treneris.

Eiduka šobrīd ir Pasaules kausa kopvērtējuma U-23 ieskaites līdere, taču nestartē šīs vecuma grupas pasaules čempionātā, kas norisinās Vistlerā, Kanādā.

"Pirms sezonas nebijām to izvirzījuši kā mērķi, taču pēc tam, kad viņa ieguva U-23 līderes zaļo krekliņu, esam gandarīti. Domāju, ka viņa to arī nosargās un būs ļoti labi, ja tas izdosies. Viņa jau pērn U-23 čempionātā izcīnīja godalgu un ir spērusi soli uz priekšu savā attīstībā, tāpēc svarīgāk ir startēt Pasaules kausā. Turklāt, U-23 čempionāts notiek Kanādā, citā laika joslā, un dalība tajā atstātu ietekmi uz startu pasaules čempionātā," stāstīja Vinjerūe.

Pēc pasaules čempionāta, Norvēģijā gaidāmajā Pasaules kausa posmā būs sacensības 50 kilometru brīvajā stilā, un plānots, ka Eiduka startēs šajā garajā distancē. Tāpat latvietei iecerēts starts 21.martā Tallinas Dziesmu svētku estrādē paredzētajā sprintā.

"Domāju, ka būs ļoti interesanti. Viņa ir piemērota garām distancēm un tas ir nākamais mērķis pēc pasaules čempionāta. Arī sacensības Tallinā būs svarīgas, jo būs tuvu viņas mājām - laba iespēja atrādīties savai ģimenei un atbalstītājiem," piebilda treneris.

Lai gan Eiduka dzimusi un augusi Latvijā, kas nav augstu virs jūras līmeņa, viņa spēj labi pielāgoties arī augstākām vietām, secināja Vinjerūe.

"Daudz ko nosaka ķermeņa uzbūve un arī gēni, ar ko viņai paveicies, un tas ļauj pielāgoties augstkalnēm. Taču tas nenozīmē, ka nav nepieciešami treniņi šādos apstākļos, tāpēc pirms sezonas ir vairākas ilgas nometnes. Tāpat pirms sacensībām, kas notiek augstāk kalnos, viņa ierodas iepriekš, lai labāk pielāgotos sacensību videi," stāstīja treneris.

Arī šajā sezonā Pasaules kausa norisi ietekmē Covid-19, piemēram, viena no "Tour de Ski" vadošajām sportistēm norvēģiete Anne Hjersti Kalvo šī iemesla dēļ nepabeidza seriālu. Lai gan drošības prasību daudzviet kļuvis mazāk, Eidukas pārstāvētā komanda ievēro piesardzību.

"Kā jebkura slimība, tā var ietekmēt, tāpēc cenšamies izvairīties no Covid-19 un citām saslimšanām. Esam ļoti piesardzīgi, tāpēc neesam atteikušies no masku lietošanas lidmašīnās un, piemēram, arī restorānos," teica Vinjerūe.

Plānots, ka Planīcā gaidāmajā pasaules čempionātā Eiduka startēs skiatlonā, desmit kilometros brīvajā stilā un 30 kilometru klasikā ar kopēju startu, kā arī stafetē Latvijas izlases sastāvā.