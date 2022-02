Eiduks pasaules junioru čempionātā finišē tieši ārpus Top 30

Norvēģijas pilsētā Lignā otrdien pasaules junioru un U23 čempionātā distanču slēpošanā pirmajā sacensību dienā 30km distancē brīvajā stilā ar masu startu junioriem (2002.g. un jaunāki) 74 dalībnieku vidū 32. vietu izcīnīja Edijs Eiduks no Vecbebriem, kļūstot par trešo labāko no latviešiem pasaules junioru čempionātos vīriešu konkurencē. Madonietis Lauris Kaparkalējs finišēja 41. vietā. Līdz ar to vismaz puišu konkurencē vērojams latviešu slēpotāju progress, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, informē Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) pārstāvis Ivars Bācis.

Ja Estere Volfa un Elza Bleidele 15km juniorēm ierindojās pēdējās vietās, tad puiši, kuri abi dzimuši 2003. gadā, priecēja ar labiem rezultātiem, aiz sevis atstājot pusi no konkurentiem. Pēc FIS punktu reitinga Lauris Kaparkalējs bija 40., bet Edijs Eiduks desmit pozīcijas zemāk – 50. Ar šādiem numuriem abi latvieši arī startēja 30km (6x5km), pirmajos kilometros cenšoties turēties labāko četrdesmitniekā. Otrā apļa sākumā līderu grupā palika 31 slēpotājs, kuru vidū noturējās Eiduks, bet Kaparkalējs atradās desmit sekunžu attālumā ceturtā desmita vidū.

Trešā apļa vidū arī Eiduks vairs nespēja noturēt kontaktu ar vadošajiem lielvalstu slēpotājiem, taču tik un tā ar vācieti un diviem zviedriem pēc pusdistances jeb 15km atradās trešā desmita vidū no 24. līdz 27.vietai (+46 sek.). Sportists tobrīd pretendēja uz sava vecākā brāļa Valta Eiduka sasniegumu vai tā pārspēšanu turpat Lignā pirms 18 gadiem, kad Valts ieguva 26. vietu. Tikmēr Kaparkalējs deviņu slēpotāju grupiņā no 35. līdz 43. vietai līderiem zaudēja jau gandrīz divas minūtes.

Eiduks turpinājumā pamazām sāka zaudēt tempu, bet pēc 20km ātrums strauji kritās, taču pat līdz 28km, kur tika uzrādīts 30. laiks (+5:31), bija iespējas noturēties trīsdesmitniekā. Tomēr sportistam tas neizdevās, finišējot 32. vietā, kas ir pēdējo piecu gadu labākais Latvijas slēpotāju rezultāts pasaules junioru čempionātos. Tikai jau pieminētais Valts Eiduks un Indulis Bikše 2015. gadā ar iegūto 17. vietu ir bijuši augstāk.

Arī Kaparkalējs uzrādīja atzīstamu rezultātu, pakāpjoties no 43. uz 41. vietu. Līdz ar to abi Latvijas pārstāvji finišēja labāko piecdesmitniekā, kas nav noticis vairākus gadus. Pagājušajā čempionātā Latvijas vadošās slēpotājas Patrīcijas Eidukas brālis divos startos bija ārpus septiņdesmitnieka, bet Kaparkalējs ieņēma 62.un 81. vietu. Līdz ar to šī čempionāta pirmajā startā Latvijas vadošie juniori parādījuši progresu salīdzinājumā ar pagājušo gadu un sagādāja pozitīvas emocijas slēpošanas cienītājiem.

Līdzīgi kā olimpiskajās spēlēs, arī junioru čempionātā lielisku sagatavotību rādīja krievu slēpotāji, aizņemot pirmās četras vietas. Uzvaru izcīnīja Aleksandrs Ivšins. Tikmēr labākais no pārējo valstu slēpotājiem bija kanādietis Tomass Stīvens, kurš uzvarētājam zaudēja vairāk nekā minūti.

Juniorēm (2002.g. un jaunākas) 15km distancē brīvajā stilā ar masu startu Estere Volfa un Elza Bleidele no 62 finišējušām dalībniecēm ierindojās 58. un 60.vietā.

Cēsniecei Elzai Bleidelei, kura sestdien bija ātrākā no latviešu meitenēm Latvijas čempionāta otrajā posmā 5km klasikā Priekuļos, tā bija ne tikai debija pasaules junioru čempionātā, bet arī pirmais starts augstāka līmeņa sacensības, jo Cēsu pilsētas sporta skolas audzēknei pagājušā gada decembra beigās starts Igaunijas čempionātā bija vienīgās FIS sacensības ārpus Latvijas. Abas latvietes ir vienaudzes – 2005. dzimšanas gads.

Estere Volfa pagājušajā junioru čempionātā ieņēma 68. vietu 5km brīvajā stilā un 73. vietu sprintā klasikas stilā. Tā kā šodien sacentās 65 dalībnieces, tad, pat tiekot tikai līdz finišam, labākās vietas iegūšana junioru čempionātos jau bija garantēta. Pēc reitinga Volfa bija 53., bet Bleidele noslēdzošā 65. (bija pieteiktas 66 slēpotājas, bet viena baltkrieviete neizgāja uz starta – aut.piez.).

15km distance bija sadalīta trijos apļos pa 5km katrs. Jau no paša sākuma abas latvietes iekārtojās tūlīt aiz sešdesmitnieka. Tā kā jau pēc pirmās trešdaļas distances izstājās trīs priekšā esošās slēpotājas, tad Volfa ar Bleideli pacēlās uz 59. un 60. vietu, abu starpā esot 20 sekundēm. Aiz slēpotājām atradās austrāliete un kazahiete. Volfai bija vieglāk, jo viņa slēpoja kopā ar ukrainieti un itālieti, kura startā piedzīvoja kļūmi un pamatīgi atkrita, pamazām tuvojoties un apdzenot noslēdzošās dalībnieces.

Beigās Volfa finišēja 58. vietā (+5:55 un 264 FIS punkti), bet vienatnē slēpojusī Bleidele 60. vietā (+8:12 un 346 FIS punkti). Piecdesmitnieks bija gandrīz pusotras minūtes attālumā. Latvietes bija vienīgās no Baltijas valstīm, jo šajā startā nepiedalījās ne lietuvietes, ne igaunietes, kuras pēc Patrīcijas Eidukas pāriešanas U23 grupā un kļuvušas par pārliecinošajām līderēm Baltijas līderēm.

Lielāko distances daļu līdz pat 13km līderu grupiņas ar desmit slēpotājām priekšgalā atradās krieviete Jeļizaveta Bekiševa, kura beigās atkrita uz septīto vietu (+22 sek.). Uzvaru izcīnīja vāciete Helēna Hofmane, kura par 2,6 sekundēm apsteidza zviedrieti Lisu Ēriksoni, bet par 8 sekundēm trešās vietas ieguvēju Tuvu Anīni Brusvēnu-Jensenu.

Ppirms diviem gadiem Patrīcija Eiduka šajā distancē izcīnīja ceturto vietu, tikai sekundei pietrūkstot līdz medaļai.