Jauktais pāris no Igaunijas uzvar pasaules kērlinga tūres posmā Rīgā

Svētdien, 10. aprīlī ar Igaunijas un Čehijas komandu finālu "Kērlinga hallē", Rīgā noslēdzās pasaules kērlinga tūres posms jauktajiem pāriem "WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup II". Par uzvarētājiem kļuva Karolīna Kāre/Harijs Lills, kas ar rezultātu 9:4 uzvarēja Jūliju Zelingrovu un Vitu Čabicovskiju no Čehijas, ziņo Latvijas Kērlinga asociācija (LKA).

Sacensības 7. aprīlī uzsāka 16 komandas, no kurām deviņas bija pašmāju, bet viesi bija ieradušies no Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas, Čehijas un Slovākijas. Ceturtdaļfinālā iekļuva četras Latvijas komandas, no kurām pusfinālā tika divas. Tur tika zaudēts sacensību finālistiem. Ievai Rudzītei/Artim Zentelim piekāpjoties ar 6:11 čehu pārim, bet ļoti līdzīgā cīņā Daina Barone/Arnis Veidemanis tikai ar divu punktu deficītu (6:8) zaudēja igauņiem.

Fināla spēli veiksmīgāk iesāka igauņi, kad pēc nozagtiem diviem punktiem otrajā endā viņi izvirzījās vadībā ar rezultātu 3:0. Zelingrova/Čabicovskijs pēc četriem endiem spēja pietuvoties līdz -1 (3:2), bet pēc sešiem panāca neizšķirtu 4:4. Veiksmīga spēle igauņu pāra izpildījumā un kļūda Čehijas dueta pēdējā metienā ļāva Kārei/Lillam paņemt piecus punktus (9:4), ar ko tad arī šī cīņa noslēdzās, izcīnot "WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup II" titulu.

Par turnīra trešo vietu sacentās pašreizējie Latvijas čempioni Barone/Veidemanis ar iepriekšējā gada Latvijas čempionāta uzvarētājiem Rudzīti/Zenteli. Šajā spēlē Rudzītei/Zentelim jau no otrā enda nekādi nesanāca realizēt pēdējā metiena tiesības, kas rezultējās ar nozagtiem punktiem Barones/Veidemaņa kontā. Ja pēc četriem endiem bija vien 4:0 pārsvars Baronei/Veidemanim, tad nozagtie četri punkti piektajā endā lika Rudzītei/Zentelim atzīt pretinieku pārākumu ar 8:0 un samierināties ar ceturto vietu.

Kopvērtējums:



1. K.Kare/H.Lills (Igaunija)

2. J.Zelingrova/V.Čabicovskijs (Čehija)

3. D.Barone/A.Veidemanis

4. I.Rudzīte/A.Zentelis

5. D.Regža/A.Regža

6. L.Avena/A.Avotiņš

7. A.Rikove/K.Rikovs (Lietuva)

8. K.Van Ostervicka/Dž.Spruits (Beļģija)

9. Z.I.Brakovska/J.Horāčeks (Latvija/Slovākija)

10. G.Millere/A.Purmalis

11. S.Saulgrieze/J.Rēdlihs

12. M.Jurkute/P.Rimeikis (Lietuva)

13. M.Seļiverstova/E.Seļiverstovs

14. V.Gīrinckse/D.Heilens (Beļģija)

15. K.Gaidule/R.R.Buncis

16. S.Pālena-Rozentāle/D.Usenko