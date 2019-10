Jelgavā sāksies Pasaules kausa posms ziemas peldēšanā

Šo piektdien un sestdien Jelgavā norisināsies 11. "Jelgavas Roņu Kauss" ziemas peldēšanā, kas būs arī šīs sezonas pirmais Starptautiskās Ziemas peldēšanas federācijas (IWSA) Pasaules kausa posms. Līdz ar to vairāk nekā 200 dalībnieku vidū bez pašmāju ziemas peldētājiem redzēsim arī pārstāvjus no daudzām Eiropas valstīm, kā arī Brazīlijas, Čīles, ASV, Austrālijas un Argentīnas.

Jelgava ir pazīstama ar lieliskiem sporta pasākumiem un to vidū arī ar "Jelgavas Roņu Kausu", kuru katru gadu rīko ziemas peldētāju klubs "Jelgavas Roņi", kas šogad nosvinējis 29 gadu jubileju. Pirmās šīs sacensības "Jelgavas Roņu Kauss" notika 2009. gada novembrī Lielupē pie Jelgavas pils Jelgavas jahtklubā, un šogad 1.novembrī tiek plānots jau 11. starptautiskais čempionāts, kurā ir ļoti ieinteresēti pasaules ziemas peldētāji. Šīs sacensības būs interesants pasākums, jo kopā ar 16. Latvijas ziemas peldēšanas čempionāta 1.posmu tās būs arī pasaules kausa sacensības.

Ziemas peldētāji no visas Latvijas – no Liepājas, Kuldīgas, Ventspils, Saldus, Talsiem, Ozolniekiem, Rīgas, Jūrmalas, Carnikavas, Raganas, Siguldas, Ogres – ir ieplānojuši atbraukt uz Jelgavu. No citām valstīm būs iespējas redzēt peldētājus no Igaunijas, Krievijas, ASV, Lielbritānijas, Somijas, Īrijas, Polijas, Dānijas, Vācijas, Austrijas, Čehijas, Zviedrijas, Austrālijas, Čīles, Argentīnas un Brazīlijas.

Par ziemas peldēšanas čempionāta risināšanās vietu tika izvēlēta akvatorija starp Driksas un Mītavas tiltiem, tieši pilsētas centrā starp restorānu "Pilsētas Elpa" un tējas namiņu "Silva", pretī Driksas promenādei.

Peldējumi 25m, 50m, 100m brasā, 25m tauriņstilā, 25m, 50m, 100m un 450m brīvajā stilā, komandu stafetes 4x25m ledainā ūdenī, kas Jelgavā ir +2...+5С grādi, notiks pēc IWSA starptautiskajiem noteikumiem, un pats galvenais ir tas, ka piekto reizi čempionāts Jelgavā kļūs par Pasaules kausa "Winter Swimming World Cup" 1. Posmu pēc Starptautiskās ziemas peldēšanas associācijas IWSA lēmuma. Piektdien sacensību sākums paredzēts plkst. 11.00.