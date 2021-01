Kubackis labo Garmišas-Partenkirhenes tramplīna rekordu

Polijas tramplīnlēcējs ar slēpēm Davids Kubackis piektdien Četru tramplīnu turnejas otrajā posmā laboja Garmišas-Partenkirhenes tramplīna rekordu un svinēja uzvaru.

Pērnā gada čempions titula aizstāvēšanu otrdien iesāka pieticīgi, jo pirmajā posmā ieņēma vien 15. vietu. Piektdien pirmajā lēcienā viņš sasniedza 139 metru atzīmi, par diviem metriem pārspēdams norvēģi Halvoru Egneru Granerūdu.

Pēc tiesneša atzīmju saņemšanas un kompensējošo punktu aprēķināšanas pirmais gan bija Granerūds, kurš par punktu apsteidza Kubacki. Trešo rezultātu uzrādīja 2017. un 2018. gada čempions Kamils Stohs no Polijas, kurš lēca 135 metru tālumā.

Otrajā lēcienā Kubackis sasniedza 144 metru atzīmi un laboja tramplīna rekordu, neatstādams tuvākajiem sekotājiem nekādas cerības. Granerūdam bija par astoņiem metriem tuvāks rezultāts un lēcienā norvēģis ieņēma trešo vietu. Otru labāko rezultātu ar 138 metru tālu lēcienu uzrādīja pirmā posma uzvarētājs Karls Gaigers no Vācijas, kurš summā no 14. vietas pakāpās uz piekto.

