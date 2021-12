Latvieši atkārtoti dodas būvēt ziemas olimpisko spēļu sniega trases

Jau otro reizi latviešu uzņēmuma "We Build Parks" komandai tiek uzticēti ziemas olimpisko spēļu sniega trašu būvniecības darbi kopā ar sniega parku pasaules industrijas līderiem no vācu uzņēmuma "Schneestern", portālu "Delfi" informēja "We Build Parks".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2018. gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs komanda pierādīja savas prasmes, radot unikālu snovborda "slopestyle" sacensību trasi un iespaidīgus daudzstāvu mājas augstuma "BigAir" disciplīnas elementus. 2022. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā vēsture tiks atkārtota, jo 2. janvārī piecu latviešu komanda dosies uz Pekinu izbūvēt sniega trases nākamā gada ziemas olimpiskājām spēlēm, kuras norisināsies no 4. līdz 20. februārim.

"We Build Parks" uzņēmums sadarbībā ar ilggadējo vācu partneri "Schneestern" ir guvuši lielu uzticību sniega parku izbūves industrijā. Komandas entuziasmu un profesionālo darbu Olimpiskā komiteja novērtēja jau 2016. gadā Dienvidkorejā, piedaloties Pasaules kausa trases izbūvē. Gan komitejas pārstāvji, gan atlēti no visas pasaules atzinīgi novērtēja paveikto, piedāvājot slēgt sadarbības līgumu 2018. gada olimpisko spēļu snovborda trases būvniecībai.

Sagaidot olimpisko spēļu sniega trašu gala rezultātu Pekinā, gan pasākuma organizatori, gan braucēji bija vienisprātis par to unikalitāti, un novērtēja "slopestyle" un "BigAir" trases kā iespaidīgākās sniega skulptūras olimpisko spēļu vēsturē. Komanda sev ir uzstādījusi augstu latiņu, kas jāpārvar 2022. gada ziemas olimpiskajā projektā. Taču šī gada pirmajā pusē latvieši Ķīnā jau veiksmīgi realizēja izmēģinājuma būvniecību olimpisko spēļu sniega trasēm, līdz ar to komanda ir pārliecināta, ka arī 2022. gada ziemas olimpiskās spēles pārsteigs ikvienu.

Latviešu sniega parku eksperti būvē unikālus projektus visā pasaulē, iesaistoties ievērojamos projektos ārzemēs. Pārstāvot "Schneestern", latviešu komandas profesionālais darbs tiek novērtēts visā pasaulē, piedaloties tādos augsta līmeņa projektos kā "X Games", "Audi Nines Air&Style", Pasaules kausi ziemas disciplīnās un citos. Uzreiz pēc 2022. gada ziemas olimpisko spēļu būvniecības darbiem latviešu komanda dosies uz Gruziju, kur tiks izbūvēta trase FIS Pasaules kausa sacensībām "slopestyle" disciplīnā.