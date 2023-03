Latvijas distanču slēpotājas paliek pēdējās pasaules čempionātā stafetē

Pasaules čempionātā distanču slēpošanā sievietēm stafetē Latvijas kvartets 13 komandu konkurencē ieņēma noslēdzošo 13. vietu (+13:28), taču neļāva sevi apdzīt par apli. Par pasaules čempionēm kļuva norvēģietes, informē Latvijas Slēpošanas savienība.

Allaž stafešu komandas tiek veidotas tā, ka pēdējā posmā liek spēcīgāko. Taču tam, kāpēc Patrīcija Eiduka bija ielikta noslēdzošā posma veikšanai, bija arī vēl cits iemesls. Tā kā ar 11. vietu 15km skiatlonā un 19. vietu 10km slidsolī panākumus guvušajai slēpotājai no Vecbebriem sestdien vēl priekšā 30km klasikā ar masu startu, tad viņai bija uzticēts veikt ceturto posmu. Šoreiz organizatori bija pretimnākoši un katram posmam bija viens aplis (5km), nevis divas reizes pa 2,5km. Tas nāca par labu Latvijas komandai, mazinot iespējas apsteigt par apli.

Sešdesmitniekā 10km slidsolī iekļuvušajai Kitijai Auziņai kādu apsteigt bija ļoti grūts uzdevums, jo no tuvāko konkurentu Kazahstānas un Slovēnijas bija jāsacenšas ar šo komandu spēcīgākajām pārstāvēm – pasaules čempionāta bronzas medaļa ieguvēju komanda sprintā un Pasaules kausa posmos vairākas reizes distancē desmitniekā tikušo Evu Urevcu un abās individuālajās distancēs šajā čempionātā četrdesmitniekā tikušo kazahieti Kseniju Šaliginu.

Jau no pašu sākuma līderes uzņēma ļoti augstu tempu, un līdz ar to madoniete sāka atpalikt jau pirmajā kilometrā. Varēja just, ka Kitija vēl nebija pilnībā atguvusies pēc atdotajiem spēkiem otrdienas 10km distancē, kur tika uzrādīts pieklājīgs rezultāts. Stafeti Auziņa nodeva 13. vietā – divas ar pusi minūtes aiz līderēm, kas klasikā uz šādu distanci šādā smagā trasē ir pieņemami. Tuvākās konkurentes – 12. vietā esošās šveicietes bija 1:07 attālumā.

Otrajā posmā Samanta Krampe iesāka labi, pirmajos 900m zaudējot līderēm tikai 12 sekundes, taču nākamo kilometru Samanta noslēpoja vairāk nekā minūti lēnāk (1:17) nekā ātru tempu turošās līderes, kas kopumā jau deva 4 minūšu deficītu un divu minūšu atpalikšanu no tuvākām konkurentēm kazahietēm. Trešo kilometru rīdziniece veica pusotru minūti lēnāk nekā līderes, kas deva kopumā 5:30 deficītu, parādoties trauksmes zvanam par apdzīšanu par apli. Beigās vēl nāca pusotra minūte klāt, un Samanta stafeti nodeva nepilnas 7 minūtes (6:58) aiz līderēm. Krampe savā 5km posmā vadošajām zaudēja četras ar pusi minūtes, bet tuvākās konkurentes no Kazahstānas jau bija 3:17 priekšā.

16 gadus vecā Linda Kaparkalēja stafeti saņēma neapskaužamā situācijā, kad trešā posma veicējas jau bija noslēpojušas vairāk nekā pusi apļa. Absolūti jaunākā komandas pārstāve arī līderēm zaudēja 4:30 un paspēja stafeti nodot Patrīcijai Eidukai. Mūsu līdere pēdējo posmu racionālos nolūkos veica ar rezervi, finišējot 13 ar pusi minūtes aiz uzvarētājām.

Pirms četriem gadiem Zēfeldē uzvarēja Zviedrija, pārtraucot Norvēģijas dominanci un uzvaru sēriju. Arī 2021. gadā zviedrietes tika uzskatītas par vienām no favorītēm un Norvēģijas galvenajām konkurentēm, taču Šarlotes Kallas problēmas ar slēpju slīdāmību otrajā posma Zviedriju izslēdza ne tikai no uzvaras pretendentēm, bet arī neļāva tikt pie medaļas. Arī šogad Zviedrija, ar abās individuālajās distancēs trijniekā tikušajām Frīdu Karlsoni un Ebu Andersoni sastāvā, tika uzskatītas par galvenajām favorītēm, kaut arī nebija iekļāvušas sastāvā pasaules labāko sprinteri un labus rezultātus distancē uzrādījušo Jonnu Sundlingu, jo Māja Dālkvista viņai bija priekšā 10km distancē.

Stafetes iznākums tika izšķirts trešā posma beigās, kad pēc zviedrietes Andersones kritiena izšķirošo rāvienu veica norvēģiete Ingvilda Estberga, izveidojot vairāku sekunžu pārsvaru, ko Anna Čersti Kalvo pēdējo posmā palielināja, svinot uzvaru otro čempionātu pēc kārtas. Pirmos divus posmus norvēģietēm veica Tirila Udensa Venda un Astrīda Slinda.

Olimpiskās vicečempions vācietes izcīnīja sudrabu arī šeit, finišējot 20 sekundes aiz uzvarētājām. Vācijas komandā startēja Laura Gimlere, Katarina Henniga, Pia Finka un Viktorija Karla. Vācietes pēdējo reizi pasaules čempionātā stafetē bija tikušas 2009. gadā Liberecā. Beigās Dālkvista apsteidza somieti Kristu Permekoski, neļaujot zviedrietēm otro čempionātu pēc kārtas palikt bez medaļām. Zviedrietēm pirmo posmu veica Emma Riboma.