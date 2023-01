Latvijas duets Barone/ Veidemanis pasaules kērlinga tūres posmā aizkļūst līdz ceturtdaļfinālam

Jevlē, Zviedrijā no 26. līdz 29.janvārim norisinājās Pasaules kērlinga tūres (PKT) jaukto pāru posms "WCT Gefle Mixed Doubles Cup 2023". Latvijas komanda Daina Barone/Arnis Veidemanis ar trīs uzvarām četrās pamatturnīra spēlēs iekļuva ceturtdaļfinālā, kurā piekāpās mājiniekiem un noslēdza dalību sacensībās, bet uzvaru visā turnīrā izcīnīja norvēģi – Krīstīna Skasliena/Magnuss Nedregotens.

PKT posmā Zviedrijā kopumā startēja 18 komandas no tādām valstīm kā Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Spānija, Šveice, Polija, Igaunija, Latvija, Somija un Čehija.

Mūsu komanda pirmo spēli aizvadīja pret apakšgrupas un turnīra favorītiem, olimpisko spēļu sudraba un bronzas medaļniekiem no Norvēģijas – Skaslienu/Nedregotenu. Jau no spēles sākuma dominēja norvēģi, liekot mūsējiem atzīt sakāvi sešos endos ar 2:7. Otrā mača septītajā endā gūtie četri punkti deva pārsvaru ar 8:5 pret Dānijas pāri, kas beigās atnesa uzvaru ar 8:6.

Spraiga izrādījās arī trešā spēle, kurā pretim stājās viena no mājinieku komandām. Pirms astotā enda uz tablo neizšķirts 7:7, bet pateicoties pēdējā metiena tiesībām, tika izcīnīts uzvaras punkts 8:7, Baronei/Veidemanim izcīnot svarīgu uzvaru. Pēdējā apakšgrupas spēlē igauņi pēc piektā enda pietuvojās līdz -2, tomēr spēles beigas labāk aizvadīja mūsu pāris, tiekot pie vēl vienas uzvaras 7:3.

Pateicoties šīm trim uzvarām četrās spēlēs Barone/Veidemanis iekļuva sacensību play-off kārtā, kurā tikās ar Nillas Halstromas/Johanesa Petca komandu no Zviedrijas. Spēles pirmajā nogrieznī zviedri bija iekrājuši 6:1 pārsvaru, ko līdz pat septītajam enda mūsējie spēja samazināt līdz -3 (3:6). Tomēr ar to bija par maz, lai iekļūtu pusfinālā, piedzīvojot zaudējumu ar 3:8 un izstājoties no tālākās cīņas.

"Turnīrs bija sapulcinājis daudz stipru komandu, kurām tās bija pēdējās pārbaudes spēles pirms nacionālajiem čempionātiem.

Prieks, ka tikām līdz play-off spēlēm. Ceturtdaļfinālā pie labāka izpildījuma varējām viennozīmīgi pacīnīties par vietu pusfinālā. Daži atslēgas metieni, ko neizpildījām, neļāva ieķerties spēlē," pēc sacensībām sacīja Veidemanis.

Baronei/Veidemanim šis bija labs sagatavošanās turnīrs 16.-19.februārī gaidāmajam Latvijas čempionātam jauktajām komandām.

Finālā likumsakarīgi iekļuva Skasliena/Nedregotens, kuriem pretim stājās Dānijas duets Jasmīna Landere/Henriks Holtermans. Trešajā endā izcīnītie pieci un piektajā trīs punkti norvēģus izvirzīja komfortablā pārsvarā ar 9:4, noslēdzot visu spēli pēc sešiem endiem ar uzvaru 9:5 un paliekot ne reizi nepārspēti visa turnīra laikā. Turklāt šis viņiem ir šīs sezonas pirmais PKT posma tituls.

Barones/Veidemaņa spēļu rezultāti:

2:7 – K.Skasliena/M.Nedregotens (Norvēģija)

8:6 – G.Kvista/M.Kvists (Dānija)

7:6 – A.Sundberga/A.Iseus (Zviedrija)

7:3 – K.Elmika/M.Vlassovs (Igaunija)

3:8 – N.Halstroma/J.Petcs (Zviedrija) /ceturtdaļfināls/