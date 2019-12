Latvijas jauktais kērlinga pāris piekāpjas apakšgrupas favorītei Itālijai

Otro spēli pasaules kērlinga čempionāta kvalifikācijas turnīrā jauktajiem pāriem otrdien, 3. decembrī izspēlēja Latvijas izlase, kurai nācās atzīt Itālijas izlases pārākumu, zaudējot ar rezultātu 5:9.

Spēles pirmajā daļā Latvijas izlase atradās iedzinējos ar 3:6, tomēr pēc sešiem endiem izdevās pietuvoties līdz viena punkta deficītam (5:6). Septītajā endā itāļu izcīnītie trīs punkti vairs nebija atspēlējami, Latvijas valstsvienībai piekāpjoties ar 5:9.

Šajā spēļu kārtā Polija ar 8:4 uzvarēja Slovēniju, bet Latvijas valstsvienības vakardienas pretiniece Taivāna tika pie pirmās uzvaras, pieveicot Honkongu ar 9:6.

"Tā kā pārējās mūsu grupas spēles noritēja paralēli, tad īpaši daudz informācijas par pretiniekiem nav," pēc pirmdienas spēles izteicās izlases pārstāvis Artis Zentelis. "Itāļi ir vieni no grupas favorītiem, bet pārējās komandas izskatās ļoti līdzvērtīgas. Tā ka nevienā spēlē nav gaidāmas vieglas uzvaras."

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem no 2. līdz 7. decembrim norisinās Grīnakru kērlinga klubā netālu no Hovudas, Skotijā. Tajā startē 28 valstu izlases. Latvija C apakšgrupā cīnīsies par pirmajām divām vietām, lai turpinātu spēles izslēgšanas kārtā.

Kvalifikācijas turnīra četras labākās izlases nodrošinās vietu pasaules jaukto pāru čempionātā, kas 2020. gadā no 18. līdz 25. aprīlim norisināsies Kanādas pilsētā Kelovnā.

Latvijas izlases sastāvs: Ieva Rudzīte, Artis Zentelis.

Latvijas izlases spēļu grafiks (pēc Latvijas laika):

8:3 – Taivāna

5:9 – Itālija

03.12. 18:00 – Kazahstāna

04.12. 14:30 – Honkonga

04.12. 21:30 – Polija

05.12. 21:30 – Slovēnija

Kopvērtējums C apakšgrupā:

1. Itālija 2-2-0

2. Honkonga 2-1-1

2. Latvija 2-1-1

2. Polija 2-1-1

2. Taivāna 2-1-1

6. Kazahstāna 1-0-1

6. Slovēnija 1-0-1