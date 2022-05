Latvijas juniores pasaules čempionātu kērlingā noslēdz sestajā vietā

Piektdien, 20.maijā Jenšēpingā, Zviedrijā pasaules čempionātā kērlingā junioriem A divīzijā Latvijas meiteņu izlase noslēdza pamatturnīru ar spēli pret Šveici. Ļoti līdzīgā un pragmatiskā cīņā nācās atzīt pretinieču pārākumu ar 4:6. Diemžēl arī Kanādas zaudējums Japānai liedza Latvija juniorēm kvalificēties pusfinālam.

Pēc "nonullēta" pirmā enda, otrajā ar pēdējo metienu uz māju Šveice sev nodrošina divus punktus. Savukārt mazas neprecizitātes trešā enda vidū un beigās neļauj mūsu izlasei izlīdzināt rezultātu, paņemto tikai punktu (1:2). Ceturtā enda beigās izdodas piespiest šveicietes uz sarežģītiem metieniem, kas rezultējās neprecīzā "take out" metienā, mūsu meitenēm nozogot punktu un panākot neizšķirtu 2:2. Lieliski nospēlēts piektais ends mūsu izlases izpildījumā piespiež pretinieces paņemt tikai punktu (3:2).

Pēc lielā pārtraukuma Šveice piespiež mūsu izlasi uz punkta ņemšanu, kas dod kārtējo neizšķirtu 3:3. Pēc nonullēta septītā enda šveicietes ar lieliskiem diviem pēdējiem metieniem panāk sev divu punktu vadību 5:3. Devītajā izdodas precīzs "take out" metiens, kas dod mums tikai punktu, ejot 10.endā ar -1 (4:5) iedzinējos. Pirms pēdējiem diviem skipu metieniem, mūsu izlase paņem minūtes pārtraukumu. Diemžēl pēdējais mūsu mestais akmens izrādījās par vāju, nepaliekot tuvāk centram kā jau mājā esošais pretinieču akmens. Līdz ar to Šveice, neizmetot pēdējo metienu, liek kapitulēt Latvijai ar 4:6.

Lai arī piedzīvots zaudējums, vēl bija cerība uz Kanādas uzvaru pār Japānu, kas Latviju un arī Šveici kvalificētu pusfinālam, līdz ar ASV un Norvēģiju. Kanādas un Japānas spēle ievilkās līdz pat ekstra endam, kurā kanādietes izveidoja labu situāciju uz punkta zagšanu. Tomēr Japānas skips ar pēdējo "take out" metienu izsita pretinieču akmeni un ne tikai uzvarēja, bet gan sev, gan arī Zviedrijas izlasei nodrošināja vietu pusfinālā. Zviedrija pusfinālā iekļuva pateicoties labākam papildrādītājam – metienam uz mājas centru, kas ir 40.56cm, bet Šveicei vajadzēja par nedaudz vairāk kā 7cm (47.42 cm) labāku papildrādītāju, lai tiktu pusfinālā. Latvijas izlasei tas bija vissliktākais (80.39 cm), čempionāta gala kopvērtējumā ierindojoties 6.vietā.

Līdz ar to sestdien, 21.maijā vienā no pusfināliem norisināsies Skandināvijas duelis Norvēģija pret Zviedriju, bet otrā sacentīsies ASV ar Japānu. Fināla spēle un spēle par bronzu notiks 22.maijā.

Latvijas junioru meiteņu izlases sastāvs: Evelīna Barone (skips), Rēzija Ieviņa, Veronika Apse, Ērika Patrīcija Bitmete, Letīcija Ieviņa, trenere Iveta Staša-Šaršūne, treneres asistente Ieva Krusta.

Latvijas junioru meiteņu izlases rezultāti:

10:6 – ASV

10:3 – Japāna

12:8 – Kanāda

9:7 – Dānija

2:8 – Koreja

5:7 – Skotija

9:5 – Zviedrija

8:9(EE) – Norvēģija

4:6 – Šveice

Kopvērtējums meiteņu konkurencē pēc pamatturnīra:

1. Norvēģija 9-7-2 Q

2. ASV 9-7-2 Q

3. Japāna 9-6-3 Q

4. Zviedrija 9-5-4 Q (40.56cm)

5. Šveice 9-5-4 (47.42cm)

6. Latvija 9-5-4 (80.39cm)

7. Skotija 9-3-6 /izkrīt uz B divīziju/

8. Koreja 9-3-6 /izkrīt uz B divīziju/

9. Kanāda 9-3-6 /izkrīt uz B divīziju/

10. Dānija 9-1-8 /izkrīt uz B divīziju/