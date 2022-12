Latvijas kērlinga jauktā pāra izlase nekvalificējas pasaules čempionātam Korejā

Latvijas jauktā pāra izlase Daina Barone/Arnis Veidemanis pirmdien, 5. decembrī, pasaules kērlinga čempionāta kvalifikācijas turnīrā Damfrijā, Skotijā, ar 8:6 uzvarēja Meksiku, tomēr iepriekšējie zaudējumi Jaunzēlandei un Nīderlandei pārvilka svītru iekļūšanai " play-off" kārtā cīņā par ceļazīmēm uz pasaules čempionātu Korejā.

Latvijas izlase ar pēdējā metiena tiesībām pirmajā endā izcīnīja trīs punktus, tomēr pāris neprecizitātes metienos Latvijas izlases izpildījumā ļāva meksikāņiem pēc otrā enda rezultātu izlīdzināt 3:3. Latvijas mēģinājums trešajā endā izcīnīt divus punktus beidzās nesekmīgi, Meksikai vienu nozogot, bet ceturtajā pretinieki veiksmīgi aizsargāja savu akmeni tuvāk centram, vēlreiz nozogot punktu un panākot savā labā jau 5:3.

Pēc lielā pārtraukuma Latvijas izlase panāca neizšķirtu 5:5, bet pēc sestā enda izvirzījās vadībā jau 7:5, pateicoties nozagtiem diviem punktiem. Meksika pie sava "power play" atgūst tikai punktu 6:7, bet astotajā endā panākt uzvaru vai ekstra endu viņiem neizdodas. Līdz ar to Latvijas izlase svin uzvaru ar 8:6.

Lai arī tika izcīnīta uzvara un atlikusi vēl viena pamatturnīra spēle, tomēr jau ir skaidrs, ka Latvija nekvalificējas pasaules čempionātam. No Latvijas apakšgrupas "play-off" kārtā tika Jaunzēlande un Nīderlande. Šīm izlasēm no D apakšgrupas pievienosies Spānija un Turcija, no A apakšgrupas Francija, Ķīna, bet no C apakšgrupas Somija. C apakšgrupā vēl atlicis noskaidrot vienu play-off komandu.

Par četrām ceļazīmēm uz pasaules čempionātu Korejā kvalifikācijas turnīrā sacenšas 26 valstu izlases, kuras ir sadalītas četrās grupās – divās pa septiņām un divās pa sešām komandām. Vispirms tiks izspēlēta apļa turnīra kārta, pēc kuras katras grupas divi labākie pāri turpinās cīņu play-off kārtā.

Latvijas izlases spēļu grafiks pēc Latvijas laika un rezultāti:

7:3 – Polija

3:8 – Nīderlande

4:7 – Jaunzēlande

11:3 – Rumānija

8:6 – Meksika

5.12.

18:00 – Īrija

Kopvērtējums B apakšgrupā:

Jaunzēlande 5-5-0 Q

Nīderlande 5-4-1 Q

Latvija 5-3-2

Polija 5-3-2

Īrija 5-2-3

Meksika 5-1-4

Rumānija 6-0-6