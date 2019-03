Latvijas kērlingistēm divi zaudējumi pasaules čempionātā

Ceturtdien, 21.martā Silkeborgā, Dānijā Latvijas sieviešu kērlinga izlase izspēlēja divas pasaules čempionāta pamatturnīra spēles. Neveiksmīga izvērtās spēle pret Japānu, piekāpjoties ar 3:9 sešos endos, bet otrā mača pēdējā endā zaudēts Somijai ar 8:10.

Šorīt Latvijai pretim stājās Japānas gados jaunā izlase, kura pēc 14 spēļu kārtām astoņās spēlēs līdz šim bija izcīnījusi četras uzvaras. Viņas veiksmīgi iesāka šo spēli, jo pēc mūsu skipa kļūdas pēdējā metienā, izdevās panākt 3:0 savā labā. Arī turpinājumā pretiniecēm izdodas piespiest mūsu izlasi uz kļūdu pēdējā metienā un iegūts tikai viens punkts otrajā endā (1:3). Trešajā endā likās, ka nozagsim punktu, tomēr Japānas skipa lieliskais metiens beigās nodrošināja viņām vēl četrus punktus (7:1), bet ceturtajā kļūdas mūsu komandas izpildījumā turpinās, paņemot tikai punktu (2:7). Pirms iešanas pārtraukumā izdodas sapīt spēli, kas ļauj nozagt punktu un samazināt starpību līdz -4 (3:7). Diemžēl sestajā endā izcīnītie divi punkti pieliek punktu šai spēlei. Latvija atzīst pretinieču pārākumu ar 3:9.

Pēc mazliet ilgākas pauzes starp spēlēm nekā citām komandām, mūsu izlase devās uz ledus, lai sacenstos ar Somijas izlasi, kura līdzīgi kā mēs ir tikusi tikai pie vienas uzvaras. Atpūta nāca par labu, jo veiksmīgi tika uzsākta šī cīņa. Izmantojot pēdējā akmens tiesības, ar lieliskiem mūsu skipa metieniem tika izcīnīti divi punkti (2:0). Savukārt nākamajā endā piespiedām pretinieces paņemt tikai vienu (1:2). Arī trešajā endā turpinājām precīzo spēli, kas ļāva palielināt pārsvaru līdz +3 (4:1). Tomēr līdz lielajam pārtraukumam pretiniecēm izdodas rezultātu izlīdzināt 4:4. Pēc pārtraukuma palielinās mūsu izlases kļūdu skaits un astotajā endā Somijai izdodas nozagt punktu (7:6). Ejot 10. endā, atrodamies vadībā ar 8:7. Pēdējais skipa metiens neizdodas precīzs, kas ļauj somietēm mūsu akmeni viegli izsist un izcīnīt uzvaru ar 10:8.

Latvijas izlases trenera Kārļa Smilgas komentārs pēcspēles ar Somiju:

"Joprojām nevaram pabeigt spēli. Tas iesākās, ka būvējam, būvējam un tad ir tādas kritiskas kļūdas, bet no pretinieka tās nesagaidām. Žēl protams. Uz to ko mēs esam spējīgi, to arī rādām, jo kopumā spēles jau ir labas, spēlējam savā līmenī. Visi jau cenšas un slodze ir liela gan fiziski, gan psiholoģiski ir grūti. Arī man pašam sēdēt uz trenera soliņa un uz to noskatīties ir grūti."

Rīt, 22.martā Latvijas izlasei tāda pati dienas kārtība kā šodien. No rīta plkst. 10:00 jātiekas ar Koreju. Šīs izlases sastāvā visas spēlētājas 19 gadu vecumā, kuras šogad paspējušas piedalīties trīs kērlinga pasaules kausa posmos, no kuriem vienu uzvarēja, Klusā okeāna – Āzijas čempionātā izcīnīja pirmo vietu, kā arī startēja junioru pasaules čempionātē un ziemas universiādē. Savukārt uzreiz pēc šīs spēles plkst. 15:00 tiks aizvadīta pēdējā pamatturnīra spēle pret Krievijas izlasi, kura pēc 16 spēļu kārtām kopvērtējumā ieņem 3.vietu.

Latvijas izlases sastāvs: Iveta Staša-Šaršūne, Santa Blumberga, Ieva Krusta, Evelīna Barone, Tīna Siliņa, treneris Kārlis Smilga, trenera asistents Roberts Krusts.