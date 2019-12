Latvijas kērlingisti iekļūst PČ kvalifikācijas turnīra izslēgšanas spēlēs

Ceturtdienas, 5.decembrī, vakarā ar pēdējo apakšgrupas spēli noslēdzās pamatturnīrs jauktajiem pāriem pasaules kērlinga čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Šajā cīņā Latvija piekāpās grupas pastarītei Slovēnijai ar 5:6, tomēr ar trim uzvarām pietika, lai kvalificētos "play off" spēlēm.

Pēc četriem nospēlētiem endiem Latvijas pretinieki bija minimālā vadībā ar 3:2. Tomēr piektajā endā Slovēnijas gūtie trīs punkti arī nodrošināja viņiem pirmo uzvaru (6:5) apakšgrupā.

Lai arī zaudējums pēdējā spēlē, Latvijas izlase tik un tā kvalificējās "play off" kārtai, jo salīdzinājumā ar Taivānu, Honkongu un Poliju bija labāka savstarpējā uzvarēto un zaudēto spēļu attiecība.

"Par šo spēli ir maz ko teikt. Grūti atcerēties, kad pēdējo reizi ir spēlēts uz tik slikta ledus. Protams, ledus abām komandām ir vienāds, bet šoreiz varēja mest monētu, lai noteiktu uzvarētāju. Jāuzteic slovēņu spēle, un veiksme viņus šoreiz arī atalgoja par cīņassparu. Jau pirms spēles zinājām, ka mūsu iespējas iekļūt izslēgšanas kārtā ir atkarīgas no Itālijas izlases – ja Itālija uzvar, tad otrā vieta mums ir garantēta. Polija spēlē pret itāļiem uz blakus celiņa mocījās tieši tāpat kā mēs un jau spēles vidū bija skaidrs, ka ieņemsim nepieciešamo otro vietu grupā," pēc spēles sacīja Latvijas izlases spēlētājs Artis Zentelis. "Izslēgšanas kārtu sāksim ar spēli pret Vāciju uz A celiņa, kur piedzīvojām zaudējumus Itālijai un Polijai, toties esam iepazinuši ledu un akmeņus. Faktiski ir sācies jauns turnīrs, kurā būs nepieciešamas divas uzvaras. Uzdevums nav no vieglajiem, tādēļ noderēs arī līdzjutēju turētie īkšķi."

Vēl pēdējā spēļu kārtā mūsu apakšgrupā Honkonga spēles otrajā daļā nodrošināja uzvaru pār Kazahstānu ar 8:5. Bet Itālija ar uzvaru 9:2 pār Poliju parādīja, ka ir šīs apakšgrupas favorīti, nezaudējot ne spēli.

Noslēdzoties pamatturnīram, no citām apakšgrupām izkļuva Vācija, ar kuru kā jau minēts tiksies Latvijas izlase, Ķīna, kurai pretim stāsies Koreja, Turcija spēlēs pret Austriju, bet Itālija sacentīsies ar Franciju. Visas šīs spēles sāksies šodien, 6.decembrī plkst. 12:00 pēc Latvijas laika. Savukārt nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs plkst. 17:00 neatkarīgi no uzvaras vai zaudējuma.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem no 2. līdz 7.decembrim norisinās Grīnakru kērlinga klubā netālu no Hovudas, Skotijā. Tajā startē 28 valstu izlases. Latvija C apakšgrupā cīnījās par pirmajām divām vietām, lai turpinātu spēles izslēgšanas kārtā. Tajā ir jānodrošina divas uzvaras, lai kvalificētos pasaules čempionātam, kas 2020.gadā no 18. līdz 25.aprīlim norisināsies Kanādas pilsētā Kelovnā.

Latvijas izlases sastāvs: Ieva Rudzīte, Artis Zentelis.