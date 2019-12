Latvijas kērlingisti neiztur Polijas spiedienu un zaudē PČ kvalifikācijā

Trešdienas, 4.decembra, vakarā Latvijas jauktā pāra izlase aivadīja divas spēles pasaules kērlinga čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Pēc smagas uzvaras pār Honkongu, vēlajā vakara spēlē viņi piekāpās Polijai ar 4:7.

Spēle pirmos divus endus mūsu izlasei izdevās nozagt, iekrājot 3:0 pārsvaru, tomēr jau pēc aizvadītas pus spēles – četriem endiem poļi izvirzās vadībā ar 4:3. Sestajā endā pretinieki nozaga trīs, ko līdz pat spēles beigām Latvijas izlase nespēja atgūt, zaudējot ar 4:7. Ar šo zaudējumu tika pasliktinātas izredzes uz izkļūšanu no grupas, tomēr tās vēl ir.

"Pirmajos trīs endos spēlējām lieliski un poļiem faktiski neatstājām iespēju gūt kādus punktus. Diemžēl trešā enda pēdējā metienā iekritām uz ledus defektu – atvērts "take-out" metiens nenokrita kā plānots un poļi, izsitot atvērtu akmeni, atguva divus punktus. Sajutuši, ka tomēr var cīnīties ar mums, pretinieki spēles turpinājumu aizvadīja izcili," pēc neveiksmes teica Latvijas komandas spēlētājs Artis Zentelis. "Kaut gan izdevās līdzsvarot spēli, mēģinājums nozagt sestajā endā beidzās neveiksmīgi – poļi ar dubulto "take-out" metienu izcīnīja trīs punktus, panākot jau +4. Lai arī kā centāmies atspēlēties, šajā spēlē pretinieki nospēlēja ļoti precīzi un apliecināja to, ka turnīra tabulā viņiem faktiski būtu jāatrodas augstāk. Pēdējā grupu turnīra spēlē pret Slovēniju neko citu no sevis negaidām kā uzvaru. Jaukto pāru kērlings gan ir grūti prognozējams, bet ceram pretiniekiem nepalīdzēs kādi augstāki spēki un varēsim droši uzvarēt."

Paralēli Latvijas spēlei, Honkonga "pārbrauca pāri" Slovēnijai, uzvarot septiņos endos ar 13:3. Tik pat endos Itālija ar 8:2 tika galā ar Taivānu.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem no 2. līdz 7.decembrim norisinās Grīnakru kērlinga klubā netālu no Hovudas, Skotijā. Tajā startē 28 valstu izlases. Latvija C apakšgrupā cīnīsies par pirmajām divām vietām, lai turpinātu spēles izslēgšanas kārtā. Kvalifikācijas turnīra četras labākās izlases nodrošinās vietu pasaules jaukto pāru čempionātā, kas 2020.gadā no 18. līdz 25.aprīlim norisināsies Kanādas pilsētā Kelovnā.

Latvijas izlases sastāvs: Ieva Rudzīte, Artis Zentelis.