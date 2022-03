Latvijas ratiņkērlinga izlase piekāpjas Lielbritānijai un atvadās no izredzēm spēlēt pusfinālā

Latvijas ratiņkērlinga izlase ceturtdien piedzīvoja zaudējumu Pekinas paralimpisko spēļu turnīra devītajā mačā un atvadījās no izredzēm spēlēt pusfinālā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas izlase ar rezultātu 4:8 piekāpās Lielbritānijai, mačam noslēdzoties astotajā endā.

1.ends. Latvijas izlase spēli uzsāka ar mainītu spēlētāju rotāciju, skipa pozīcijā spēlējot Ojāram Briedim, bet Agrim Lasmanam vice-skipa pozīcijā. Tiesa Briedis turpināja mest pirmos metienus, diemžēl pašu pirmo aizmetot garām, bet ar otro reabilitējās un izpilda perfektu dubulto "take out". Enda turpinājumā komandas apmainījās izsišanas metienos līdz angļi iemeta akmeni mājā aiz sarga, ko Poļina Rožkova neizsita. Pretinieki iemeta otru atvērtā pozīcijā, ko Rožkova izsita. Pēc Lasmana pirmā metiena, kas tika aizmests garām angļu akmenim, pretinieki ielika otru mājā. Lasmans nolēma sist, tomēr tas izrādās par platu, angļiem nozogot punktu pirmajā endā.

2.ends. Endu angļi uzsāka ar centra sargu, bet Briedis atkal kļūdījās savā pirmajā metienā. Tas ļāva angļiem iemest savu mājā, paslēptu aiz centra sarga. Turpinājumā Latvijas izlase centās atspēlēties pret diviem pretinieku akmeņiem, bet angļi kļūdījās nepieļāva un demonstrēja labu spēli. Rožkovai caur pretinieku sargu izdevās izsist centra akmeni, pēc tam pašai iemetot tuvāk centram, tomēr nedaudz par stipru. Lielbritānija šo akmeni pabīdīja atkal tālāk un nu jau +2 angļiem, ko papildina līdz +3. Lasmanam metiens bija par spēcīgu un pretinieki nozaga trīs punktus, Latvijai nonākot iedzinējos ar 0:4.

3.ends. Komandas endu sāka ar diviem centra sargiem, aiz kuriem angļi labi aizslēpās, bet Briedis aizmeta savu aiz sargiem vēl tuvāk centram. Turpinājumā komandas mēģināja ieņemt mājas centru, līdz beidzot Djačenko nonāca tur ar savu otro akmeni, nodrošinot Lativjai divu akmeņu pārsvaru. Dubultais "take out" metiens angļiem nesanāca, Rožkovai uzliekot sargu, bet ar nākamo atkal atguva +2. Angļi turpināja demonstrēt neapskaužamu precizitāti un nonāca otrā labākā akmens pozīcijā, piespiežot Latvijai izcīnīt tikai punktu 1:4.

4.ends. Pirmo reizi spēlē Latvija izlase uzsāka endu. Briedis savus akmeņus novietoja centra sarga pozīcijā, bet angļu pirmā spēlētāja turpināja spēlēt ar 100% precizitāti, iemetot abus savus akmeņus mājas sānā. Djačenko pirmais akmens aizslēpās aiz Latvijas sargiem, pretiniekiem liekot šos sargus sist ārā. Tas izdevās, atstājot savu akmeni centra sarga pozīcijā, tomēr Djačenko vēlreiz bija precīzs un iemeta otru tuvāk mājas centram. Pēc Rožkovas sarga, angļi vienu mūsējo izsita. Diemžēl Lasmans savā pirmajā metienā kļūdījās, kas deva iespēju pretiniekiem izsist Latvijas akmeni, kas neizdevās. Tomēr ar pēdējo angļu skips caur tālo sargu izsita Latvijas akmeni, kas viņiem dod +3 (7:1).

5.ends. Pēc pārtraukuma mājas priekšā uzlikti trīs sargi, aiz kuriem Briedis savu otro akmeni iemeta mājā. Pēc Latvijas izlases mēģinājuma nonākt ar vēl vienu akmeni tuvāk centram, tika ņemts minūtes pārtraukums. Latvijas izlase nogādāja vēl vienu mājā, kas deva +3 pēc pretinieku "take out" kļūdas. Angļiem nākamajos metienos izdevās likvidēt divus no tiem, kamēr Latvijas izlase pieļāva taktiskas kļūdas. Beigu beigās pēc mērīšanas izrādījās, ka pretinieku akmens ir tuvāk centram, Latvijas izlasei nonākot neapskaužamā situācijā (1:8).

6.ends. Latvijas izlase endu sāka ar diviem centra sargiem, bet pretinieks iemeta abus akmeņus mājas beigās. Djačenko izpildīja divus labus metienus, ko papildināja Rožkova, dodot cerību uz punktu nozagšanu, kamēr angļi kļūdījās. Pirms abu ceturto spēlētāju metieniem Latvijai +4 mājā. Pretinieku skips sāka ar labi noslēptu akmeni aiz centra sargiem un nonāca +1 pozīcijā. Lai arī Lasmans izmet par platu, tomēr rikošets ļāva Latvijas akmenim norotēt uz mājas centru un nostāties pirms pretinieku akmens, dodot +1 Latvijai. Ar pēdējo metienu bija iespēja paņemt piecus punktus, diemžēl metiens bija par šauru, nopelnot tikai vienu (2:8).

7.ends. Briedis sāka ar diviem centra sargiem, angļiem abus iemetot mājas sānā. Ar Djačenko otro metienu izdevās izsist vienu no pretinieku akmeņiem un mesto akmeni parullēt zem sargiem tuvāk centram. Pēc angļu kļūdas Rožkova pastūma tuvo sargu, kas nonāca ieskaites laukumā un +2 Latvijai. Lielbritānijas izlase deva Latvijai iespējas atspēlēties, Lasmanam iemetot savu pirmo akmeni ļoti tuvu centram, kas atkal deva divu akmeņu pārsvaru. Pēc pretinieku kļūdas viņš izpildīja vēl vienu izcilu metienu, piespiežot angļiem savu pēdējo mest pret mūsu trim. Viņu akmens par daudz nokrita, kas ļāva Latvija izlasei nozagt divus punktus, deficītu samazinot līdz 4:8.

8.ends. Šī enda sākums bija līdzīgs kā iepriekšējais – ar diviem mūsu sargiem un diviem angļu akmeņiem mājā. Djačenko turpināja lieliski, piespiežot pretinieku aizmest garām visiem mūsu akmeņiem. Pēc Latvijas uzliktā vēl viena sarga angļi paņēma minūtes pārtraukumu. Lielbritānijas trešā spēlētāja mestais akmens izsita divus mūsu akmeņus. Rožkovas akmens izrādījās par vāju, kas vairs negarantēja Latvijas izlasei iespēju izcīnīt četrus punktus, līdz ar to tika piedzīvots zaudējums ar 4:8, neiekļūstot cīņā par medaļām.

"Šodien neizdevās tā kā bija plānots. Neizdevās Ojāram noturēt stratēģiju un Agrim diemžēl neizdevās kā pēdējam spēlētājam uzmest. Iepriekšējā pasaules čempionātā Agrim šāda pieredze bija, tomēr šodien nebija Agra diena. Pirmie divi endi varēja iegriezties pilnīgi savādākā gultnē, tad vēlāk būtu mierīgāk un redzētu kā būtu. Šīs spēle bija viena no vājākajām," "Latvijas Radio" teica Latvijas izlases treneris Arnis Veidemans. "Nākamo spēli visticamāk spēlēsim kā spēlējām iepriekš. Tīri teorētiski vēl varam aizķerties sešiniekā. Ķīna mājinieki un stipra komanda. Pabeigt pret viņiem ar uzvaru būtu vispār fantastiski. Spēlēsim agresīvi uz visu banku. Stratēģija zināma kā spēlēt."

Plkst.13.35 latviešiem būs turnīra noslēdzošā cīņa ar Ķīnu. Maču tiešraidē translēs Latvijas Televīzijas 7.kanāls.

Lai iekļūtu pusfinālā, Latvijai bija jāuzvar abās cīņās, cerot, ka situācija turnīra tabulā būs labvēlīga iekļūšanai labāko četriniekā. Latvijas komanda uzvarējusi četrās no deviņām spēlēm un pagaidām turnīra tabulā dala sesto vietu.

Latvijas ratiņkērlinga izlases spēļu grafiks, rezultāti:

8:4 – Dienvidkoreja

3:10 – Kanāda

8:4 – Slovākija

5:6 – Igaunija

9:7 – Zviedrija

9:7 – Šveice

6:8 – Norvēģija

7:8 – ASV

4:8 – Lielbritānija

/10.03./ 13:35 – Ķīna

16.kārtas citu spēļu rezultāti:

7:6 ASV – Koreja

8:6 Igaunija – Šveice

Kopvērtējums:

1. Zviedrija 9-7-2 Q

1. Ķīna 9-7-2 Q

3. Kanāda 10-7-3 Q

4. Slovākija 9-6-3 Q

5. ASV 10-5-5

6. Koreja 9-4-5

6. Latvija 9-4-5

8. Norvēģija 10-4-6

8. Lielbritānija 10-4-6

10. Igaunija 9-3-6

11. Šveice 10-1-9

Latvijas izlases sastāvs: Poļina Rožkova (skips), Sergejs Djačenko, Agris Lasmans, Ojārs Briedis, Aleksandrs Dimbovskis, treneri – Arnis Veidemanis, Rihards Jeske, fizioterapeite Signe Rinkule.

Pērn oktobrī turpat Pekinā notikušajā pasaules čempionātā Latvija nākamajai čempionei Ķīnai zaudēja ar 3:7. Savukārt sesto vietu izcīnījušajai Skotijai, kuras komandas kodols startē paralimpiskajās spēlēs zem Lielbritānijas karoga, Latvija kapitulēja ar 1:10. Pasaules meistarsacīkstēs latvieši bija astotie.

Pēc Krievijas sportistu atstādināšanas no spēlēm ratiņkērlinga sacensībās ir palikušas 11 valstu komandas. Četras labākās vienības iekļūs pusfinālā, kuru uzvarētāji cīnīsies par spēļu zeltu, bet zaudētāji - par bronzas medaļām.

Čempioni tiks noskaidroti 12.martā.

2018.gadā par uzvarētāju kļuva Ķīna. Otro vietu ieņēma Norvēģija, trešo - Kanāda.

Ziemas paralimpiskās spēles Pekinā norisināsies līdz 13.martam.