Latvijas ratiņkērlinga izlasi spēles beigās pret Norvēģiju iegāž metienu izpildījums

Pekinas Ziemas paralimpiskajās spēlēs Latvijas ratiņkērlinga izlase pēc pēcpusdienas sesijā pieļāva daudz kļūdas un ar rezultātu 6:8 piedzīvoja zaudējumu Norvēģijai, vēsta Latvijas Kērlinga asociācija.

Jau vēstīts, ka rīta sesijā Latvijas ratiņkērlinga izlase ar rezultātu ar 9:7 pārspēja Šveices valstsvienību.

1.ends. Spēli Norvēģija atklāja ar tālu centra sargu, aiz kura Ojāra Brieža aizmesto akmeni norvēģi izsita. Komandas apmainījās ar nelielām kļūdām, turpinot spēli novirzīt uz mājas centru. Sergejs Djačenko ar savu pirmo akmeni sagādā Latvijai divu akmeņu pārsvaru, bet jau ar nākamo metienu Norvēģija to laboja sev par labu, iegūstot +1. Djačenko lieliski nospēlēja, kā arī norvēģu kļūda atkal nostādīja Latvijas izlasi +2 pozīcijā, kas palika līdz enda beigām.

2.ends. Latvijas izlase endu sāka ar diviem akmeņiem mājā, kurus Norvēģijas komandas pirmā spēlētāja izsita. Turpinājumā komandas apmainījās "take out" metieniem.

3.ends – Briedis pirmos akmeņus atkal meta mājā. Norvēģija spēlēja uz viena Latvijas akmens izsišanu, ar ko latvieši arī atbild ar pretinieku akmens izsišanu. Pēc pāris metieniem spēle tika novirzīta uz mājas centru, kur pirms pēdējā Latvijas metiena viens akmens norvēģijai bija labākā pozīcijā, bet to viņi papidlināja ar vēl vienu, kas ļāva izlīdzināt rezultātu 2:2.

4.ends. Komandas enda sākumā apmainījās ar pāris "take out" metieniem, pēc kuriem Briedis savu akmeni izmeta cauri mājai. Tas deva iespēju pretiniekiem uzlikt otru centra sargu, vieno tiem Lasmanam izsitot no spēles, bet otru uzmetot nedaudz par vāju, tikai nedaudz pieķerot māju. Abas komandas nekādi nevarēja atrast mājas centru. Djačenko vienu no Latvijas sargiem pasita tuvāk centram, kas deva +2. To mainīja Norvēģijas skipa pēdējais metiens, kas apstājās tuvu centram kā otrs labākais. Rožkovai sarežģītais metiens, lai iegūtu divus punktus, neizdodevās, endu noslēdzot ar +1 (3:2).

5.ends. Latvija endu uzsāka ar diviem centra sargiem, aiz kuriem Lasmans iemeta savu pirmo mājā. Norvēģiem nekas cits neatlieka, kā sist Latvijas sargus, kas neizdodas kā plānots. Šo situāciju Latvija neizmantoja, neiemetot vēl vienu mājā. Pēc Djačenko pirmā metiena palika tukša māja, norvēģiem arī savu izmetot cauri. Toties ar otro Djačenko lieliski aizmeta aiz centra sargiem, atstājot redzamu tikai nelielu akmens malu. Norvēģi kļūdījās tā izsišanā, bet Rožkova viņiem situāciju sarežģīja vēl vairāk, iemetot virs esošā aizslēptu akmeni. Kļūda Rožkovas pēdējā metienā deva iespēju pretiniekiem sist atvērtu mūsu akmeni, tomēr Norvēģijas skips kļūdījās, Latvijas komandai nozogot divus punktus un izvirzoties vadībā ar 5:2.

6.ends. Abas izlases šo endu iesāka ar sargiem, aiz kuriem aizmeta savu akmeni mājās, Latvijai spēlējot uz centru, bet norvēģiem uz mājas sānu. Pēc precīziem Lasmana metieniem, Latvijai viens labāks mājā aiz diviem sargiem. Norvēģi mazliet pamainīja situāciju, pēc kuras Latvijas izlase paņēma minūtes pārtraukumu. Pēc Djačenko divām kļūdām norvēģiem +3 un minūtes pārtraukums, pēc kura norvēģi sev sabojāja situāciju, ko piepalīdz sabojāt arī Rožkova un nu jau tikai +1 pretiniekiem. Savukārt ar pēdējo Rožkova kļūdās, Norvēģijai izlīdzinot rezultātu 5:5, izpildot precīzu "take out" metienu.

7.ends. Norvēģija uzsāka precīzi, bet Latvijas izlases metieni vairs nebija tik labi kā spēles sākumā. Jau pēc pieciem izmestiem akmeņiem +3 norvēģiem. To laboja Djačenko, nodrošinot Latvijai +2 un piespiežot norvēģu skipu pirmajā metienā uz kļūdu. Viņa otrais metiens nonāca pavisam tuvu centram, piespiežot mūs paņemt tikai punktu 6:5.

8.ends. Endu Latvija uzsāka ar centra sargu, bet norvēģi ar sānu sargu. Turpinājumā norvēģu kļūda ļāva Latvijai atrasties mājā ar diviem akmeņiem. Norvēģijas trešais spēlētājs ar savu otro akmeni izpildīja lielisku metienu, kas Rožkovai lika kļūdīties savā pirmajā metienā un pēc norvēģu skipa pirmā akmens viņiem jau +2. Rožkova izpilda perfektu metienu uz mājas centru un +1 mums, tomēr pretinieku skipam roka nenodrebēja, nodrošinot Norvēģijas izlasei uzvaru ar 8:6.

Latvijas izlases spēlētāja Agra Lasmana komentārs Latvijas Radio pēc spēles ar Norvēģiju:

"No sākuma viss sanāca un bija labi, nonācām līderos ar +3. Tad ielaidām trīs un beigas tādas nervozas sanāca. Vajadzēja vienkāršāk spēli novadīt līdz galam, bet šoreiz nesanāca."

Trešdien, 9.martā plkst. 13:35 pēc Latvijas laika mūsu izlasei pretim stāsies ASV. Pretinieki Pekinā nokļuva pateicoties uzvarētam 2021.gada B divīzijas pasaules čempionātam, kas ieveda viņus A divīzijā, kurā pērnā gada oktobrī, šeit pat Pekinā izcīnīja 4.vietu. Tiesa Pekinas paralimpisko spēļu turnīrā viņiem tik labi nesokas.

Ratiņkērlinga turnīrā vispirms tiks izspēlēta apļa kārta, aizvadot 10 spēles katrai komandai. Tikai kopvērtējuma četras labākās izlases turpinās cīņu par medaļām pusfinālos, kas norisināsies 11.martā. Vienā no pusfināliem sacentīsies 1. ar 4.vietu, bet otrā 2. ar 3.vietu. Pusfināla uzvarētāji 12.martā noskaidros 2022.gada Ziemas paralimpisko spēļu čempionus, bet zaudētāji nedaudz pēc pusfināla, 11.martā sava starpā sadalīs bronzas medaļas.

Visas Latvijas izlases spēles, kā arī fināla spēli tiešraidē varēs skatīties LTV7 kanālā, ar nakts spēļu atkārtojumiem.

Ziemas paralimpiskās spēles Pekinā šogad notiks no 4. līdz 13. martam. Plānots, ka tajās sacentīsies 600 sportisti no 50 pasaules valstīm, kas ir līdz šim lielākais dalībnieku skaits ziemas paralimpiskajās spēlēs.

Latviju ziemas paralimpiskajās spēlēs pirmo reizi pārstāv Ratiņkērlinga izlase. Kopš neatkarības atjaunošanas Latvija ziemas paralimpiskajās spēlēs tiek pārstāvēta 3. reizi. 1994. gadā Lilihamerē Latviju pārstāvēja Aldis Šūpulnieks distanču slēpošanā. 2006. gadā Turīnā Latviju pārstāvēja kalnu slēpotājs, tomēr oficiāli rezultāts netika ieskaitīts.

Latvijas izlases sastāvs: Poļina Rožkova (skips), Sergejs Djačenko, Agris Lasmans, Ojārs Briedis, Aleksandrs Dimbovskis, treneri – Arnis Veidemanis, Rihards Jeske, fizioterapeite Signe Rinkule.

Latvijas ratiņkērlinga izlases spēļu grafiks, rezultāti un tiešraide LTV7 (pēc Latvijas laika):

8:4 – Dienvidkoreja

3:10 – Kanāda

8:4 – Slovākija

5:6 – Igaunija

9:7 – Zviedrija

9:7 – Šveice

6:8 – Norvēģija

/09.03./ 13:35 – ASV

/10.03./ 08:35 – Lielbritānija

/10.03./ 13:35 – Ķīna

10.kārtas citu spēļu rezultāti:

7:2 Slovākija – Koreja

6:4 Zviedrija – Igaunija

Kopvērtējums:

1. Zviedrija 5-4-1

2. Kanāda 6-4-2

3. Latvija 7-4-3

4. Lielbritānija 5-3-2

4. Ķīna 5-3-2

4. Slovākija 5-3-2

7. Norvēģija 6-3-3

8. ASV 5-2-3

9. Koreja 6-2-4

9. Igaunija 6-2-4

11. Šveice 6-1-5