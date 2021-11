Latvijas sieviešu kērlinga izlase turnīru Tallinā noslēdz ceturtdaļfinālā

Svētdien, 7.novembrī ar Evas Murhedas vadīto Skotijas komandas uzvaru 6:4 pār Eirīnas Mesloe Norvēģijas komandu noslēdzās piektais "WCT Tallinn Ladies Challenger" Pasaules kērlinga tūres (PKT) posms Tallinā, Igaunijā. Latvijas olimpiskajai sieviešu izlasei sacensības beidzās pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kopumā turnīrā startēja 18 komandas no tādām valstīm kā Čehija, Dānija, Igaunija, Itālija, Krievija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Skotija, Šveice, Ungārija un Zviedrija. Latvijas olimpiskā sieviešu izlase, gatavojoties olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram, kas no 5. līdz 18.decembrim norisināsies Leuvardēnā, Nīderlandē, sacensības uzsāka ar zaudējumu mājiniecēm, tomēr tas neietekmēja turpmāko spēļu gaitu.

Izcīnot četras uzvaras savā apakšgrupā, Latvijas kērlingistes kvalificējās ceturtdaļfinālam. Diemžēl šī spēle iesakās ar finālistes Mesloe izcīnītiem pieciem punktiem pirmajā endā. Otrajā endā Latvijas komanda samazināja rezultātu starpību līdz -3 (2:5), tomēr spēles turpinājumā tika pieļautas pārāk daudz kļūdas, kas neļāva izlīdzināt spēli. Pretinieču trīs punkti piektajā endā (9:3) lika Latvijas komandai atzīt viņu pārākumu, izstājoties no tālākās cīņas par titulu.

"Pirmām kārtām šajā turnīrā komanda spēlēja pilnā sastāva, tādā kā plānots spēlēt decembrī (olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā – aut.piez.). Redzu, ka daudzās situācijās ir uzlabojumi taktiskā izvēlē, kas uzlabo kopējo rezultātu. Savukārt tehniskajā izpildījumā vēl ir kur pielikt. Šo mājas darbu turpināsim darīt līdz pat olimpiskajai atlasei decembrī," pēc turnīra sacīja Latvijas olimpiskās sieviešu izlases trenera Ritvars Gulbis. "Pēdējā ceturtdaļfināla spēlē varētu teikt, ka viens no klupšanas akmeņiem bija ledus lasīšana, jo salīdzinot ar iepriekšējām divām dienām ledus bija pamainījies. Tas bija kļuvis lēnāks un aukstāks, līdz ar to bija manāmas zonas, kurās akmens daudz ātrāk stājās, kas radīja lielu izaicinājumu dažos momentos. Kopumā turnīrs aizvadīts diez gan kvalitatīvi. Palīdz tas, ka šis nebija turnīrs mājās. Salīdzinājumā ar Tukuma turnīru ("WCT Latvian International Challenger 2021" 21.-24.oktobris – aut.piez.), tad vēl pa galvu maisās darba lietas, attiecīgi ir grūtāk nokoncentrēties spēlēm. Aizbraucot uz ārzemju turnīru, tomēr tā koncentrēšanās uz spēlēm ir labāka, jo veiksmīgāk izdodas visas ārpus spēles lietas nolikt malā."

Latvijas izlases pāridarītājas Mesloe komanda finālspēlē jau otrreiz turnīra laikā tikās ar Murhedas komandu. Viņas sacensības uzsāka vienā apakšgrupā, kur savstarpējā spēlē ar 5:4 pārākas bija skotietes. Arī fināls izvērtās tik pat spraigs. Skotijas komanda pirmajā spēles pusē izskatījās pārliecinošāk, nonākot vadībā pēc četriem endiem ar 3:1. Tomēr jau pēc piektā endā pirmie divi spēles punktu norvēģietēm ļāva izlīdzināt rezultātu 3:3.

Divi garām aizmesti "take out" metieni Norvēģijas trešās spēlētājas izpildījumā, Murhedai ļāva izcīnīt svarīgus trīs punktus sestajā endā, ko spēles pēdējos divos endos norvēģietēm vairs neļāva atspēlēt. Līdz ar to par "WCT Tallinn Ladies Challenger 2021" uzvarētāju kļuva titulētās Evas Murihedas vadītā komanda, paliekot nepārspēta.

Sacensību 3.vietu izcīnīja Šveices četrinieks ar Sāru Milleri skipa pozīcijā. Pēc nozagta punkta trešajā endā (1:0), viņu pretinieces Emmas Mobergas (Zviedrija) komanda ieguva pa punktam nākamajos trīs endos (3:1). Izšķirošais izrādījās septītais spēles ends, kurā šveiciešu četri punkti ļāva atgūt vadību 5:3. Šveices komandas veiksmīgi nospēlētais pēdējais ends liedza zviedrietēm atspēlēties.

Latvijas olimpiskās sieviešu izlases sastāvs: Santa Blumberga-Bērziņa (skips), Evelīna Barone, Ieva Krusta, Ieva Rudzīte, Tīna Siliņa, treneris Ritvars Gulbis.

Izšķirošo spēļu rezultāti:

7:5 E.Murheda (Skotija) – S.Millere (Šveice) /pusfināls/

6:4 E.Mesloe (Norvēģija) – E.Moberga (Zviedrija) /pusfināls/

6:4 E.Murheda (Skotija) – E.Mesloe (Norvēģija) /fināls/

5:3 S.Millere (Šveice) – E.Moberga (Zviedrija) /spēle par 3.vietu/

Latvijas olimpiskās sieviešu izlases spēļu rezultāti:

3:6 – B.Madisona (Igaunija)

7:3 – A.Vaicekonite (Lietuva)

9:3 – K.Hurlimana (Šveice)

9:4 – E.Makdonalda (Skotija)

5:4 (EE) – S.Konstantini (Itālija)

3:9 – E.Mesloe (Norvēģija) /ceturtdaļfināls/