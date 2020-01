Madona uzņems lielākās ziemas orientēšanās sacensības pasaulē

No 3. līdz 8. februārim Madonas pievārtē esošā sporta trase "Smeceres sils" kļūs par mājvietu lielākajam ziemas orientēšanās pasākumam pasaulē, kurā vienlaicīgi norisināsies Pasaules kausa izcīņa, pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionāti, informēja organizatori.

Līdz šim Latvijā organizēts Eiropas čempionāts ziemas orientēšanās 2013.gadā un pasaules kausa sacensības 2006.gadā. Pašreiz, par spīti netipiski siltajai ziemai, rit aktīvi sagatavošanās darbi, lai varētu uzņemt Latvijā vairāk nekā 350 labākos ziemas orientieristus no tādām valstīm kā Čehija, Šveice, Somija, Ukraina, Turcija, Krievija, Bulgārija, Japāna, Itālija, Vācija kā arī no Skandināvijas un Baltijas valstīm. Latvijas godu sacensībās aizstāvēs 26 sportisti.

Sakarā ar sniega trūkumu, pastāv risks, ka šīs sacensības tiks pārceltas uz februāra pēdējo nedēļu - no 24. līdz 29. februārim. Gala lēmumu organizatori plāno paziņot ne vēlāk kā 22. janvārī.

"Sniega trūkums ir izaicinājums arī šim sporta veidam kopumā, jo, ja orientēšanās sports pēdējos gados gūst arvien lielāku popularitāti, tad ziemas orientēšanās un to piekritēju skaits, lielā mērā atkarīgs no tā, cik sniegotas ir ziemas tepat pie mums Latvijā. Ne visi var atļauties doties uz treniņnometnēm un sniega meklējumiem ārpus Latvijas. Neskatoties uz to, uz šo čempionātu valsts delegācija būs plaša – mūs pārstāvēs 26 sportisti, kas mērosies spēkiem ar tādām šī sporta veida lielvalstīm kā Krievija un Skandināvijas valstis," teica Latvijas Orientēšanās federācijas viceprezidente Ildze Straume.

Arī "Smeceres sils" bāzes vadītājs un sacensību direktors Gunārs Ikaunieks norādīja uz grūtībām. "Šogad sagatavošanās darbus būtiski apgrūtina sniega trūkums. Organizējot šādas sacensības, tehniski visizaicinošākais ir trašu sagatavošana, jo nepieciešams izveidot blīvu, aptuveni 80 kilometru garu trašu tīklu ar dažāda izmēra slēpošanas trasēm. Tiks izmantotas "Smeceres sils" pamattrases, kā arī papildus tām, ar sniega motocikla palīdzību, izveidots ievērojams šauru trašu tīkls, kura ietvaros sportistiem būs ātri jāspēj izvēlēties īsākais un pareizākais no variantiem, lai sekmīgi virzītos pretim finiša līnijai," teica Ikaunieks.

Nauris Raize, Latvijas izlases sportists: "Šajā disciplīnā būtiskākais, kam jāpiemīt, ir spēja slēpot ātri un stabili. Jābūt labai fiziskajai sagatavotībai, īpaši ķermeņa augšdaļai un rokām, jo lielākā daļa ziemas orientēšanās sacensību balstās uz stumšanos. Tajā pašā laikā jābūt arī labai koordinācijas spējai, jo distancē var nākties strauji griezties, arī uz nelīdzenas virsmas, un īpaši startējot tik augsta līmeņa sacensībās kā Pasaules čempionāts, distancē nevar apstāties – tā zūd tik ļoti nozīmīgās sekundes. Kamēr šoziem pat ziemas galvaspilsētā Madonā sniega teju nav, sevi formā uzturu regulāri skrienot, slēpojot uz rollerslēpēm, un dodoties uz fiziskās sagatavotības treniņiem. Ļoti ceru, ka janvāris nesīs sniegu, lai šīs sacensības noritētu godam."

Sacensības norisināsies četrās disciplīnās: sprintā (3-4 km atkarībā no vecuma grupas), vidējā distancē masu startā (6-10 km), garajā distance (15-25 km), kā arī komandas stafetē (4-7km). Kontrolpunktu skaits dažādās distancēs atšķiras. Sprintā tas ir ap 13-15, garajās distancēs var sasniegt pat 35. Dažāda ir arī starta kārtība – sprintā sportisti trasē dosies ar vienas minūtes intervālu, garajā distancē ar divu minūšu intervālu. Masu startā gan uz finiša līnijas vīru elites grupā dosies vienlaicīgi aptuveni 50 sportisti.

Ziemas orientēšanās ir izturības ziemas sporta veids, kas apvieno divus sporta veidus: orientēšanos un distanču slēpošanu. Sportisti sacensību ietvaros izmanto karti, lai pārvietotos blīvā slēpošanas trašu tīklā un apmeklētu kontrolpunktus pareizajā secībā. Maršruta izvēli veic, pamatojoties uz slēpošanas trašu kvalitāti, reljefu un attālumu. To visu var nolasīt no kartes. Tas nozīmē, ka sportistiem jābūt augstai fiziskajai sagatavotībai, vienlaikus jāspēj izprast karte un jāizvēlas labākie ceļu varianti.