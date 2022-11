Madona uzņems vērienīgas ziemas orientēšanās sacensības

No 30. janvāra līdz 5. februārim Madonas pievārtē esošā sporta trase "Smeceres sils" kļūs par mājvietu lielākajam ziemas orientēšanās pasākumam pasaulē, kurā vienlaicīgi norisināsies vairākas sacensības: Eiropas čempionāts, Pasaules kausa posms, Pasaules junioru čempionāts un Eiropas jauniešu čempionāts, informēja organizatori.

Līdz šim Latvijā 2013. gadā ziemas orientēšanās sportā norisinājās Eiropas čempionāts, bet 2006. gadā – Pasaules kauss. Nākamā gada sākumā Latvija uzņems līdz šim lielākās, starptautiskās sacensības ziemas orientēšanās sportā. Jau šobrīd norisinās aktīvi sagatavošanās darbi, lai Latvija varētu uzņemt Pasaules labākos ziemas orientieristus no tādām valstīm kā Čehija, Šveice, Somija, Ukraina, Turcija, Bulgārija, Japāna, Itālija, Vācija kā arī no Skandināvijas un Baltijas valstīm. Paredzēts, ka Latvijas godu sacensībās aizstāvēs vairāk nekā 20 sportisti, un, ņemot vērā līdzšinējos sportiskos sasniegumus starptautiskās sacensībās, arī Latvijas sportistiem ir liela iespēja tiekties uz goda pjedestāla augstākajiem pakāpieniem.

Sacensības norisināsies piecās disciplīnās: sprintā (2,5-4km atkarībā no vecuma grupas), vidējā distancē (6-10km), garajā distancē ar masu startu (15-25km). Kontrolpunktu skaits dažādās distancēs atšķiras. Sprintā tas ir ap 13-15, garajās distancēs var sasniegt pat 35. Dažāda ir arī starta kārtība – sprintā sportisti trasē dosies ar vienas minūtes intervālu, vidējā ar 2 minūšu, garajā distancē ar masu startu. Garajā distancē uz starta līnijas vīriešu grupā vienlaicīgi stāsies aptuveni 60 sportisti. Sestdien un svētdien pēc čempionātu sacensībām stafetēs, trasē būs iespēja doties arī visiem pārējiem interesentiem.

"Esam lepni, ka Latvija šogad būs viena no ziemas orientēšanās sporta starptautiskā pasākumu kalendāra svarīgākajām pieturvietām. Ir ieguldīts liels sagatavošanās darbs," sacīja Dagnis Dubrovskis, Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents. " Šāda mēroga sacensību organizēšana Latvijā ir svarīga orientēšanās sporta popularizēšanai, attīstībai un sportistu izaugsmei. Ziemas orientēšanās un to piekritēju skaits pieaug, bet kā viens no lielākajiem izaicinājumiem varētu būt sniega trūkums, ko arī mēs savos platuma grādos ik pa laikam piedzīvojam. No sportistu perspektīvas šī disciplīna prasa spēju slēpot ātri un drosmīgi, veikli orientēties, ņemot vērā sarežģītos sniega trašu labirintus un straujos nobraucienus, kas nozīmē, ka ir jāspēj sezonas laikā aizvadīt pietiekami daudz treniņu stundas "uz sniega". Paredzu, ka šīs sacensības būt ļoti interesantas arī no sportiskā viedokļa, jo mums ir virkne sportistu, kas spējuši sagatavoties un jau iepriekš pierādījuši sevi pasaules klases līmenī."

Sacensību direktors un sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" vadītājs Gunārs Ikaunieks stāstīja, ka organizējot šādas sacensības tehniski visizaicinošākais ir trašu sagatavošana, jo nepieciešams izveidot blīvu trašu tīklu, kas šogad varētu sasniegt pat 100 kilometrus. "Tiks izmantotas "Smeceres sils" pamattrases, kā arī papildus tām šobrīd tiek tīrītas trases, lai ziemā tās varētu iebraukt ar sniega motocikla palīdzību, izveidojot ievērojamu šauru trašu tīklu, kas prasīs no sportistiem spēju ātri pieņemt lēmumu, lai izvēlētos ātrāko variantu līdz kontrolpunktiem," viņš atklāja.

Ziemas orientēšanās ir izturības ziemas sporta veids, kas apvieno divus sporta veidus: orientēšanos un distanču slēpošanu. Sportisti sacensību ietvaros izmanto karti, lai pārvietotos blīvā slēpošanas trašu tīklā un apmeklētu kontrolpunktus pareizajā secībā. Maršruta izvēli veic, pamatojoties uz slēpošanas trašu kvalitāti, reljefu un attālumu. To visu var nolasīt no kartes. Tas nozīmē, ka sportistiem jābūt augstai fiziskajai sagatavotībai, vienlaikus jāspēj izprast karte un jāizvēlas labākie ceļu varianti.