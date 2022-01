Mēnesi pirms olimpiskajām spēlēm Pekinā izveidots norobežots burbulis

Mēnesi pirms ziemas olimpisko spēļu atklāšanas Pekinā otrdien izveidots tā dēvētais burbulis, no pārējās sabiedrības norobežojot sacensību norises vietas, transportu un darbiniekus.

Ķīna, kur 2019.gada nogalē tika konstatēti pirmie Covid-19 saslimšanas gadījumi, apņēmusies novērst koronavīrusa izplatību olimpisko spēļu laikā, īstenojot tā dēvēto neiecietības stratēģiju.

No otrdienas tūkstošiem cilvēku, kas nodrošinās olimpisko spēļu norisi, tostarp darbinieki, brīvprātīgie, apkopēji, pavāri un autobusu vadītāji, vairākas nedēļas pavadīs noslēgtā burbulī bez tiešas fiziskas saskares ar ārpasauli.

Pērn vasarā notikušajās Tokijas olimpiskajās spēlēs, kuras pandēmijas dēļ norisinājās gadu vēlāk nekā iepriekš plānots, brīvprātīgajiem un citiem spēļu darbiniekiem bija iespējams pārvietoties arī ārpus spēļu norises vietām.

Gaidāms, ka tuvāko nedēļu laikā Ķīnas galvaspilsētā ieradīsies mediju pārstāvji un ap 3000 sportistu no visas pasaules. Viņiem olimpiskajā burbulī būs jāatrodas no ierašanās brīža līdz pat izlidošanai no valsts.

Organizatori noteikuši, ka olimpiskajā burbulī var atrasties vakcināciju pret Covid-19 pilnībā pabeigušas personas, bet nevakcinētām personām pirms ierašanās burbulī jāpavada 21 diena karantīnā. Visus olimpiskajā burbulī esošos cilvēkus testēs katru dienu, kā arī viņiem nepārtraukti jānēsā mutes un deguna aizsegs.

Piektdien Pekinas olimpisko spēļu organizatoru komitejas mediju nodaļas vadītājs Džao Veiduns ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka Pekina ir "pilnībā gatava" gaidāmajam sporta notikumam.

"Viesnīcas, transports, izmitināšana, kā arī mūsu zinātnes un tehnoloģiju projekti ziemas olimpiskajam spēlēm ir gatavi," viņš paziņoja.

Ķīnas valsts televīzija CCTV vēstīja, ka pusnaktī Pekinas starptautiskajā lidostā spēkā stājās slēgta apļa sistēma, kas nozīmē, ka darbinieki aizsargtērpos sagaida visus ar olimpiskajām spēlēm saistītos iebraucējus, kuri līdz pat olimpiskajam ciematam nenonāk saskarē ar cilvēkiem ārpus burbuļa.

Pasažieriem lidostā tiek pārbaudīta ķermeņa temperatūra un veikts Covid-19 tests, tomēr ceļu uz olimpisko ciematu turpināt viņi var, nesagaidot testa rezultātus.

Kā pirmie atbilstoši slēgtā apļa procedūrai Pekinā ieradās divi Japānas olimpiskās komandas pārstāvji.

Slēgtā apļa sistēmā ietilpst transporta maršruti starp olimpiskajiem objektiem, kā arī īpaši izveidota ātrvilcienu sistēma, kas darbojas paralēli publiski pieejamajam transporta tīklam. Gaidāms, ka šī sistēma darbosies līdz marta beigām vai pat aprīļa sākumam. Liela daļa olimpisko objektu ir ārpus Pekinas.

Ārvalstu līdzjutējiem nebūs iespēju apmeklēt Pekinas olimpiskās spēles, bet vietējie skatītāji nav iekļauti slēgtā apļa procedūrā, tādēļ organizatoriem jāspēj nodrošināt, lai līdzjutēji nenonāk kontaktā ar sportistiem un citiem olimpiskajā burbulī esošajiem cilvēkiem.

Savukārt burbulī esošajiem cilvēkiem no Ķīnas pirms atgriešanās mājās noteikts laiks jāpavada karantīnā.

Kā apliecinājumu noteikto pasākumu iedarbīgumam organizatori min to, ka pārbaudes sacensībās, kas pēdējā laikā norisinājušās Ķīnā dažādos ziemas sporta veidos un kurās piedalījušies ap 2000 sportistu no visas pasaules, konstatēti vien daži saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.

Ķīnā esošie ārvalstu diplomāti sarunās ar AFP pauduši bažas par striktajiem pasākumiem, jo tie var liegt sniegt pienācīgu palīdzību burbulī esošajiem valstspiederīgajiem.

Lai gan koronavīruss sākotnēji strauji izplatījās Ķīnā, valsts ar savu stingro politiku ir veiksmīgi spējusi ierobežot tā izplatību, nosakot lokālus pārvietošanās ierobežojumus, plaši testējot cilvēkus, nosakot kontaktpersonas un veicot citus pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu vīrusa izplatību. Tomēr pēdējās nedēļās vairākās vietās konstatēti Covid-19 uzliesmojumi, kurus valsts cenšas iegrožot ar vietēja mēroga lokdauniem.

Ziemas olimpiskās spēles Pekinā norisināsies no 4. līdz 20.februārim. Savukārt paralimpiskās spēles gaidāmas 4.-13.martā.