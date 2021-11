Mikam Zvejniekam pjedestāls FIS slalomā Zviedrijā

Kalnu slēpotājs Miks Zvejnieks Zviedrijas pilsētiņā Kirunā aizvadītajās FIS kategorijas slaloma sacensībās trešdienas vakarā izcīnīja otro vietu, sasniedzot arī šīs sezonas FIS punktu rekordu.

Pēc veiksmīgi aizvadītām pirmajām pāris sacensībām šajā ziemas sezonā, Miks Zvejnieks otrdien un trešdien ņēma dalību vēl vienās FIS (Starptautiskās Slēpošanas federācijas) kategorijas slaloma sacensībās Kirunā, Zviedrijā.

Pirmajā sacensību dienā Zvejnieks pēc pirmā brauciena ierindojās piektajā vietā, bet divu braucienu summā uzrādīja devīto laiku, par 1,33 sekundēm zaudējot sacensību uzvarētājam zviedram Viljamam Jonsonam. Latvietis nopelnīja 43,27 FIS ranga ieskaites punktus.

Otrajā sacensību dienā, 24. novembrī, Miks lieliski veica jau pirmo braucienu, par 0,51 sekundi atpaliekot vienīgo no Jonsona. Otrajā braucienā tika sasniegts piektais rezultāts, tomēr kopsummā Zvejniekam ar to pietika lai saglabātu otro vietu un izcīnītu pirmo goda pjedestālu šajā sezonā. Gala rezultātā deficīts līdz uzvarētājam Jonsonam 0,80 sekundes, bet trešajā vietā palikušais soms Salomo Sirvio no Mika atpalika par 0,19 sekundēm. Otrajam vecākajam no Zvejnieku brāļiem arī sezonas punktu rekords – 38,34 FIS punkti.

"Lieliski tik agrā sezonas ievadā aizcīnīties līdz pjedestālam. Tas iedod ļoti lielu pārliecības devu. Divi labi braucieni, cīņa par uzvaru, tagad tikai uz priekšu." pēc sacensībām teica pats sportists.

Sacensību maratons Latvijas kalnu slēpotājam turpināsies arī turpmākajās dienās, jo jau šodien un rīt paredzētas slaloma sacensības Levi, Somijā, kur pagājušajā nedēļas nogalē norisinājās Pasaules kausa posms.