Orientierists Ļepeškins finišā izcīna trešo zelta medaļu Eiropas čempionātā

Ar garo distanci, noslēgušie pēdējie individuālie starti starptautiskajām ziemas orientēšanās sacensībām Madonā. Pašā finiša taisnē mājinieks Ritvars Ļepeškins Eiropas jauniešu čempionātā, apsteidzot somu sportistu, garajā distancē ar masu startu, arī piektdien, 3. februārī, izcīnīja zelta godalgu. Sestdien un svētdien sacensības turpināsies ar stafeti, sprinta stafeti un atklātajām sacensībām, informēja Latvijas Orientēšanās federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neuzvarams trešo sacensību dienu pēc kārtas Eiropas jauniešu čempionāta ieskaitē izrādījās Ritvars Ļepeškins, finiša taisnē, par vienu sekundi, spējot apsteigt somu Ēmilu Koskinenu. Trešais – Filips Mairičs no Čehijas. Desmitniekā finišēja arī Lūkass Siliņš (5.vieta) un Renārs Grasis (7.vieta).

Iepriekšejās dienās viņš labākais bija arī sprintā un vidējā distancē.

Kā stāsta zelta medaļas ieguvējs garajā distancē Ritvars Ļepeškins ceturtdien, kad bija brīvdienam izdevās atjaunoties un būt gatavam arī šīm sacensībām. "Ceļā uz pēdējo kontrolpunktu biju aiz soma, iespēja tikt garām - nebija, tādēļ cerēju uz finiša taisni. Ir gandarījums par šodien paveikto, bet šobrīd svarīgi atpūsties, jo jau rīt un parīt norisināsies sacensības stafetē, kur ar Latvijas komandu vēlamies parādīt labāko, uz ko esam spējīgi," teica Ļepeškins.

Sacensību rīts uzsākās ar Eiropas čempionāta ieskaiti, kur neuzvarama arī šodien izrādījās igauniete Daisija Kudre-Šneidere, aiz sevis, par pusotru minūti, atstājot tuvāko sekotāju, norvēģieti Annu Ulvensoenu, un par nepilnām četrām minūtēm – somieti Mariju Hoskari. Par Eiropas čempionu tika titulēts 23 gadus jaunais norvēģis Jorgens Baklīds, kam šī diena izrādījās krietni veiksmīgāka par sacensībām vidējā distancē. Sudraba godalga – Aapo Viippolam no Somijas, kas no līdera atpalika tikai vienu sekundi. Bronza - Nikolā Milleram no Šveices. Savu labāko karjeras rezultātu – 15.vietu, izrādījās uzstādīt Naurim Raizem, kā arī Jānim Baunim, ierindojoties 19.vietā.

Sacensības turpinājās ar Eiropas jauniešu čempionāta ieskaiti, meiteņu konkurencē augstāko rezultātu uzstādot somietei Sanni Hoskari, otrā – Nesa Šillere no Šveices, bet bronzas godalga – igaunietei Anetei Līsai Partai.

Pasaules junioru čempionāta ieskaitē zelta medaļa somietei Lottei Līnei Ekstromai, par nedaudz vairāk kā minūti lēnāka izrādījās Ella Turessone no Zviedrijas, bet bronzas godalga vidējās distances zelta medaļniecei Alinai Niggli no Šveices. Jau otro dienu, neuzvarams izrādījās norvēģis Teodors Mo Hjelsets, uz otrā un trešā goda pjedestāla pakāpiena – somi Piri Rīssanens un Karri Stevanders. PČ ieskaitē augsto, piekto vietu, vien nepilnu minūti atpaliekot no līdera, izdevās izcīnīt rīdziniekam Gustavam Staņam, kad pagājušajā gadā šajā distancē izcīnīja bronzas godalgu. Atzīstams rezultāts jeb 11. vieta arī Audrim Odo Vītoliņam. Labāko divdesmitniekā dāmu konkurencē, ar 17. vietu, izdevās nokļūt arī Elīzai Madsenai.

Sacensību direktors un Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" vadītājs Gunārs Ikaunieks stāsta: "Aizvadot trīs sacensību dienas individuālajās disciplīnās, varu teikt, ka no sportiskā viedokļa Latvijas sportistiem čempionāts ir sekmīgs. Ritvara stabilitāte ir tiešām uzteicama, tāpat lielisku rezultātu Latvijas sportisti šodien uzrādīja gan PČ junioru, gan Eiropas čempionāta ieskaitēs. Vēl priekšā divas sacensību dienas – komandu un sprinta stafetes, un Latvijas sportistu komandas izrādīs konkurenci visās no minētajām ieskaitēm. Ir prieks, ka uzsnidzis pietiekami daudz jauna sniega, kas dod iespēju sagatavot trases lieliskā līmenī. Aicinu baudīt sportisku un sniegotu atmosfēru, klātienē vai pie TV ekrāniem, atbalstot mūsu sportistus!"