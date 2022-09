Otro gadu pēc kārtas 'Riga Open' titulu izcīna Igaunijas kērlingisti

Aizvadītajā nedēļas nogalē no 2. līdz 4.septembrim Rīgā Kērlinga hallē norisinājās starptautiskais turnīrs "Riga Open 2022". Sacensībās 12 komandu konkurencē spēcīgākie izrādījās igauņi, kas finālā pārspēja mūsu pašu A41/Gulbis komandu ar 7:3.

Šogad starp dalībniekiem uz sacensībām ieradās tikai divas ārzemju komandas no Igaunijas un Somijas, savukārt 10 Latvijas komandu vidū puse no tām bija šīs sezonas Latvijas izlases. Visaugstāk no tām – 3.vietā ierindojās junioru puišu izlase (skips – Kristaps Zass), kuri pateicoties uzvarētām visām apakšgrupas spēlēm iekļuva pusfinālā. Tajā Zass tikās ar spēcīgo Ritvara Gulbja četrinieku, kur tikai spēles beigās nācās atzīt Gulbja pārsvaru ar 4:6.

Spēlē par 3.vietu Zass tikās ar Dainas Barones komandu, kura lielāko turnīra daļu aizvadīja trijatā, ieskaitot arī šo spēli. Zass lieliski nospēlēja piekto endu, izcīnot trīs punktus un nonākot vadībā ar 5:2. Tomēr meitenes saglabāja intrigu, pietuvojās rezultātā un gandrīz panāca ekstra endu, tomēr Barone astotajā endā savā pēdējā metienā nedaudz kļūdījās, atdodot pretiniekiem punktu, kas ļāva Zasam izcīnīt uzvaru ar 7:4.

Barone spēlē par 3.vietu nonāca pēc smaga zaudējuma ar 1:8 igauņu vīriešu komandai. Finālā mūsu kaimiņiem pretim stājās vēl ne reizi nezaudējusī Gulbja komanda, kura izšķirošajā cīņā spēlēja bez Gulbja. Spēles gaitā igauņi uzspieda savu spēli, mūsējiem pieļaujot kļūdas metienos, kas atspoguļojās rezultātā, pēc ceturtā endā igauņiem nonākot vadībā ar 4:1. Lai arī piektajā A41/Gulbja komandai izdevās samazināt rezultātu līdz minimumam 3:4, tomēr igauņi pārliecinošāk aizvadīja spēles beigas, uzvarot ar 7:3 un jau otro gadu pēc kārtas izcīnot "Riga Open" titulu.

Izšķirošās spēles:

6:4 A41/Gulbis – TKK/Zass /pusfināls/

8:1 EST men – KKR/Barone /pusfināls/

7:4 TKK/Zass – KKR/Barone /spēle par 3.vietu/

7:3 EST men – A41/Gulbis /fināls/