Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionāts pirmo reizi bez Latvijas dalības

Latvija jauktā pāra izlase piektdien, 6.decembrī, ar diviem zaudējumiem izslēgšanas kārtā noslēdza dalību pasaules kērlinga čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Pirmajā spēlē viņi ar 6:13 piekāpās Vācijai, bet otrajā cīņā galotnē izlaida uzvaru ar Austriju 3:6, tādējādi nekvalificējoties pasaules čempionātam.

Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem no 2. līdz 7.decembrim norisinās Grīnakru kērlinga klubā netālu no Hovudas, Skotijā. Tajā sākotnēji startēja 28 valstu izlases. Līdz izslēgšanas kārtai tika četru apakšgrupu divas labākās, tostarp arī Latvijas izlase. Lai kvalificētos pasaules čempionātam, kas 2020.gadā no 18. līdz 25.aprīlim norisināsies Kanādas pilsētā Kelovnā, piektdien vismaz vienā no divām spēlēm bija jāizcīna uzvara.

Latvijas izlasei spēlē ar Vāciju pirmajā endā nācās pazaudēt piecus punktus, tomēr otrajā viņi spēja rezultātu sadeldēt līdz -2 (3:5). Līdzīga cīņa aizritēja līdz pat septītajam endam, kurā vācieši atkal izcīnīja piecus punktus, liekot mūsu izlasei piekāpties (6:13) pirmajā "play off" cīņā.

"Pēc ļoti sliktās kvalitātes ledus iepriekšējā spēlē nespējām pielāgoties ideālajiem ledus apstākļiem izslēgšanas spēlē. Mājas centrs ieskrējās uz 4.0-4.1 sekundi ar 13 pēdu kritienu. Pēc zaudētajiem pieciem punktiem pirmajā endā ātri izdevās atgūties - "power play" ļoti precīzi izpildījām mājas spēka metienus. Arī nākamajos divos endos spēlējām labāk nekā pretinieki, bet izlīdzināt rezultātu neizdevās," sacīja Latvijas izlases spēlētājs Atris Zentelis. " Septītajā endā jau gājām uz apzinātu risku, mēģinot nozagt vismaz vienu punktu. Diemžēl tas neizdevās."

Spēle ar Austriju aizritēja ļoti līdzīgi. Pēc nospēlētas pus spēles neizšķirts 2:2. Tomēr pēc sestā enda, kad pretinieki bija vadībā tikai ar vienu punktu 4:3, viņiem abos pēdējos endos izdevās nozagt pa punktam un panākt Latvijas izlases zaudējumu ar rezultātu 3:6.

"Spēles pirmajos trijos endos austrieši centās noturēties spēlē. Katrā endā pēdējais metiens bija jāizpilda pret diviem vai trīs mūsu akmeņiem. Pirmo mūsu ofensīvu pretinieki izturēja. Turpmākajos endos nedaudz pasliktinājās mūsu izpildījums, līdz ar to bijām spiesti vairāk aizsargāties," skaidroja Zentelis. "Pēdējā endā pie -2 izdevās veiksmīgi aizvadīt enda pirmo pusi, novietojot trīs akmeņus tuvāk mājas centram. Austrieši pēc minūtes pārtraukuma nospēlēja ļoti precīzi, bet mans neveiksmīgi mestais "runback" metiens faktiski neatstāja iespēju tikt pie vēlamajiem diviem punktiem. Pirmais pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs ir noslēdzies. Patīkami, ka izdevās izkļūt no smagas grupas, bet līdz galam neesam gandarīti, jo vismaz vienu "play off" spēli bijām pelnījuši uzvarēt."

Līdz ar to Austrija, uzvarot šo maču, turpina cīnīties par ceļazīmi uz pasaules čempionātu. Izšķirošajā spēlē rīt, 7.decembrī plkst. 12:00 viņiem būs jātiekas ar Koreju. Paralēli šai spēlei Turcija tiksies ar Ķīnu. Savukārt Vācija un Itālija, uzvarot abas šodienas spēles, var atpūsties un gatavoties pasaules jaukto pāru čempionātam.

Latvijas izlases sastāvs: Ieva Rudzīte, Artis Zentelis.