Patrīcijai Eidukai kāpums pasaules rangā; rekordvietas distancē un sprintā

Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka pēc lieliskajiem panākumiem "Tour de ski" pasaules rangā ir pakāpusies dažas vietas gan distancē, gan sprintā, ceturtdien iznākušajā jaunajā Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) listē distancē ieņemot 62.vietu, bet sprintā 75.vietu no vairāk nekā 2500 slēpotājām, informē slēpotājas pārstāvis Ivars Bācis.

Iepriekšējā FIS listē Patrīcijas Eiduka distances rangā pakāpās no 88.vietas uz 65.vietu un pirmo reizi iekļuva labāko septiņdesmitniekā, bet tagad ar "Tour de ski" uzrādītajiem ļoti labajiem rezultātiem spērusi vēl dažus soļus augšup un vēl vairāk pietuvinājusies sešdesmitniekam – 62.vieta (45,35 FIS punkti). Iekļūšana abas reizes trīsdesmitniekā "Tour de ski" sprintā ļāvusi uzlabot šīs disciplīnas reitingu par septiņiem punktiem un iekļūt astoņdesmitniekā – 75.vieta (64 FIS punkti).

Lai arī kāpumu nav veicis, vīriešiem labākais no mūsējiem joprojām ir 21 gadu vecais Raimo Vīgants, kurš abās disciplīnās atrodas trešā desmita vidū. Distancē madonietis ieņem 238.vietu (49 FIS punkti) un turpat atrodas arī sprintā – 246.vieta (96 FIS punkti). Maz startējošais 25 gadus vecais Indulis Bikše no Madonas novada distancē veicis sešdesmit vietu kāpumu un tagad iekļuvis sešsimtniekā – 583.vieta (80 FIS punkti), bet sprintā saglabā vietu piecsimtniekā – 466.vieta (131 FIS punkts). Tikmēr piecsimtniekā abās disciplīnās atrodas mūsu otra labākā slēpotāja sieviešu konkurencē – 24 gadus vecā madoniete Kitija Auziņa, kurai 449.vieta distancē (113 FIS punkti) un 459.vieta sprintā (187 FIS punkti). Tikmēr trešie abās disciplīnās ir juniori Niks Saulītis no Madonas (982. un 672.vieta) un rīdziniece Samanta Krampe (1527. un 969.vieta).